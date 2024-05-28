Почему последние китайские учения признали «репетицией атаки на Тайвань», в отличие от предыдущих

Пока вы следите за динамичными событиями в западном полушарии, восточное не сидит на месте.

Намедни, и довольно шумно, прошли совместные учения армий Китая и Камбоджи. Казалось бы, ну прошли и прошли, учения и учения, однако есть ряд моментов, на которые стоит обратить внимание.

Демонстрация силы

За последние три года несколько раз Восток с содраганием подходил к эскалации тайваньского конфликта. Нарушение воздушного пространства и территориальных вод Тайваня происходили чуть ли не каждую неделю. В последние полгода вопрос будто бы отпал, но ведь Китай ничего такого не говорил, что, мол, вопрос с Тайванем закрыт, хотя и были озвучены тезисы, что мирное решение приоритетно для Пекина.

На учениях в Камбодже был задействован китайский флот, который уже как год швартуется возле камбоджийского порта Реам. Есть мнение, что ведутся активные переговоры о создании военно-морской базы для китайцев. Такое положение дел позволит замкнуть контроль над Южно-Китайским морем с юга.