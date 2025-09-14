Гибель Чарли Кирка: почему Америка снова на грани раскола?

Политические убийства и покушения — неотъемлемая часть политики, и не важно, о какой стране и в какое время речь — авторитарные или демократические режимы. Жертвами становятся и политики, и активисты, и идеологи.

Для США политические убийства сравнительно давно перестали быть обычной повесткой, несмотря на напряжённую обстановку с оружием и криминалом. Поэтому особенно взрывную реакцию в американском обществе всколыхнуло покушение на республиканского активиста Чарльза Кирка.

В зависимости от политических позиций убийству были даны разные оценки — сравнивают и с убийством Мартина Лютера Кинга, и Кеннеди. Радикальные лево-либералы сравнивают его с «убийством Кирова» в 1934 году в СССР — по версии многих историков оно послужило поводом для Сталина развязать массовые репрессии.