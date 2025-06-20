Чем закончится ирано-израильская война

Чем закончится ирано-израильская войнаЕсли вы вдруг ещё не читали прикидки шансов и вероятностей по этой теме
Теперь уже с уверенностью можно говорить, что израильские удары по объектам в Иране — это не какое-нибудь рядовое-сиюминутное событие в давнем противостоянии государств. Новые ликвидации военного руководства, ученых-ядерщиков и бесчисленное количество ударов. Теперь уже массировано и точно — охотятся за единичными пусковыми установками баллистических ракет, самолётами.
К конфликту начинают стягиваться ведущие мировые державы, имеющие в регионе свой интерес — Пакистан, Турция, США, арабские страны, Китай и даже Франция. Разобраться в нём не просто, далёкому от региона обывателю не очень понятна столь напряжённая борьба двух удалённых друг от друга держав.
От этого и неясно, какой может быть конечная цель ударов. Населённый и богатый Иран невозможно сокрушить даже очень эффективными ударами ракет и диверсиями. Тем более, у страны связи с Пакистаном, Китаем и, конечно, Россией, доступ к технологиям и финансам, и много собственных ресурсов.
Попробуем разобраться в этом, оценим действия Израиля с технической стороны и подсчитаем, каков потенциал развития этих событий в реально большую войну.
Общая обстановка
В ответ на израильскую операцию «Народ как лев» Иран начал операции «Суровое наказание» и «Правдивое обещание 3». По факту это продолжение обмена ударами по военным объектам и, как всегда, очень много достаётся гражданской периферии. В ход пошла баллистика и гиперзвук, и израильские ПВО начали много пропускать.
За первые сутки израильтяне почти полностью вынесли иранские ПВО и начали почти безраздельно контролировать воздушное пространство. Это стало самой большой неожиданностью конфликта — иранцы имели развитый и современный (с оговорками) ВПК с очень большим объёмом собственного производства полного цикла (от разработки до сходящего с конвейера изделия).
Удары по ядерным объектам производились без разбора, независимо от того, имели ли эти объекты потенциал или нет. Разной степени ущерб был нанесён:
- урано-обогатительный комбинат в Нетензе
- центру ядерных исследований в Исфахане
- ядерному комплексу в Эраке
- заводу по обогащению топлива в Фордо
Из сухопутных военных объектов более всего пострадал Корпус Стражей Исламской Революции (аналог «нацгвардии», войска, напрямую подчинённые религиозно-политическому руководству страны, идеологизированные и преданные идеалам «Исламской Революции»):
- склады 29-й сухопутной дивизии и 216-й танковой бригады
- инфраструктура ПВО в Хазрат-э-Мосумех, РЛС в Собаши, противоракетные объекты в районе Тегерана и Керманшаха
Флоту и авиации тоже досталось:
- 2-я тактическая база ВВС в Тебризе (включая международный аэропорт)
- Абданская база иранских ВМС
Это только наиболее крупные и значимые объекты.
Однако новый характер войн современности проявился и в ударах по неочевидным целям — например, телецентр в Тегеране. Попадание произошло в прямом эфире, информационный фронт — тоже фронт, как россияне (да и украинцы) на собственном примере убедились за последние три года.
Из израильских потерь в воздухе — Иран заявил уже о 2 сбитых F-35I, однако израильская сторона отрицает эти потери. На земле пострадали Тель-Авив и его агломерация, нефтезавод в Хайфе, жилые массивы в Бат-Яме и Тамраа, научный центр в Реховоте. Заявляется о применении иранских гиперзвуковых ракет, перехват которых осложнён для заточенной под массивное применение низкокачественных ракет и дронов израильской ПВО.
Суть и контекст
Политика и война связаны друг с другом накрепко. Иран отказывается пока от ударов по объектам США, несмотря на восторги Трампа по поводу израильских ударов. Да и то, что израильская операция санкционирована американцами тоже не особо скрывается.
Иран отнюдь не всегда был ярым противником Израиля, как и наоборот. Но для начала важно дать контекст более фундаментальный.
География и национальный аспект
Ближний восток от восточного средиземноморья до Памира, и от Каспия до Персидского залива — это поле трёх больших языковых групп и строящихся между ними трёх больших кросс-национальных проектов.
- Индоевропейцы — Иран, Пакистан, Афганистан (бОльшая часть народов его населяющих). Восточная ветвь огромной семьи индоевропейских народов, куда относятся почти все европейские, включая славян, народы.
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Тюрки — Турция, Азербайджан, и большинство среднеазиатских республик бывшего СССР.
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Семиты — арабские страны (или страны с арабами как нацбольшинством) и, собственно, сам Израиль.
Именно растущий приоритет этно-национального фактора для передовых арабских стран является фундаментом потепления отношений с Израилем — нет общего языка между иудеями и мусульманами, но у семитов с семитами он найтись может.
