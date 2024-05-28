Почему последние китайские учения признали «репетицией атаки на Тайвань», в отличие от предыдущих

Почему последние китайские учения признали «репетицией атаки на Тайвань», в отличие от предыдущихЧто, опять?
Пока вы следите за динамичными событиями в западном полушарии, восточное не сидит на месте.
Намедни, и довольно шумно, прошли совместные учения армий Китая и Камбоджи. Казалось бы, ну прошли и прошли, учения и учения, однако есть ряд моментов, на которые стоит обратить внимание.
Демонстрация силы
За последние три года несколько раз Восток с содраганием подходил к эскалации тайваньского конфликта. Нарушение воздушного пространства и территориальных вод Тайваня происходили чуть ли не каждую неделю. В последние полгода вопрос будто бы отпал, но ведь Китай ничего такого не говорил, что, мол, вопрос с Тайванем закрыт, хотя и были озвучены тезисы, что мирное решение приоритетно для Пекина.
На учениях в Камбодже был задействован китайский флот, который уже как год швартуется возле камбоджийского порта Реам. Есть мнение, что ведутся активные переговоры о создании военно-морской базы для китайцев. Такое положение дел позволит замкнуть контроль над Южно-Китайским морем с юга.
Это море — ключевой стратегический объект по ряду причин:
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Логистика, через него проходит львиная доля азиатского экспорта
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Рыба и морепродукты, которыми богато это море, очень важны для очень уязвимой китайской продовольственной безопасности
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Наконец, контроль над ним, позволяет обезопасить юго-восточные области Китая в случае масштабного конфликта в Азии
Поднебесная продолжает наращивать и модернизировать флот. Ожидается ввод в строй третьего по счёту авианосца «Фуцзянь», спущенного на воду в июне 2022 года. В отличие от первых двух авианосцев, которые были копиями советских авианесущих крейсеров (того же проекта, что и российский «Адмирал Кузнецов»), этот лучше приспособлен для взлёта с палубы самолётов с тяжёлым вооружением класса земля-воздух.
Всего авиагруппа этого корабля может насчитывать до 40 самолётов и вертолётов, а также гораздо больший запас вооружений и топлива. На сегодня это самый большой корабль, построенный в Азии. Конечно, этим пока сложно конкурировать с махиной флота американского, но зато «Фуцзянь» делает Китай однозначным гегемоном в собственном регионе.
Чему учиться на учениях?
Китай сам признаёт, что стал заложником «вируса мира», как это говорят в самой Поднебесной. Последний крупный конфликт страны пришёлся на 1979 год, тогда это была война с Вьетнамом. Даже самым молодым её ветеранам под 70 лет, полагаться на мало-мальский опыт высокопоставленных военных не приходится. Это всерьёз ограничивает решительность.
Поэтому последние годы Китай активно вписывается в различные миротворческие операции. Сюда относится борьба с пиратством в восточной части Индийского океана, где китайские ВМС задействовали неадекватно мощную группировку (включавшую заход подводных лодок). Эксперты считают, что под видом антипиратской операции были в боевых условиях отработаны управление и логистика крупной морской группировки.
Китай так же снарядил батальонную группу в Южный Судан, где заодно отработал вопросы переброски сил быстрого развёртывания и их обеспечения. Однако такие масштабы остаются крайне недостаточными, как по численности вооружённых сил, так и для отработки перспективных для них задач.
Наконец, в 2022 году началась СВО на Украине, и она дала повод для китайских военачальников взять длительный брейк, чтобы посмотреть, как оно всё на практике. Выяснилось, насколько сложно организовывать взаимодействие родов войск, особенно с авиацией, насколько уязвим флот современным средствам поражения. Наконец, насколько важны перспективные средства поражения вроде широкого и разного парка БПЛА и роль средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы) для противодействия высокоточному оружию.
В перспективном столкновении с Тайванем Китаю важно провести именно спецоперацию, а не вляпаться в затяжную войну. В случае неудачи блицкрига и молниеносного захвата острова под контроль, избежать втягивания в конфликт США и других их потенциальных союзников (Австралия, Великобритания, Япония и Южная Корея) вряд ли получится.
В итоге китайцы принялись закрывать самые важные бреши — искать союзников и переучивать армию, которая почти наполовину призывная, и резервистам очень не хватает современной, актуальной подготовки. Ведь молниеносную операцию может провести только отлаженно взаимодействующая всеми компонентами армия, а навалиться толпой малоперспективно.
