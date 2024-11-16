Искусственному интеллекту человек теперь без надобности?

Headless-AD — что же ты такое?

Headless-AD (Algorithm Distillation) — это модель контекстного обучения, которая может самостоятельно совершенствоваться и анализировать ситуацию. То есть, дали вводную — например, повар готовит борщ с рассолом, и ему нужно решить, солить еду или нет.

Модель способна понять контекст и то, какие ингредиенты используются в готовке, поэтому ответит: «Солить не нужно, там и так рассол с солёными томатами, будет перебор». А если убрать рассол скажет: «Да, добавляй, а то пресно получится». Иные же модели ИИ знают только то, что в них вложил разработчик (базовый рецепт борща) и не учитывают вариативности условий, поэтому ответ дадут скорее всего неоднозначный.