Арабские (семитские) народы долго жили под пятой Османской (читай тюркской) империи, которая брала на себя роль и исламского гегемона. Борьбу арабов за независимость подогревали британцы — для развала Османской империи в годы Первой мировой войны. Иран же долго чах, удалённый и от большой мировой политики, и от западного прогресса.
Во второй половине XX века, когда происходил парад суверенитетов и независимости, делёж территорий привёл к ряду военных столкновений. Кроме того, в новых условиях шла и острая борьба за то, кто станет локальным гегемоном и будет определять общие политические и культурные тренды в регионе.
Поэтому довольно удивительно знать, что Израиль и Иран долго были… ну, не друзьями, конечно, но партнерами и иногда союзниками. Главным их противником была социалистическая и арабская националистическая (да, так бывает) партия Баас, пришедшая к власти в Ираке и Сирии (позже выродилась в авторитарные режимы Саддама Хуссейна и Хафеза Асада).
Сам Иран при правлении династии шахов Пехлеви был агентом и клиентом США в регионе, а отнюдь не Израиль, отношения с которым у американцев были гораздо сложнее. Но всё изменила Исламская революция 1979 года, свергнувшая иранских шахов и развернувшая политику страны в совсем других направлениях. Что характерно, одну из ключевых ролей сыграло азербайджанское (тюркское) меньшинство, недовольное национальной политикой шаха Пехлеви. Столица иранской провинции Восточный Азербайджан — город Тебриз — стал пристанищем оппозиционных лидеров.
«Малый сатана»
Внятной и структурированной идеологии у иранских революционеров не было, скорее набор высокопарных лозунгов. Но в сухом остатке речь идёт об исламском традиционализме, поэтому собственно политическая революция была тесно сплетена с культурной революцией. Космополитичный и динамично развивающийся Иран развернулся в сторону патриархальных отношений, притеснений религиозных меньшинств, духовных скреп.
Мировым злом стало западное влияние в образе жизни и мышлении, а вслед за этим — политической, экономической и социальной жизни. Причём одинаково досталось и капитализму, и коммунизму — у исламских стран свой собственный, отдельный путь.
Что характерно, это не совсем то же самое, что исламский фундаментализм, очагом которого считают Катар. Там различные радикальные исламские движения базируются на буквальном, дословном соблюдении священных писаний. Иранский традиционализм базировался на местных региональных традициях и менталитете. Упор скорее на изоляционизм, а, собственно, в исламском богословии допускаются незначительные расхождения.
Важным фактором было то, что сам Иран — страна в основном шиитского понимания ислама, а это расходится с арабскими странами, преимущественно исповедующими суннитскую ветвь. Оттого и участвовать в «исламской революции» они и не горят желанием и заявки Ирана на роль «исламского гегемона» не разделяют.
Израиль рассматривался в иранской трактовке как агент влияния Запада, где США были «Большим сатаной», а Израиль — «Малым сатаной». Поэтому уничтожение Израиля тоже носило экзистенциальный характер, но в более глобальном смысле, чем просто этнические или религиозные разногласия.
Израильтяне в их понимании не народ, а религиозная конфессия, которая жила в Палестине более полутора тысяч лет назад, но с тех пор много воды утекло и сейчас это арабская и мусульманская территория. Рождение Израиля по официальным взглядам иранского руководства — плацдарм для внедрения чуждых ценностей.
Ирано-израильские отношения 90-х
Несмотря на «Исламскую революцию», страны не сразу пустились колотить друг друга, ведь оставался более серьёзный враг — саддамовский Ирак. Иран почти сразу после революции вляпался в большую, кровавую и затяжную войну с Ираком. А Израиль первое время был главным союзником, ведь отношения с США у Ирана ухудшились сразу, особенно после взятых в заложники американских дипломатов.
В 90-х многое поменялось: распался СССР, из-за чего прекратилась поддержка им ряда арабских режимов и антиамериканской (и антиизраильской соответственно) политики. В это же время США с союзниками разгромили армию Ирака — свергнуть Хусейна тогда не удалось, но потенциал внешней иракской экспансии был помножен на 0.
Израильский премьер Ицхак Рабин начал политику замирения с арабами, были даже проведены уступки в пользу палестинцев (что в итоге стоило ему жизни). В период 1996—1999 годов премьер-министром был уже известный нам Беньямин Нетаньяху, который пытался дружить с относительно либеральным иранским правительством Сеид Мохаммад Хотами. Тогда иранская риторика переключилась на борьбу с сионизмом — еврейским национализмом, а не с самим народом как таковым.
Отношения испортили перевооружения — Иран удачно испытал баллистическую ракету Шахаб-3 с дальностью 2 100 км, а Израиль — модификацию истребителей F-15I. Иными словами, страны стали располагать оружием, способным достать друг друга. Тогда же и начались разговоры о ядерных разработках обеих стран.
