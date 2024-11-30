Больше никакой пыли: встречайте новинку от учёных!

Рассмотрим на примере

Специалисты лаборатории геохимии наночастиц Института геохимии и аналитической химии в 2023 году решили проверить, что же входит в состав городской пыли в Москве, и оказалось, в ней содержится много тяжёлых металлов: цинка, свинца, кадмия, меди и ртути.

Если долгое время дышать такой пылью, то даже у здорового человека могут развиться лёгочные заболевания, например, бронхит или астма, а кислород будет в разы хуже усваиваться. Однако, в Москве норма концентрации вредных веществ не была превышена.

Учёные считают, что основные источники загрязнения московского воздуха — это износ тормозных колодок и автомобильных шин, повреждение асфальта, металлических деталей и конструкций, а также промышленные отходы.