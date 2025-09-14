Гибель Чарли Кирка: почему Америка снова на грани раскола?Как это событие может изменить политику США
Политические убийства и покушения — неотъемлемая часть политики, и не важно, о какой стране и в какое время речь — авторитарные или демократические режимы. Жертвами становятся и политики, и активисты, и идеологи.
Для США политические убийства сравнительно давно перестали быть обычной повесткой, несмотря на напряжённую обстановку с оружием и криминалом. Поэтому особенно взрывную реакцию в американском обществе всколыхнуло покушение на республиканского активиста Чарльза Кирка.
В зависимости от политических позиций убийству были даны разные оценки — сравнивают и с убийством Мартина Лютера Кинга, и Кеннеди. Радикальные лево-либералы сравнивают его с «убийством Кирова» в 1934 году в СССР — по версии многих историков оно послужило поводом для Сталина развязать массовые репрессии.
Так или иначе, это убийство не просто громкое, у него будет больше последствий, по ряду причин — об этом и поговорим.
Кто такой Чарли Кирк?
Если вы не следите за американской повесткой (а мы полагаем, большинству не до этого), то до убийства вы едва ли слышали об этом человеке.
Чарли Кирк был представителем консервативного крыла внутри Республиканской партии. Главным образом он был сторонником традиционных ценностей по-американски — религиозность, семейность, стремление к успеху и т. д. В политической жизни Кирк появился не случайно, это была его осмысленная карьера — в 2012 году, будучи студентом, он основал некоммерческую организацию Turning Point USA или TPUSA (Поворотный момент для США).
Организация занималась продвижением республиканских ценностей среди молодёжи на студенческих кампусах. Члены организации должны были заводить контакты со студентами, вовлекать на мероприятия организации, организовывать дебаты на политические и социальные темы. Основная повестка — свободный рынок, свобода слова, снижение роли государства в общественной жизни.
Из более конкретных (и довольно болезненных тем) — защита прав на оружие, обсуждение добычи полезных ископаемых, аборты, BLM, здравоохранение и климат. В период пандемии COVID-19 организация заняла позицию «искусственного происхождения вируса» (впоследствии подтвердившиеся) и выступала с резкой критикой мер ограничений и принудительных вакцинаций.
Влияние на политику США
В 2000-х республиканцы превратились в «возрастную партию» — основой электората считались в основном немолодые люди из зажиточных или просто благополучных регионов и страт. Их дополняли массы религиозных людей, традиционно традиционалистские южные штаты, слои провинциальных люмпенов. С молодёжью, особенно образованной и современной, республиканцы не ассоциировались никак — это была нива «прогрессивных демократов».
В разгар правления Барака Обамы граждане США стали разочаровываться в демпартии в силу её растущего левого уклона — легализация однополых браков, защита прав трансгендеров, пропаганда всего этого в школах, квотирование меньшинств… в общем, вы и так знаете. Среди части молодёжи это тоже стало вызывать раздражение, среди них был и Чарли Кирк.
И тут республиканцы поняли, насколько важны для них такие организации как TPUSA — это расширение влияния среди молодёжи, рекрутирование новых членов и руководителей (омоложение не только партии, но и политиков в ней). Довольно быстро Кирк нашёл богатых и влиятельных покровителей и доноров, а капитализация организации росла. Зарплата самого Кирка за 8 лет выросла с 27 тысяч долларов до 300 тысяч в год (сопоставима с топ-менеджерами среднего размаха).
К самой организации тоже были вопросы — к финансовым отчётам, к закрытости для аудитов и прочее, были и обвинения в обширных взятках и прочих теневых финансовых операциях. Оценивать трудно — медиаресурсы работают в США всё более радикально: или резко хвалят, или резко критикуют, сыпят неподкреплёнными обвинениями или отмазывают до последнего.
Со временем TPUSA впитало в себя почти всю консервативную деятельность молодёжи и студенчества. Активные мероприятия сводились к продвижению консервативных кандидатов в рамках студенческого самоуправления. Таким образом удавалось сдерживать рост woke-культуры, теорий расовой вины, трансгендерной политики и других лево-либеральных доктрин среди студенчества.
С точки зрения республиканцев TPUSA таран, которым можно было выбить из-под ног демократов важную опору — молодёжь. Параллельно рост раздражения «прогрессивной» политикой пополнял ряды организации и усиливал влияние, не меньше чем рукопожатия и гранты от семьи Трампа, Илона Маска и других доноров или покровителей.
Многие политические эксперты выразили мнение, что недавней победой на выборах и новым президентским сроком Трамп более всего обязан Чарли Кирку. Он провёл огромную работу с колеблющейся молодёжью, ослабил влияние левых на них, сыграл на недовольствах левыми и привёл на избирательные участки много новых кандидатов (одобрение республиканцев среди людей до 25 лет выросло как никогда).
Методы Чарли Кирка
Сам основатель организации имел, помимо управления, и публичную карьеру. Она служила и главной пропагандой движения. Но ничего оригинального в ней не было.
Публичные дебаты на острые темы (расовые вопросы, преступность и оружие, ЛГБТК повестка и т. п.) очень популярны в США. Бен Шапиро, Джордан Питерсон, Кэндис Оуэнс, Мэтт Уолш и другие имена правых спикеров известны не меньше многих поп-исполнителей в стране, а Чарли Кирк стал самым молодым (1993 — год рождения) и популярным среди них.