Начало потеплений отношений семитских народов тоже не входили в иранские планы. Стартовала политика формирования собственных антиизраильских прокси — границы Ирана и Израиля в 1000 км друг от друга, поэтому сухопутные разборки невозможны. Иран стал присылать финансы и оружие различным радикальным арабским группировкам — Хамас, Хезболла, хуситы и другие. То, что последние были арабы и сунниты — мелочи, ведь основа политики и союза — это противостояние евреям. Таким образом арабские радикалы стали иранской пехотой.
Драматичная развязка
Обложенный иранскими прокси Израиль не желал дожидаться, пока вся эта компания обзаведётся ещё и ядерным оружием. Хотя, справедливости ради, своим ядерным израильтяне тоже обзавелись: неофициально, но как-то даже никто не пытается это отрицать. А собственно иранские разработки так и остаются потенциальными — прямых доказательств военной части ядерной программы нет.
Вскрывается всё больше деталей реальных бенефициаров ударов — это отнюдь не только Израиль и стоящие за ним США. Суннитские саудовские монархии персидского залива давно были недовольны политикой Ирана, поддерживавшего неуправляемых радикалов. Стоит напомнить, что ОАЭ, Саудовская Аравия и ряд других стран вели прямые военные действия против йеменских хуситов, причём, в целом, не успешно.
Поговаривают об обещаниях инвестиций в экономику США в размере аж 4 триллионов долларов со стороны саудитов, что стало важной мотивацией Дональда Трампа разыграть иранскую карту. Таким образом в регионе перестраивается система безопасности — непредсказуемого и опасного игрока лишают основных инструментов давления.
Вступление в конфликт самих США тоже витает в воздухе — 18 июня в залив вошёл уже третий авианосец. Надо полагать, что израильтянам не хватает самолётов и боеприпасов. Кроме того, устают и лётчики — ради пусков приходится свыше часа лететь в сложных условиях в режиме радиомолчания, на низкой высоте.
И это ещё и на пределе радиуса действия самих истребителей, ограниченных около 1300 км — полагаются на крылатые ракеты и дальнобойные «воздух-земля». Более дешёвые бомбардировки корректируемыми, управляемыми, да и просто обычными бомбами сложно реализовывать — но именно ими продолжаются такие операции, когда захвачено господство в воздухе, подавлены ПВО и т. д. Поэтому, несмотря на сложные политические последствия, риски вступления США в конфликт остаются высокими.
Сам Дональд Трамп (а видимо на него и его решения следует полагаться) озвучивает возможности завершения операции как готовность иранского политического руководства вернуться к его пунктам «ядерной сделки» более сговорчивыми. Израильтяне, вероятно, не очень верят в надёжность такого варианта — что помешает иранцам вернуться к ядерным разработкам спустя время, сделав работу над ошибками в системе ПВО?
Более смелые политологи говорят о возможностях политического переворота в Иране — именно с этой целью наносились удары по руководству КСИР. Страна и до этого страдала от массовых беспорядков, вызванных усталостью населения от жесткой традиционалистской и религиозной политики. Ослабление как собственно руководства, так и его авторитета на фоне военных неудач может спровоцировать если не свержение «режима аятолл», то перехода политической инициативы в руки более гибких политически элит. Уже появились сообщения о готовности Ирана к переговорам при посредничестве Омана и Катара.
Поражение Ирана?
Операция продолжается и пока выглядит как поражение Ирана. Некоторые военные эксперты полагают, что Иран не использовал весь ракетный потенциал и его атаки на Израиль имеют цель истощить Железный купол и прочие эшелоны ПВО. После этого могут начаться удары с большим уроном, когда израильским зенитчикам придётся работать по целям выборочно, экономя заряды. Это несколько сомнительно ввиду информации о получении израильтянами до 20 000 зенитных ракет различных типов — такого арсенала хватит надолго, даже с учетом того, что речь в основном про лёгкие ракеты малого радиуса.
Рассчитывать, что иранские ПВО придут в себя и начнут огрызаться — тоже не приходится. Самолёты пускают ракеты, почти не входя в опасную близость к армейскому ПВО среднего и малого радиуса, которых у Ирана остаётся много. Но перехват этими силами крылатых ракет непрост из-за ослабленной системы радиолокационной разведки и дальнего предупреждения.
Таким образом, длительность компании зависит от израильских ВВС и их ресурса. Очевидно, что из них будут выжимать до последнего все силы (буквально, можно только догадываться насколько физически и морально истощены израильские пилоты). Вероятно, стоит ожидать возобновления переговоров до истечения сроков операции «Народ как лев», определённых в 14 дней. По итогам промежуточных переговоров и будет решаться вопрос вступления в конфликт США.
Впрочем, ситуация продолжает развиваться с множеством непредсказуемых факторов — информация и аналитика устаревают за часы. На текущий момент можно говорить если не о поражении Ирана, то о поражении его предыдущей политики, базировавшейся больше на лозунгах и эфемерных идеологических конструкциях. Потому что у Ирана, как видим, не нашлось влиятельных союзников в регионе, а вот заинтересованных в иранском поражении и переформатировании региональной системы безопасности стран-участников оказалось предостаточно.