Чем перевооружается Запад?

Лучшая защита — эшелонирование

Новые тренды показывают, что узкая специализация военной техники постепенно уходит в прошлое. С другой стороны, это не значит, что на смену ей обязательно идёт универсализация — как раз универсализация и так остаётся главной мечтой всех военных, и неизменным трендом в ВПК.

Один из острейших вопросов современной войны — это защита. Как известно, теперь поле боя контролируют дешёвые средства поражения в виде FPV-дронов, барражирующих боеприпасов, дальнобойные дроны, разведывательные дроны, которые свели на нет шансы на внезапность и возможности концентрации крупных сил, и потом ещё дроны, и дроны… дроны и дроны. Они малозаметны, высокоманевренны, могут заходить на атаку с любых проекций… а в случае оптоволокна или программного управления — ещё и почти неуязвимы к РЭБ.

В идеале теперь нужен какой-то такой танк, но раза в два тяжелее (сильно бронировать теперь надо всё), с орудием, желательно как у гаубицы, к нему модули с автопушками, а потом — модули с пулемётами, автоматическими гранатомётами, ещё ПЗРК приделать. И всё густо смазать датчиками, радарами, экранами, тепловой маскировкой и активной защитой. В каком-то смысле провидцами были конструкторы советского довоенного танка Т-35, просто время своё опередили.

Но, конечно, такое мышление тупиковое. Поэтому решение проблемы защиты видят в эшелонировании. То есть защита на уровне построений — коллективная. Современные вооружения становятся компактнее, а автоматизация управления им позволяет готовить операторов быстрее. Поэтому машины сохраняют прежние назначения (танки, БТР, БМП, БРДМ, САУ), но получают модули с разнообразным пакетом вооружений. То есть универсальными становятся огневые модули, а боевые машины с ними могут сохранять первоначальную специализацию.