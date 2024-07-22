Утраченный потенциал: почему исключение российских учёных из ЦЕРН — потеря для мировой науки

Также в СМИ присутствует информация, что пока ещё с ЦЕРНом работают около 600 учёных из Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. С ним у ЦЕРНа заключен отдельный договор, который тоже скоро закончится, но пока что решение по нему не принято.

Те аспиранты, которые пишут диссертации, сохранят доступ к данным (им разрешат приезжать в ЦЕРН). При этом тот же Марсолье отметил, что ЦЕРН продолжит сотрудничать с учёными РФ, но не из институтов в России. При этом ни слова о том, смогут ли они получить доступ к данным после 30 ноября.

Не исключено, что те, кто занимался самыми крупными экспериментах на БАК, включая CMS, ATLAS, LHCb и ALICE, учёные, которые вложили несколько десятков лет своего труда в эти проекты, останутся ни с чем.

Мысли вслух

К чести совета ЦЕРНа стоит сказать, что они всё-таки пытались тянуть время. Да и ученые разных стран призывали руководство организации не идти на такой шаг, который, совершенно очевидно, принят из-за политического давления.

Излишне сгущать краски, впрочем, тоже не стоит. Как отметил академик РАН Александр Сергеев в интервью «КП», ситуацию не надо понимать так, что было 500 учёных, которые сидели в ЦЕРНе безвылазно, и в одночасье оказались безработными. Большинство приезжало на месяц-другой.