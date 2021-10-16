С чем Китай придёт на войну: всё об оружии знаменитой «китайской угрозы»Китайские смартфоны миру всё доказали, а как насчёт военной техники и вооружения?
Хоть Китай и самая населённая в мире страна, воевать числом он не собирается, китайские вооружённые силы одни из сильнейших и наиболее современных в мире. Военный бюджет Китая больше российского в четыре раза, но при этом в четыре же раза меньше американского (правда, по объёму трат на развитие и закупки новейшего оружия разрыв куда меньший).
Поэтому пришла пора разобрать самые весомые аргументы китайской армии, на которых сегодня базируется её теоретическая мощь. А вскоре, может быть, и практическая — тучи уже сгустились над Тайванем, у границ которого идут учения и скопилась солидная воздушная группировка НОАК (Народно-освободительная армия Китая).
Танк ZTZ-99
Основной боевой танк 3-го поколения — это первая китайская машина подобного уровня, которую не срисовывали у СССР на корню. От «северных варваров-лаоваев» китайцы оставили лучшее — гладкоствольная пушка ZTP-99, модернизированная копия советской 2А46, ракетный комплекс Рефлекс — ПТРК, дающий возможность работать и по низколетящим целям в воздухе. А вот главный недостаток русских танков сегодня, движок, китайцы устранили по старинке, стырив немецкий турбодизель на 1500 лошадей. Правда, в остальном у ходовой нет принципиальных различий с Т-72.
moddb.com
Но главное сегодня — это, конечно, начинка, особенная китайская система защиты JD-3, а если быть точным, система противодействия. В отличие от российских комплексов защиты, работающих как микро-зенитки и уничтожающих ракеты, снаряды и прочее барахло из угроз машине на подлёте, китайцы действуют экономичнее и практичнее. Основа JD-3 — лазерный луч. Слабый пульсирующий пучок сканирует пространство, когда бортовая система обработки информации сообщает, что танк находится в прицеле потенциального противника.
Система дает указание на разворот башни в сторону источника, и одновременно, как только цель находится в поле зрения, мощность этого источника мощность пучка стремительно возрастает и приводит в негодность систему наведения, ну например, ПТРК противника. Система лазерного «ослепления» противоречит протоколу IV к Конвенции о конкретных видах обычного оружия от 13 октября 1995 года, но сами понимаете, на чём китайцы её «вертели».
Потенциал лазера JD-3 превосходит угол возвышения пушки, что наталкивает на мысль о возможности противостоять и ПТУРам вертолётов, но точные данные о полном потенциале JD-3 не раскрываются. Понятно, что за спиной ZTZ-99 армада более простых и дешёвых машин наподобие Т-72, но и китайцы в войнах будущего планируют придерживаться западных доктрин, где танки уже не совсем самостоятельный, и не основной элемент борьбы.
Chengdu J-20
В своем пятом поколении истребителей китайцы всё же придерживались традиций отцов, а именно воровать всё, что плохо прячут. Элементы планера и силовой свистнули не только у F-22 и F-35, но даже у так и не полетевшего проекта МиГ-1.44 – ещё советской попытке в пятое поколение истребителей.
Да, у китайцев серьёзный прорыв на цифровом фронте, и сегодня продукция Xiaomi или Huawei — это респектабельные смартфоны, на равных конкурирующие с самсунгами и айфонами отнюдь не только ценой. Но это не равно прорыву во всех других областях, в том числе в военных технологиях. Мало объявить самолёт пятым поколением для красного словца, пятое поколение — это комплекс характеристик, а об этих характеристиках J-20 спустя пять лет с момента презентации мало известно.
Handout
На так называемой первой серии J-20 ставили российские АЛ-31Ф, которые и в российских Су-57 так себе справляются по возможностям давать нужные для пятого поколения скорости без форсажа. А на уже текущих серийных самолётах стоит китайский WS-15, про который позже выяснилось несоответствие бесфорсажной тяги к современным стандартам. А хуже всего — чудовищный перерасход топлива, выше российского двигателя на почти 30% до форсажа, и почти 40% на форсаже. Соответственно, эти величины можно смело вычесть из радиуса действия самолёта или из времени нахождения в полёте без дозаправки. Очень недалёкого полёта получилась птичка.
По возможностям бортовых радиолокационных станций и прочих ТТХ пока лишь остаётся доверять китайским источникам, но доверять им почему-то не хочется, зная, как сильно китайцы любят приукрашивать характеристики, чтобы припугнуть наиболее вероятного противника. Что ж, доживём до первых боёв этих машин или до продаж за пределы Поднебесной, тогда и сможем распробовать эту ягодку на вкус.
