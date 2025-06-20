Чем закончится ирано-израильская война

Более смелые политологи говорят о возможностях политического переворота в Иране — именно с этой целью наносились удары по руководству КСИР. Страна и до этого страдала от массовых беспорядков, вызванных усталостью населения от жесткой традиционалистской и религиозной политики. Ослабление как собственно руководства, так и его авторитета на фоне военных неудач может спровоцировать если не свержение «режима аятолл», то перехода политической инициативы в руки более гибких политически элит. Уже появились сообщения о готовности Ирана к переговорам при посредничестве Омана и Катара.

Поражение Ирана?

Операция продолжается и пока выглядит как поражение Ирана. Некоторые военные эксперты полагают, что Иран не использовал весь ракетный потенциал и его атаки на Израиль имеют цель истощить Железный купол и прочие эшелоны ПВО. После этого могут начаться удары с большим уроном, когда израильским зенитчикам придётся работать по целям выборочно, экономя заряды. Это несколько сомнительно ввиду информации о получении израильтянами до 20 000 зенитных ракет различных типов — такого арсенала хватит надолго, даже с учетом того, что речь в основном про лёгкие ракеты малого радиуса.

Рассчитывать, что иранские ПВО придут в себя и начнут огрызаться — тоже не приходится. Самолёты пускают ракеты, почти не входя в опасную близость к армейскому ПВО среднего и малого радиуса, которых у Ирана остаётся много. Но перехват этими силами крылатых ракет непрост из-за ослабленной системы радиолокационной разведки и дальнего предупреждения.

Таким образом, длительность компании зависит от израильских ВВС и их ресурса. Очевидно, что из них будут выжимать до последнего все силы (буквально, можно только догадываться насколько физически и морально истощены израильские пилоты). Вероятно, стоит ожидать возобновления переговоров до истечения сроков операции «Народ как лев», определённых в 14 дней. По итогам промежуточных переговоров и будет решаться вопрос вступления в конфликт США.

Впрочем, ситуация продолжает развиваться с множеством непредсказуемых факторов — информация и аналитика устаревают за часы. На текущий момент можно говорить если не о поражении Ирана, то о поражении его предыдущей политики, базировавшейся больше на лозунгах и эфемерных идеологических конструкциях. Потому что у Ирана, как видим, не нашлось влиятельных союзников в регионе, а вот заинтересованных в иранском поражении и переформатировании региональной системы безопасности стран-участников оказалось предостаточно.