Чтение мыслей: реальность или фантастика?

И это вполне себе реальная перспектива: например, учёные из Сиднея создали искусственный интеллект, который способен мозговые волны преобразовывать в текст с помощью шлема с датчиками. Учёные продемонстрировали свою разработку в действие: добровольцы читали предложения, а шлем считывал их мозговые волны, которые обрабатывал искусственный интеллект, но точность такого устройства составила всего 40% . Понятное дело, что это только первые шаги, и технология будет совершенствоваться.

Потенциал таких разработок не ограничивается восстановлением речи: например, они смогут помочь людям использовать умные протезы — в будущем подобные устройства будут управляться через мозговые сигналы, а не путем сокращения мышц.

Чтобы столь перспективное направление развивалось, нужно глубже разобраться в том, какие именно мозговые волны отвечают за нашу «внутреннюю речь».