Будьте здоровы: технологии и здравоохранение

В 21 веке медицина развивается крайне стремительно: болезни, которые ещё не так давно приводили к летальному исходу, теперь поддаются лечению. Например, туберкулёз, который ещё буквально 100 лет назад был смертельным приговором для заболевшего.

Однако, у врачей постоянно появляются новые вызовы: вспомним тот же Covid-19, который причинил много вреда как здоровью граждан, так и экономике страны. Новые проблемы возникают регулярно, но есть ли у здравоохранения инструменты для того, чтобы с ними справиться? Что интересного появилось в медицинских технологиях? Давайте разбираться.