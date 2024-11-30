Будьте здоровы: технологии и здравоохранение

Будьте здоровы: технологии и здравоохранениеЧто новенького в мире отечественной медицины?
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В 21 веке медицина развивается крайне стремительно: болезни, которые ещё не так давно приводили к летальному исходу, теперь поддаются лечению. Например, туберкулёз, который ещё буквально 100 лет назад был смертельным приговором для заболевшего.
Однако, у врачей постоянно появляются новые вызовы: вспомним тот же Covid-19, который причинил много вреда как здоровью граждан, так и экономике страны. Новые проблемы возникают регулярно, но есть ли у здравоохранения инструменты для того, чтобы с ними справиться? Что интересного появилось в медицинских технологиях? Давайте разбираться.
Что такое MedTech ?
MedTech — это совместная работа врачей, биологов и IT-специалистов, которые разрабатывают новый софт для развития здравоохранения. Итак, какие же общие тенденции намечаются в развитии MedTech?
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Массовое внедрение ИИ в медицину
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Интеграция с интернетом вещей
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Внедрение телемедицины
Разумеется, ИИ никогда не заменит врача, и цели такой никто не ставит, но оказать ему помощь вполне способен. Например, проект команды VeinCV под названием «ИИ МедТех» — интеллектуальная программа, которая позволяет обрабатывать и анализировать рентгеновские снимки. Сервис «Цельс» позволяет очень точно считывать снимки КТ, флюорографии и т.д.: система обрабатывает снимок за несколько секунд, а врач имеет дополнительные данные, которые позволят ему подобрать правильный подход к лечению. Как говорится — одна голова хорошо, а две лучше!
Интернет вещей
Интернет вещей — это сеть устройств, которые, в свою очередь, подключены к другим устройствам через Интернет, например: смарт-часы или фитнес-браслеты. Эти приспособления способны передавать друг другу информацию о состоянии пользователя. Уже догадались как это поможет в медицине? Теоретически, доктор может 24/7 отслеживать состояние пациента; почти все фитнес-браслеты могут измерить пульс или сатурацию (степень насыщения крови кислородом) пользователя. Конечно же, такой вид мониторинга не сравнится с настоящим приёмом у врача и сдачей анализов, но позволит узнать об ухудшении или улучшении здоровья пациента.
Телемедицина
Как можно заметить, средств дистанционного общения врачей и пациентов стало намного больше, телемедицина — одно из таких средств. Если в 2018 году она использовалась, в основном, врачами для консультаций друг с другом, то во время пандемии Covid-19 телемедицину стали применять и для общения с пациентами. Такой способ врачебной консультации намного удобнее для граждан, чем традиционный поход в больницу или поликлинику. Преимуществ несколько:
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Не надо никуда идти, общение происходит с помощью видеосвязи
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Не нужно стоять в очереди
В целом, эти два обстоятельства значительно экономят время пациента, но есть нюанс: в России врачам запрещено ставить диагноз дистанционно, только при очном приёме. Заболевший человек в любом случае должен явиться в поликлинику, но с использованием телемедицины дальнейший мониторинг врач сможет осуществлять онлайн.
В России уже существует много качественных приложений телемедицины: например, на Госуслугах можно заранее записаться на приём к конкретному врачу. Это намного удобнее, чем ехать в поликлинику рано утром и отстоять большую очередь в надежде попасть к нужному доктору. Существуют и другие полезные приложения:
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Сбер Здоровье. Есть опция записи на приём в Москве, существует система отзывов, что помогает подобрать нужного специалиста.
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Яндекс.Здоровье. Сервис для дистанционной консультации — врачи различного профиля буквально под любую проблему.
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Best Doctor. Этот сервис ориентирован скорее на бизнес: специализируется на оказании медицинских услуг сотрудникам компаний.
Чекапы
Ох уж эти англицизмы! На самом деле чекап похож на диспансеризацию — это комплексное обследование организма. Основное отличие чекапа от диспансеризации — возможность выбрать конкретное обследование, которое интересует клиента. Проходить их желательно всем, вне зависимости от самочувствия. Где же можно проверить своё здоровье?
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Biochek. Проект доктора Александра Гудисовича Дзидзария и его команды. Устроен он следующим образом: клиент оставляет заявку, с ним связывается менеджер, который уточняет цели клиента, после чего подбирается необходимый чекап. Сдать анализы можно в любой клинике, после чего назначается день консультации с врачом из команды Biochek. Плюс этого сервиса в том, что заплатить требуется только за анализы, а консультацию клиент получает бесплатно.
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Инвитро. Проект одной из самых крупных групп медицинских компаний предлагает различные варианты обследований: женские, мужские, для офисных сотрудников и т.д.
Прогресс идет полным ходом
Современный российский рынок предоставляет огромное количество медицинских услуг, как для врачей, так и для пациентов. За последние 30 лет удобство и сервис в медицине шагнули далеко вперед: очереди уходят в прошлое, данные о пациентах постепенно переходят в электронный формат, появляются дистанционные записи к врачу и онлайн-приёмы.
Облегчается и работа самих врачей: ИИ помогает разобраться с полученными от обследований данными и сделать лечение максимально эффективным. Надо признать, что пока не все больницы и клиники обладают таким современным оборудованием, но и Рим не сразу строился! В России уже полным ходом идёт процесс внедрения новых, современных технологий в медицину, и процесс этот не остановить.