Рассекреченные документы от Роскосмоса по «Бурану»Что в этих документах и что вообще такое — этот ваш «Буран»?
Роскосмос публикует рассекреченные документы к 35-летию полёта корабля «Буран». Но чем знаменит этот корабль и почему его имя навечно вписано в историю космонавтики?
Этот космический корабль был таким же многоразовым, как и его американский «брат», Space Shuttle NASA. Их часто любят сравнивать, и действительно, на первый взгляд они очень похожи.
Оба — космические ракетопланы, и выглядят довольно похоже. Да, они оба предназначались для доставки людей и грузов в космос. Но вот конструктивно они совсем разные.
Разработка
Работа над «Бураном» началась в 70-х, и потребовалась целая декада, чтобы воплотить планы в реальность.
«Буран» был эдаким ответом Советского Союза на программу «Космического шаттла» США. Советские руководители воспринимали американский проект как потенциальную угрозу безопасности, поэтому и поручили разработать собственный аналог.
Что вообще такое — этот ваш «космический шаттл»? Ну, это корабль, который способен летать в космос несколько раз, что отличает его от традиционных ракет, которые могут быть использованы лишь единожды (никто тогда не мог похвастаться многоразовостью, в общем-то).
А если корабли можно использовать несколько раз, то это позволит сэкономить массу денег на запусках.
Итак, «Буран», в отличие от традиционных ракет-носителей того времени, был многоразовым и предназначен аж на 100 полётов.
Больше тысячи организаций Советского Союза участвовали в разработке нового космического корабля. Общая стоимость проекта составила приблизительно 16 миллиардов советских рублей.
Корабль имел длину в 36,5 метра и взлётную массу 105 тонн (включая груз в 30 тонн). А это значит, что на орбиту можно было отправить что-то по-настоящему большое (например, модули космических станций).
Более того, «Буран» позволял вернуть что-то обратно на Землю. Например, какие-нибудь космические аппараты, которые требовали ремонта. На «обратном пути» он мог захватить до 20 тонн груза.
Конечно, наши инженеры вдохновлялись (а в чём-то копировали) американским «Шаттлом». В частности, генеральный конструктор Лозино-Лозинский высказался на вопрос о заимствованиях следующим образом:
…Копирование, как это указано в предыдущем ответе, было, безусловно, совершенно сознательным и обоснованным в процессе тех конструкторских разработок, которые проводились, и в процессе которых было внесено, как уже было указано выше, много изменений и в конфигурацию, и в конструкцию. Основным политическим требованием было обеспечение габаритов отсека полезного груза, одинакового с отсеком полезного груза «Шаттла».
…отсутствие маршевых двигателей на «Буране» заметно меняло центровку, положение крыльев, конфигурацию наплыва, ну, и целый ряд других отличий.
Генеральный конструктор Глушко пришел к выводу, что из-за нехватки данных невозможно гарантировать успех конфигурации «Спирали». В то же время «Шаттлы» уже успели хорошо себя показать, поэтому такой вариант был менее рискованным. И, хотя у «Спирали» был больший объём полезной нагрузи, решили начать разработку «Бурана» (в формате «Шаттла»).
«Спираль» — это ещё один советский проект космического корабля, который разрабатывался в 1960-1970-х годах. Программа, включавшая корабли БОР-5 и Миг-105.11, вдохновила американцев на создание проекта HL-20. На основе этих разработок были созданы космические корабли Dream Chaser и Х-37В.
А вот и первое отличие: «Буран» на орбиту выходил не на своих двигателях, как это делал «Шаттл», а при помощи сверхмощных ракет «Энергия». Советский корабль включал свой двигатель уже в космосе, сама же ракета могла применяться для различных задач.
Не менее важны и различия в системах спасения: на «Буране» встроенные датчики обеспечивали безопасность экипажа на всех этапах полёта, в то время как у «Шаттла» были слепые зоны в системе, где сохранение жизни экипажа не гарантировалось.
Очевидным плюсом было и то, что после успешного полёта «Буран» можно было быстро подготовить к новому, без существенных затрат времени и денег. И это, я бы сказал, настоящий прорыв: «Шаттлам» требовался капитальный ремонт после каждого полёта.
Первый полёт
15 ноября 1988 года «Буран» впервые взлетел, и это было действительно знаменательное событие. Ракета-носитель «Энергия» отправила корабль в космос, и космоплан за 205 минут дважды облетел нашу планету.
Для подстраховки во время взлёта и посадки «Буран» сопровождал истребитель МиГ-25 с опытным лётчиком на борту.
В этот день впервые в мире свершилось удивительное — огромный многоразовый аппарат вернулся на Землю, выполнив посадку на аэродроме без единого человека на борту!
Это был первый полёт такого рода, и он доказал, что космические корабли могут вести себя в космосе абсолютно самостоятельно. Для того, чтобы посадить «Шаттл», требовалось мастерство опытных лётчиков-астронавтов.
И «Буран», и «Шаттл» начинают посадку без использования двигателей, они планируют. Снижение начинается сильно заранее — практически на противоположной стороне земного шара в десятках тысяч километров от предполагаемого аэродрома.
В этот момент ракетоплан двигается в атмосфере и корректирует свою траекторию на сотни километров, чтобы точно попасть на посадочную полосу. Права на ошибку нет, ведь попытка всего одна.
Подобные манёвры требуют высокой точности (и превосходной работы инженеров), поэтому — это весьма круто.
