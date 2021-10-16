С чем Китай придёт на войну: всё об оружии знаменитой «китайской угрозы»

По возможностям бортовых радиолокационных станций и прочих ТТХ пока лишь остаётся доверять китайским источникам, но доверять им почему-то не хочется, зная, как сильно китайцы любят приукрашивать характеристики, чтобы припугнуть наиболее вероятного противника. Что ж, доживём до первых боёв этих машин или до продаж за пределы Поднебесной, тогда и сможем распробовать эту ягодку на вкус.

Страшны ли китайские ракетные войска и флот

Ядерное оружие у китайцев есть, как и межконтинентальные ракеты чтобы его доставить, но в свете последних тенденций к разработке гиперзвукового оружия, рассуждать об оружии пятого поколения не интересно, и вряд ли самому Китаю это нужно, кроме как для приличия.

Флот для китайцев куда приоритетнее, ведь если они и планируют экспансии на ближайшее время, то их интересуют две вещи – остров Тайвань и Южно-Китайское море — важнейший природный ресурс и пересечение самых крупных логистических маршрутов. Китай вполне сегодня можно считать мощной морской державой, тут тоже не изобретают велосипедов — медленно, но верно пытаются в авианосцы.