Будущее подводной связи: в России изобрели цифровую рацию для общения под водой

Попытки разработать устройства для общения под водой

По смартфону можно общаться и в воде

Раньше для дайверов хотели разработать приложения для смартфонов, но Wi-Fi и Bluetooth в воде работает крайне плохо. Нужно было искать другие пути: использовать не радио, а акустические сигналы — например, от динамиков обычного смартфона.

Учёные из США разрабатывали приложения, в которых сообщения под водой передаются с помощью звука. Например, AquaApp, который работает так: динамик одного устройства генерирует акустическую волну, микрофон другого гаджета улавливает её, а специальный алгоритм «очищает» сигнал от шумов и искажений. Единственное, что будет нужно для такого способа общения под водой — приложение и водозащитный чехол.

Но и такое приложение не особо удобно: глубина погружения, при которой оно будет работать, небольшая, а время работы — около 4-х часов, что как раз подходит для любителей, а вот для профессионалов маловато. Конечно, время погружения зависит от устройства: одно из исследований проводили на основе смартфона Samsung S9, он как раз способен работать на полной яркости и на максимальной громкости динамиков примерно 4 часа.