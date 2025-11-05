Учёные создали полезный для сердца заменитель вредного пальмового масла

Вы, наверное, заметили, что за последние несколько лет чуть ли не в каждом составе продуктов сейчас есть насыщенные жиры и трансжиры. Яркий пример пальмовое масло. Чаще всего используют их в кондитерских изделиях, фастфуде и полуфабрикатах.

В целом, добавка как добавка, помогает продлить срок годности, сохраняет текстуру и пластичность продукта, и главное, делает вкус таким, какой он должен быть по мнению производителя. Плюсом ко всему, эти жиры нужны человеческому организму. Как минимум, благодаря жирам у клеток есть защитная мембрана.

Но люди с неохотой покупают очередной магазинный десерт, а врачи и учёные вовсе говорят, что лишний раз не стоит употреблять продукты с насыщенными жирами и трансжирами. В чём же причина? Не уж-то они могут оказаться настолько вредными?