«Буран» успешно справился со своей миссией, однако не без приключений. На высоте около 20 км компьютерный «мозг» корабля принял неожиданное решение совершить резкий манёвр, отклонив ракетоплан влево.
Служба наземного слежения посчитала, что произошёл отказ систем, и уже рассматривался вариант подорвать челнок.
Однако, вместо того чтобы принимать поспешные меры, решено было подождать. И правильно сделали! Автоматика ракетоплана «просто» выбрала альтернативное место для посадки из-за направления ветра, посчитав новый маршрут более безопасным.
В итоге «Буран» успешно приземлился с другой стороны полосы. Этот случай продемонстрировал как совершенство системы корабля, так и, не побоюсь этого слова, гениальность его создателей.
Кстати, беспилотный полет «Бурана» занесён в Книгу рекордов Гиннеса.
Дальнейшая судьба
Но, как и многим другим гениальным изобретениям, избежать проблем «Бурану» не удалось. После его первого (и единственного) полёта, проект столкнулся с финансовыми трудностями.
Один полёт «Бурана», как и «Шаттла», обходился намного дороже, чем пуск обычной ракеты. А в стране назревал кризис, денег на космос уже не хватало.
После распада СССР, новая страна — Россия — не смогла продолжить эту программу. В 1993 проект фактически прекратил своё существование.
Самый первый «Буран» хранился в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур до 2002 года. В мае того же года там обрушилась крыша, и космоплан погиб под обломками вместе с 8 рабочими, которые эту крышу ремонтировали.
Потом останки «Бурана» были распилены на части работниками космодрома и сданы на металлолом. Такая печальная судьба легенды...
© Кадры первого полёта и того, что случилось после
Разные блогеры ещё лазили в ангар к другому «Бурану», который на самом деле никакой не «Буран». Корабль, который находится в монтажно-заправочном корпусе (или на площадке 112А) — это второй лётный экземпляр, «изделие 1.02», прозванное также «Буря».
Самое печальное, что ракетоплан был почти полностью готов к полёту, оставалось всего около 5 процентов завершения… его хотели запустить в 1992 году. Но получилось, как получилось.
В 2020 году мы хотели выкупить «Бурю» у Казахстана, точнее у «Ракетно-космической компании „Байконур“» (как оказалось, именно она владеет кораблём). Но Гендиректор Даурен Муса в довольно резкой форме сказал, что передавать нам ничего не собирается.
Еще один экземпляр находится в подмосковном Жуковском. Там стоит «Изделие 2.01» («Байкал»). Он был готов где-то наполовину. До 2004 года корабль находился в цехах Тушинского машиностроительного завода, а потом его перевезли для демонстрирования на салонах «МАКС».
Сейчас Байкалом владеет директор музея техники Вадим Задорожный. Он отмечает, что для успешного восстановления корабля необходимо построить специальный ангар, но сделать это в ЛИИ им. Громова (г. Жуковский) невозможно.
На текущий момент, согласно информации от ЛИИ им. Громова, внешний вид «Байкала» оценивается как неудовлетворительный: крылья потеряли несгораемую обшивку, основные детали частично повреждены, отсутствует шасси и другие важные элементы.
Ещё два экземпляра, заложенные на заводе в Тушине, были разобраны там же после закрытия программы.
Макеты «Бурана» ушли в музеи. Их можно увидеть на космодроме Байконур, ВДНХ в Москве, а также у центра «Сириус» в Сочи.
Один из экземпляров также находится в филиале Технического музея в городе Шпайер, Германия.
Это всё, что осталось от этого потрясающего проекта.
Рассекреченные документы
И вот, к 35-летию полёта корабля «Буран» Роскосмос опубликовал пачку документов.
Там есть сведения о программе полёта, о многоразовой транспортной космической системе МТКС-О и транспортном ракетно-космическом комплексе «Буран-Т».
В самой программе полёта можно увидеть основные принципы, лежащие в основе разработки проекта, сценарии полётов и возможные нештатные ситуации.
Предусматривалось выведение «Бурана» на орбиту, его возвращение на Землю; там есть траектория полёта корабля, а также возможные районы падения в случае аварии.
К слову, вероятность аварии была самой большой на этапе спуска, целых 0,229%.
Ещё можно посмотреть на эскиз, где «Буран» пристыкован к станции «Мир», которая существовала до 2001 года.
Но, чисто теоретически, учитывая возможности «Бурана» сводить с орбиты всякое разное (грузовой отсек позволяет), станцию можно было бы снять с орбиты.
А тут уже и отремонтировать, ну или, хотя бы запилить из неё музейный экспонат.
Вместо постскриптума
И хотя история «Бурана» закончилась грустно, нельзя недооценивать его наследие. Он стал символом возможностей нашей космонавтики, и многое из знаний, полученных при его создании, повлияло на другие проекты (или ещё повлияет).
Создание космического корабля привело к разработке абсолютно новой ракеты — «Энергия» (которой к сожалению, мы тоже лишились). Это была одна из самых мощных ракет в мире, способная отправлять в космос огромные грузы.
«Буран» был одним из первых космических кораблей, который мог автоматически выполнить всю свою миссию — от взлёта до посадки.
Для защиты ракетоплана от высоких температур при входе в атмосферу Земли были созданы специальные термозащитные плитки.
Многоразовость «Бурана» была ещё одной уникальной фичей.
И всё это в том или ином виде используется в современной ракетно-космической технике.
Спи спокойно, Буран.