Обычно сюжет их довольно прост, и существует двух видов:
- персональные дебаты, где два спикера (или две команды спикеров) с модератором-рефери фехтуют аргументами (а часто эмоциями и манипуляциями)
- массовые дебаты, где спикер выступает с ответами на вопрос из зрительного зала, где любой желающий имеет право на свой вопрос
© типичные дебаты Чарли Кирка с типичным же "оппонентом", перевод с канала Abuser_Dante
Чаще всего этим инструментом пользуются именно правые: лево-либеральная сторона предпочитает работать через аппаратное и бюрократическое влияние, харизматичных спикеров у них почти нет. Поэтому обычно такие дебаты выглядят разгромом невнятных защитников «повестки» со стороны «интеллектуальных» и «остроумных» правых. А в массовом исполнении это часто выглядит как юмористическое шоу, где спикеры размазывают по очереди оппонентов — в основном левых «зелёноволосых фриков».
Чарли Кирк в большей степени прославился именно вторым типом дебатов -— массовыми ответами на вопросы по формуле «докажи, что я не прав». Его выступления стали даже поводом для пародий — самая известная в недавнем выпуске мультсериала «Южный парк». Такое же выступление в итоге и стало для него фатальным.
Убийство
Так как событие имеет широкое освещение в СМИ, деталями бомбить не будем. Трагедия случилась 10 сентября во время публичных дебатов на кампусе Университета долины Юта. Выстрел произошёл в 12:10 по местному времени, на 20-й минуте мероприятия, как только Кирк начал отвечать на заданный вопрос. Пуля вошла в шею, с левой стороны, вероятно задев артерию — хлынул фонтан крови.
Присутствующая полиция задержала первого подозреваемого, оказавшегося ложным, второе задержание рядом с кампусом имело тот же результат. Раненого Кирка отвезли на машине его телохранителей в больницу, в 14:40 появились первые подтверждения смерти.
Стрелку удалось не только покинуть место преступления, но и скрыться в городе. Хотя преступник попал на массу уличных камер (хромающим после прыжка с крыши), арестован он был спустя два дня — его сдал собственный отец, шериф в отставке. От награды за поимку (1,2 млн. долларов) он отказался.
Убийцей оказался 22-х летний местный житель Тайлер Робинсон. Его политические взгляды остаются невнятными, однако мотив ненависти удалось установить по уликам — на пуле и гильзе (и неиспользованных патронах) были характерные надписи, включая строчки из известной песни итальянских коммунистов — «Белла чао». Подробнее об убийце и его мотивах мы, вероятно, узнаем позже, по ходу расследования.
Последствия для США
И без того живущие на два лагеря американцы получили новый повод для разжигания национального раздора. Ряд влиятельных левых публично выразили восхищение (!) убийством активиста, а лояльная им молодёжь устроили парад радостных тиктоков.
За последние годы Чарли Кирк стал чуть ли не «номер 2» после Трампа в «расстрельных списках» крайних левых. Соцмедиа завалены видео его «словесных расправ» над «несчастными» трансгендерами, социалистами, феминистками и другими. Тридцатиоднолетний успешный молодой белый, с женой победительницей конкурса красоты и двумя детьми, был для многих левых «красной тряпкой». И да, его роль в избрании Трампа оценили не только республиканцы.
Среди правого крыла убийство вызвало шок — высказались все, вплоть до президента Дональда Трампа. Многие прочили Чарли Кирку яркую судьбу в политике, и возможно кандидатуру в президенты от республиканцев на выборах в обозримом будущем. Вокруг него и его организаций собиралось большинство влиятельных правых спикеров и активистов, избравших Кирка негласным лидером.
Мнения правых сводятся к следующим тезисам (обойдёмся без прямых цитат, их очень много и они довольно солидарны друг с другом):
- эпоха диалога между правым и левым лагерем закончилась
- левые выбрали путь террора и запугивания на фоне политических поражений и спада влияния (на постоянные угрозы и подозрительную слежку жалуются многие популярные правые)
- положительные реакции на убийство среди различных левых — свидетельство их готовности к силовому отстаиванию взглядов, без оглядки на законы и конституцию
- манипуляции левых против влиятельных правых, демонизация правых в медиа и соцсетях (через обвинения в фашизме, расизме, мракобесии и нетерпимости)
Итогом манипуляций с общественным мнением становится активизация психически неустойчивых людей (в том числе, ранее покушавшихся на Трампа).
По масштабу реакций, убийство Чарли Кирка можно сравнить только с убийством борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга в 1968 году. Тогда оно спровоцировало массу бунтов чернокожих (погибло 48 человек, почти 3 тысячи ранено). Многие черные активисты подались в радикализм, возросло влияние «Черных пантер» и других около-террористических организаций — из них впоследствии и вырастут современные BLM.
И хотя смерть Кирка не вызвала волны погромов (аналогично событиям связанными со смертью Джорджа Флойда), многие политические эксперты говорят об угрозе ответного роста радикализации правых. И виной тому не столько сам факт убийства (убийства и покушения со стороны правых тоже имеют место быть, хотя и не такие громкие), сколько именно массовая одобрительная реакция на него в среде лево-либералов.
Событие оценивают как новый виток раскола общества и новый уровень противостояния, который всё больше походит на вялотекущую гражданскую войну, или её зародыш — враждующие лагеря уже на лицо.