Покой нам только снится
Напряжение в регионе не нравится остальным странам Юго-Восточной Азии, объединённых в АСЕАН — некий аналог Евросоюза стран региона, куда входят Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Таиланд и ряд других крупных государств региона. В их компетенции борьба с голодом, экономическое развитие и взаимопомощь, торговля — в общем, всё хорошее и ничего плохого.
Последние годы речь зашла и о формировании, если не совместных вооружённых сил, то способных тесно взаимодействовать друг с другом. Поэтому страны активизируют совместные военные учения. Население 10 членов союза почти 700 миллионов, а общий ВВП около 10 трлн. долларов. Это не Китай с 1,4 миллиарда населения, и почти 18 трлн. долларов ВВП, но уже вполне растущий политический игрок, и потенциально новая сила.
Однако в июне 2023 года военные амбиции блока отказались поддержать Мьянма и Камбоджа. Если первой скорее не до этого из-за многолетней политической нестабильности, то Камбоджа действует более прагматично — они ценят 44% китайских инвестиций в их экономику от общего объёма. Таким образом, можно сказать, в лице этой страны Пекин приобретает потенциального союзника и агента влияния.
Прошедшие совместные учения, где было 1300 камбоджийских и 700 китайских солдат, показывают больше — страны наладили не только экономическое сотрудничество. Отработаны такие актуальные направления как действия смешанными тактическими формированиями, командно-штабная игра и общегуманитарные действия по действиям в пандемию и с последствиями природных катастроф.
Учения у берегов Тайваня
24-25 мая прошли масштабные учения, в которых были задействованы все основные рода войск НОАК (Народно-освободительной Армии Китая) — сухопутные войска, военно-морские силы, ВВС, ракетные войска оперативно-тактического назначения.
Данные о задействованных силах китайцев засекречены, но вблизи акватории Тайваня иностранные разведки насчитали 31 корабль и 111 самолётов — Су-30, J-15 и J-16 (глубокая китайская модернизация Су-27), самолет ДРЛО (дальней радиолокационной разведки) KJ-500, и другие типы. Они неоднократно заходили в воздушное пространство государства-острова.
Типы задействованных кораблей неизвестны, однако точно известно о фрегатах с УРО (управляемое ракетное вооружение) которые отрабатывали высокоточное поражение ключевых военных объектов, и десантные корабли, которые синхронизировали свои действия с фрегатами, с имитацией переброски сухопутных подразделений для захвата суши под контроль.
Масштаб учений затронул множество маленьких островков, разбросанных вокруг Тайваня, а площадь, задействованная под маневры, превысила даже последние «скандальные» учения 2022 года. Китай как бы намекает, что способен отрезать остров от внешнего мира, и взять всю его территорию под полный огневой контроль. Хотя в том, что китайцы способны на это, и так мало кто сомневался.
Но куда интересней были политические и дипломатические демарши сторон. Сами учения стали ответом на новые выборы в Тайване, где к власти пришёл новый президент Лай Циндэ, который открыто придерживается политики сохранения независимости и суверенитета острова.
Поэтому Китайские учения получили недвусмысленное кодовое обозначение «Суровое наказание» и, в отличие от предыдущих прецедентов, никак не были анонсированы, что уже послужило поводом называть их «генеральной репетицией вторжения». Министерство обороны Тайваня выступило с официальным заявлением, где прямо указывается на то, что Пекин «подчёркивает свой милитаристский менталитет».
Вооруженные силы Тайваня приведены в повышенную боевую готовность.
Последствия
На сегодняшний момент учения закончились, ситуация вроде бы вернулась на исходную.
Однако стоит отметить, что материковый Китай только наращивает задействованные в своих демаршах силы, а их информационное сопровождение всё более изобилует конкретикой и однозначными формулировками.
Многие алармисты в среде военных экспертов даже дают оценки, что в июне можно ожидать «окончательного решения тайваньского вопроса». В то же время однозначных признаков этого пока нет. Последние два года НОАК учится, перестраивается и по-прежнему трудно оценивать её как готовую к масштабному конфликту. Ведь надежды на то, что эскалация закончится на захвате Тайваня, мало оправданы.
С другой стороны, мы видим в последние годы, насколько США неспособны обеспечивать силой свою внешнюю политику. В любом случае, ситуация останется напряжённой и интересной.