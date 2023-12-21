Рассекреченные документы от Роскосмоса по «Бурану»

Этот космический корабль был таким же многоразовым, как и его американский «брат», Space Shuttle NASA. Их часто любят сравнивать, и действительно, на первый взгляд они очень похожи.

Оба — космические ракетопланы, и выглядят довольно похоже. Да, они оба предназначались для доставки людей и грузов в космос. Но вот конструктивно они совсем разные.

Разработка

Работа над «Бураном» началась в 70-х, и потребовалась целая декада, чтобы воплотить планы в реальность.

«Буран» был эдаким ответом Советского Союза на программу «Космического шаттла» США. Советские руководители воспринимали американский проект как потенциальную угрозу безопасности, поэтому и поручили разработать собственный аналог.