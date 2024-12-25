Безопасность должна быть везде: что такое кибериммунитет

Что такое кибериммунитет?

Мы часто проецируем биологические явления на технологии. Например, технологию гидролокатора мы успешно «позаимствовали» у китов и дельфинов. Почему бы нам не использовать такой удивительный и сложный механизм как иммунитет в наших технологиях?

Иммунитет — это способность нашего организма защищаться от чужеродных веществ. В течение жизни он укрепляется как естественным путём, так и благодаря достижениям медицины, например, с помощью вакцин. Благодаря нему мы не умираем от любого чиха, а можем справиться с болезнями.