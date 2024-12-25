Безопасность должна быть везде: что такое кибериммунитет

Безопасность должна быть везде: что такое кибериммунитетОт умных холодильников до заводов — нарушитель не пройдёт!
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Что такое кибериммунитет?
Мы часто проецируем биологические явления на технологии. Например, технологию гидролокатора мы успешно «позаимствовали» у китов и дельфинов. Почему бы нам не использовать такой удивительный и сложный механизм как иммунитет в наших технологиях?
Иммунитет — это способность нашего организма защищаться от чужеродных веществ. В течение жизни он укрепляется как естественным путём, так и благодаря достижениям медицины, например, с помощью вакцин. Благодаря нему мы не умираем от любого чиха, а можем справиться с болезнями.
Зачем нужны кибериммунные устройства? Мир «умнеет» буквально на наших глазах: у нас есть «умные» дома, где свет, замки и даже холодильники подключены к интернету. Это удобно, но, с другой стороны, это означает, что кто-то может попытаться управлять ими без нашего разрешения. Для этого и нужны кибериммунные устройства, которые созданы так, чтобы никто не мог перехватить управление.
В то же время, мы должны понимать, что невозможно защитится от кибератак на 100%. Каждый день злоумышленники изобретают всё более изощрённые способы взлома. По словам Евгения Касперского, кибериммунной можно считать систему связаться с которой себе дороже — атака на неё будет стоить куда больше, чем потенциальный ущерб.
Как это работает?
Лаборатория Касперского раскрыла основные принципы, по которым строится кибериммунная система. Всего их три, давайте познакомимся с ними поближе.
Минимизация доверенной вычислительной базы. Каждая программа или часть устройства может делать только то, что ей разрешено, как ни удивительно. Например, если приложение камеры на телефоне вдруг решит отправить данные пользователя куда-то в интернет, система это не позволит, потому что это не входит в её «разрешения».
Части работают отдельно друг от друга. Если вдруг одна часть устройства взломана, она не сможет заразить другие. Это как дом, где каждая комната закрыта на свой замок.
Умная самозащита. Если кто-то попытается взломать устройство, оно тут же обнаружит угрозу, изолирует её и продолжит работать.
Кибериммунные устройства
Кибериммунитет — это не просто проект или теория: «Лаборатория Касперского» уже обеспечивает своей кибериммунной операционной системой некоторые устройства, о них-то мы и поговорим.
Тонкий клиент «Тонк»
Тонкий клиент — это компьютер или устройство, которое почти ничего не делает само, а полагается на мощный сервер для выполнения большинства задач. Представьте себе планшет, который работает только для просмотра картинок, фильмов или выполнения простых задач. Все важные и сложные вычисления происходят где-то в облаке или на сервере. Пользователь просто подключается к нему, чтобы получить результат.
Такие тонкие клиенты работают под управлением специальной операционной системы KasperskyOS, созданной для обеспечения максимальной безопасности.
Они могут использоваться в офисах, на предприятиях и в других местах, где важно защитить данные и системы. Благодаря кибериммунности, даже если хакеры попытаются атаковать такое устройство, сделать это будет крайне сложно или практически невозможно.
Эти устройства идеально подходят для работы в условиях, где безопасность — главный приоритет, например, в банках, госорганах или на важных производствах.
Кибериммунный контроллер для интернета вещей
Это устройство, которое помогает управлять разными умными приборами (например, датчиками, устройствами на заводах или в умных домах) и при этом защищено от взломов.
Этот контроллер нужен для умных заводов. Например, чтобы следить за работой машин и оборудования. Также для критически важных систем: например, в энергетике или транспорте, где любая ошибка может привести к серьёзным последствиям. Не стоит забывать и про защиту данных: устройства IoT часто взламывают, но этот контроллер не даст хакерам и шанса.
Создатели говорят, что это важный шаг для повышения безопасности умных технологий, особенно там, где сбои недопустимы.
Кибериммунные терминалы релейной защиты и автоматики
Компании «Систем Электрик» и «Лаборатория Касперского» вместе разработали новый подход для создания сверхзащищённых устройств — кибериммунных терминалов релейной защиты.
Терминалы релейной защиты используются в энергетике, чтобы защищать электрические сети от аварий. Они помогают быстро отключить повреждённые участки сети, чтобы избежать серьёзных проблем, например, пожаров или отключений электричества.
Новые терминалы теперь оснащены кибериммунной защитой. Это значит, что даже если хакеры попытаются их взломать, терминалы смогут продолжать работать и защищать сеть.
Электрические сети — это критически важная инфраструктура. Если их взломают, то последствия могут быть более чем серьёзными, например, отключение света в городах. Кибериммунные терминалы делают такие атаки практически невозможными.
Новый уровень защиты
Кибериммунные устройства — это новый шаг в защите умных технологий. Они обеспечивают безопасность даже в условиях постоянных попыток взлома, при этом сохраняют работоспособность и защищают данные.
Такие решения особенно важны в современном мире, где всё больше систем подключено к интернету и нуждается в надёжной защите. Кибериммунитет делает технологии устойчивыми к атакам, снижает риски и обеспечивает безопасную работу в критически важных сферах.