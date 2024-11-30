Больше никакой пыли: встречайте новинку от учёных!Действительно ли этот пылеподавитель поможет?
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В российских городах за последнее время воздух достаточно сильно загрязнился, и любое дуновение ветра может буквально засыпать вас песком и пылью. Особенно это ощущается в Красноярске — самом загрязненном городе России. Неудивительно, что зимой 2023 года режим «чёрного неба» там вводили на целых 37 дней.
«Чёрное небо» — это режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), который вводится при возникновении большого количества смога над городом, гари, и при котором видимость снижается до нескольких десятков метров.
Воздух загрязняется в городах по разным причинам: тяжёлые производства, большое количество автомобилей, строительство новых ЖК и выветривание почв. При этом, городская пыль довольно опасна для человека.
Рассмотрим на примере
Специалисты лаборатории геохимии наночастиц Института геохимии и аналитической химии в 2023 году решили проверить, что же входит в состав городской пыли в Москве, и оказалось, в ней содержится много тяжёлых металлов: цинка, свинца, кадмия, меди и ртути.
Если долгое время дышать такой пылью, то даже у здорового человека могут развиться лёгочные заболевания, например, бронхит или астма, а кислород будет в разы хуже усваиваться. Однако, в Москве норма концентрации вредных веществ не была превышена.
Учёные считают, что основные источники загрязнения московского воздуха — это износ тормозных колодок и автомобильных шин, повреждение асфальта, металлических деталей и конструкций, а также промышленные отходы.
Решать проблему с загрязнением нужно комплексно: требуется озеленить территории, контролировать крупные производства, мониторить строительные площадки, и очищать город специальными средствами. Да и зимой в гололёд стоит перестать использовать песок, давно уже разработали специальные противопыльные средства, которые справляются гораздо лучше.
Например, существует «Бионорд Антипыль». Работает оно так: моечная машина ездит по городу с водой и «Антипылью», которые связывают маленькие частицы пыли с крупной, и ветер не может просто так её поднять. А потом, дворники и уборочные машины спокойно смогут убрать всю скомканную грязь. Город станет гораздо чище.
Помимо этого, учёные из Новосибирска смогли сделать средство против городской пыли, которое намного эффективнее и дешевле, чем западные аналоги.
Средство против пыли
Новый пылеподавитель представляет из себя жидкий продукт, в состав которого входят биополимеры и микроорганизмы из природных ресурсов. Если распылить такое средство на грязную поверхность, то органические вещества начинают связывать мелкие частицы пыли и образуют тонкую плёнку. Она не даст мелким частицам выветриться, а бактерии, которые входят в её состав, поглотят плёнку вместе с пылью.
Изначально мы разрабатывали продукт для шахт, но после у нашей команды появилась идея использовать его в городской среде. Последние несколько лет новосибирцы особенно остро чувствуют проблему загрязнения воздуха. Мелкодисперсная пыль, которая образуется от проезжающих по дорогам машин или в процессе строительства новых зданий, может попадать в легкие и надолго оставаться там. Раствор можно добавить в канистру поливальной машины. После того, как она проедет по городу и обработает пылеподавителем обочины, пыль собирается в комки. Бактерии, которые находятся в препарате, в дальнейшем приступят к частичному перевариванию мелких частиц грязи. Если такой раствор попадет на газон, то растениям будет только лучше: эффект как от удобрений.
Такое средство можно пригодится буквально повсюду: и на предприятиях с летучими сыпучими материалами, и на шахтах, и даже в сельском хозяйстве. Конечно, на различных заводах уборка с новым средством может доставить ряд неудобств, но зато у людей будут здоровые легкие.
Просто влажной уборкой не обойтись. Как после дождя: пыль водой хоть и прибьётся, но как только всё высохнет — мелкие частицы снова начнут разлетаться.
Да и сам пылеподавитель выйдет дешёвым по сравнению с зарубежными аналогами, в составе которых есть дорогие составляющие, а их добыть непросто. С российской же разработкой всё будет попроще.
В перспективе, новосибирские учёные разработают такой пылеподавитель и для суровой российской зимы — в холодных уголках нашей страны города тоже сталкиваются с сильным загрязнением воздуха. Так что не удивляйтесь, если вдруг на улице увидите пыльную плёнку, которая сама себя и уничтожает.
А сейчас как быть?
К сожалению, отдельные люди мало чем могут помочь в очищении воздуха. Самое простое, но от того не менее важное, что может сделать городской житель — меньше пользоваться автотранспортом, потому что немалая часть выхлопов с тяжёлыми металлами остаются в воздухе из-за машин. А так, больше особо возможностей-то и нет.
Большая часть ответственности за чистоту города лежит на промышленных предприятиях и на компаниях, которые занимаются городской уборкой. Предприятиям нужно устанавливать хорошие фильтры на выхлопных трубах и соблюдать нормы. А уборщикам стоит приглядываться к разработкам учёных, потому что там и для их работы может быть что-то действительно полезное.