Страшны ли китайские ракетные войска и флот
Ядерное оружие у китайцев есть, как и межконтинентальные ракеты чтобы его доставить, но в свете последних тенденций к разработке гиперзвукового оружия, рассуждать об оружии пятого поколения не интересно, и вряд ли самому Китаю это нужно, кроме как для приличия.
Флот для китайцев куда приоритетнее, ведь если они и планируют экспансии на ближайшее время, то их интересуют две вещи – остров Тайвань и Южно-Китайское море — важнейший природный ресурс и пересечение самых крупных логистических маршрутов. Китай вполне сегодня можно считать мощной морской державой, тут тоже не изобретают велосипедов — медленно, но верно пытаются в авианосцы.
PANG ZHONGPING / GLOBALLOOKPRESS
Действующие авианосцы Китая — это, по сути, советские авианесущие крейсеры. Ляонин — это проданный китайцам советский Варяг (теперь врагу он не просто не сдаётся, а продаётся), а Шаньдун — его уже самостоятельная копия. По печальной эпопее «Адмирала Кузнецова» мы знаем что авианесущий крейсер — это далеко не авианосец, его задача держать истребители защиты морской группировки с легким вооружением класса воздух-воздух.
В Сирии истребителям, которые поднялись с «Кузнецова», пришлось лететь не к целям, а к сухопутным аэродромам, чтобы на них повесили тяжёлое вооружение класса воздух-земля, потому что взлететь с такой нагрузкой с коротких палуб крейсеров довольно проблематично. Соответственно, тяжёлый авианесущий крейсер — это оборонительное оружие, а не наступательное, и сильно полагаться на него китайцам не следует. Гораздо более толковые авианосцы есть в проекте 003, о первом из которых стало известно недавно по спутниковым снимкам. Палубу удлинили до 300 метров (на предыдущих палубы 270 метров), что все равно не дотягивает, например, до американских авианосцев типа Gerald R. Ford в 317 метров.
В остальном оснащение флота довольно банальное и в основном соответствует ВМФ позднего СССР, за исключением монокорпусных фрегатов (около 40 кораблей), нового поколения ракетных катеров, ну и модернизированных под МБР Julong-3 подлодок типа Цзинь, испытания которых успешно прошли в 2019. Для захвата Тайваня, конечно, хватит и меньшего, а вот сможет ли Китай уйти с этим в сторону светлого будущего с морским доминированием в регионе — большой вопрос.
Силы стратегического обеспечения
С другой стороны, дураками китайцы никогда не были. Вкладывать сотни миллиардов в оружие, которое вводит их в топы и рейтинги, позволяет грозить волосатой красной лапой Вашингтону, но не решает реальные задачи здесь и сейчас, они не будут.
С 2015 года Китай начал масштабную модернизацию вооружённых сил, и одним из главных векторов развития стала выработка новой доктрины войны, которая одну из ведущих ролей отдаёт кибервойскам.
Если попытаться сформулировать просто — наносить удар теперь нужно не просто по вооружённым силам противника, но в первую очередь по системам противника. Уничтожение техники и даже пехоты — это невероятно дорого, и сопровождается собственными существенными потерями. Гораздо практичнее использовать цифровой ресурс, ведь сегодня армии чудовищно зависят от информационных систем — систем управления, разведки, обмена данными, связи, огневой борьбы и т.п. Достичь победы можно с помощью деформации архитектуры этих оперативных элементов.
В сухом остатке китайцы видят возможности побеждать, подавляя противника, лишая его вооружённые силы «нервной системы», внося хаос в командование и управления всех элементов на информационном уровне в киберпространстве, используя весь ресурс средств радиоэлектронной войны, и даже психологического воздействия (и речь не только об иных травмирующих психику дегенератов из TikTok).
Силы стратегического обеспечения Китая созданы в 2015 году, в них входит всё, что связано с космическими войсками и радиоэлектронной борьбой. И ещё есть отдельный департамент, отвечающий за кибервойну, а именно Департамент сетевых систем. Вместо того, чтобы наступать на грабли СССР и впутаться в гонку вооружений, Китай взял курс на навязывание противнику другого формата противостояния, где любая военная мощь может быть нейтрализована просто хакерскими навыками воздействия на системы управления — потока информации в системах, дезинформации, синхронизации.
Китай сегодня сокращает свои силы в сторону формирования компактной и управляемой армии, снижает бюрократическую нагрузку, убирает длинные цепочки принятия и передачи решений. Параллельно совершенствуя технологии шифрования и защиты данных, потому что потенциальные враги тоже не дремлют.
Можно ли выделять кибервойны в новое, уже седьмое по счету поколение войн? Большой вопрос, потому что такая война пока существует только теоретически. Но кто знает — возможно, мы просто не замечаем, а кибервойна уже идёт прямо сейчас.