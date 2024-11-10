Цифровое государство: как поживают нейросети в госсекторе России?

Нейросети давно стали обыденностью: область их применения огромна — от создания изображений до написания серьезных статей. Было бы странно, если бы власть имущие не заинтересовались новинкой, которая может значительно облегчить работу государственных органов.

В 2019 году утверждён указ президента «О развитии искусственного интеллекта в России», цель которого — ускорить развитие ИИ в нашей стране, а к 2030 году и вовсе вывести Россию в мировые лидеры в этой области.

В 2024 правительство планирует выделить около 5 млрд на развитие искусственного интеллекта, но уже сейчас нейросети активно внедряются в работу госсектора. Есть ли у родного государства своя ChatGPT? Для чего вообще их используют в такой неочевидной сфере и есть ли от этого реальная польза? Сейчас всё расскажем.

Государственный сектор