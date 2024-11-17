Чтение мыслей: реальность или фантастика?Как скоро все мы станем телепатами? Или не станем
© Ferra / Kandinsky
Принято считать, чтение мыслей — это что-то очень далёкое и практически недостижимое для нас. На самом деле, это не совсем так. Да, в ближайшие пару лет мы телепатами как в фильмах про инопланетян мы вряд ли станем, но уже существуют способы прочесть сигналы мозга и представить их в текстовом формате.
Вообще, первые разработки технологий для чтения мыслей были ещё в 2011 году: канадцы изобрели прибор, при помощи которого можно было предугадать, как поступит человек.
Для чего нужны такие разработки?
Во-первых, человечество реализует свою «детскую мечту»: вероятно, каждый хотел обладать такой сверхспособностью. А во-вторых, что гораздо важнее, потенциально такие технологии смогут помочь больным людям. Например, человек пережил инсульт и утратил возможность говорить. Если врачи смогут снабдить его специальным аппаратом (возможно, чем-то визуально похожим нашлем Профессора Ксавьера из «Людей Икс»), и вуаля, его мысли тогда смогут конвертироваться в текстовый формат.
© Разработка из Сиднея
И это вполне себе реальная перспектива: например, учёные из Сиднея создали искусственный интеллект, который способен мозговые волны преобразовывать в текст с помощью шлема с датчиками. Учёные продемонстрировали свою разработку в действие: добровольцы читали предложения, а шлем считывал их мозговые волны, которые обрабатывал искусственный интеллект, но точность такого устройства составила всего 40%. Понятное дело, что это только первые шаги, и технология будет совершенствоваться.
Потенциал таких разработок не ограничивается восстановлением речи: например, они смогут помочь людям использовать умные протезы — в будущем подобные устройства будут управляться через мозговые сигналы, а не путем сокращения мышц.
Чтобы столь перспективное направление развивалось, нужно глубже разобраться в том, какие именно мозговые волны отвечают за нашу «внутреннюю речь».
Нейрофизиологи из России поймали мысли
Как раз таки этим вопросом озадачились российские нейрофизиологи, и добились успеха.
Нейрофизиологи Сеченовского университета наблюдали за мозговой активностью пациентов, которые больны эпилепсией. Чтобы исследование получилось максимально точным, медики из Тюмени установили электроды в мозг добровольцев и отслеживали активность с помощью электроэнцефалографа. Затем пациентов попросили написать цифры, прочитать предложения и стараться представить, будто они произносят эти предложения в слух.
Во время письма сигналы мозга принимали все электроды: это означает, что координация движения сопровождается активностью по всей коре головного мозга, а не точечно в определённом участке.
Любая попытка зарегистрировать сигнал внутреннего голоса сама по себе интересна тем, что вы в каком-то смысле читаете мысли.
А когда участники эксперимента представляли числа и слова, то слабые сигналы начали проявляться в верхней лобной и височной извилине — возможно, именно эти области и отвечают за наши мысли и воображение. По словам исследователей, это лишь первый шаг к пониманию того, как же всё-таки «рождаются» мысли. В будущем учёные планируют подключить машинное обучение и искусственный интеллект — так полученные сигналы мозга будут гораздо «чище».
Именно импланты и искусственный интеллект помогут учёным разработать приборы для чтения мыслей. Получилось же у Neuralink Маска изготовить имплант, который позволяет управлять компьютером буквально силой мысли.
Искусственный интеллект и нейроимпланты
Развиваем технологии
В 2023 году в Нью-Йорке придумали нейросеть, которая способна анализировать нейронную активность мозга и воссоздали по ней речь человека. Более того, удалось даже воссоздать голос немого (на основе записей до травмы).
И вновь Маск: его нейроимплант способен считывать мозговую активность и передавать эти сигналы компьютеру (уже планируют трансплантацию второго чипа). Подобные разработки сейчас довольно популярны: другие американские компании и университеты Китая стремятся разработать нечто подобное. Да, это не совсем про чтение мыслей, но технологии схожи.
Как и всегда, не обойтись без «но»: пока искусственный интеллект, машинное обучение, развитие технологий имплантов не достигнут определенного уровня — ничего не получится.
Разрабатывать-то разрабатывают, но на практике это использовали буквально пару раз: технологический потолок, недостаточная изученность мозга и потребность колоссальных инвестиций всё ещё стоят на пути прогресса.
Впрочем, если учитывать тенденцию развития ИИ, который даже в наши смартфоны пихают, то шансы на создание некого чудо-прибора, который сможет прочесть мысли, действительно неплохие.
А теперь про безопасность
Встроенные в голову человека «читалки» мыслей могут быть опасными.Примером может послужит первый пациент Neuralink с чипом: в момент выписки из больницы были какие-то проблемы, а спустя 100 дней организм начал отторгать имплант и некоторые электроды перестали работать. Благо всё исправили обновлением чипа, но что будет, если что-то случится с этой технологией через год? Человек может просто умереть.
Тоже самое касается и сиднейского шлема: вдруг есть какие-то скрытые побочные эффекты, которые изменят поведение человека, а то и вовсе в овощ его превратят. Очень много вопросов, очень мало ответов — поэтому всё нужно тестировать, тестировать и ещё раз тестировать.
Человек — создание хрупкое, и уж тем более его мозг, а тут напрямую к нему технику хотят подключить. Что будет дальше, покажет время: остаётся лишь надеяться, что деньги у Маска не закончатся, компания его не закроется и будет дальше заботиться о первом пациенте.
Заключительная мысль
Пока все мечты о телепатии так и остаются мечтами (ближайшие десятилетия уж точно). Развитие необходимых технологий, совершенствование трансплантации имплантов, тесты, которые должны обеспечить безопасность — всё это требует время, очень много времени.
Но уже то, что есть сейчас — огромный шаг для всего человечества. Буквально 20 лет назад заикнись кто про такие технологии, его в лучшем случае назвали бы фантазёром (хотя именно тогда всё это и зарождалось). Так что, прогресс очевиден: мысли конвертируются в текст, область мозг, которая отвечает за «внутренний голос», почти отыскали. Кто знает, какие фантазии станут явью в недалеком будущем?