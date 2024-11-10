Цифровое государство: как поживают нейросети в госсекторе России?ИИ на службе государству
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Нейросети давно стали обыденностью: область их применения огромна — от создания изображений до написания серьезных статей. Было бы странно, если бы власть имущие не заинтересовались новинкой, которая может значительно облегчить работу государственных органов.
В 2019 году утверждён указ президента «О развитии искусственного интеллекта в России», цель которого — ускорить развитие ИИ в нашей стране, а к 2030 году и вовсе вывести Россию в мировые лидеры в этой области.
В 2024 правительство планирует выделить около 5 млрд на развитие искусственного интеллекта, но уже сейчас нейросети активно внедряются в работу госсектора. Есть ли у родного государства своя ChatGPT? Для чего вообще их используют в такой неочевидной сфере и есть ли от этого реальная польза? Сейчас всё расскажем.
Государственный сектор
По официальной статистике большая часть успешных кейсов по внедрению ИИ — государственный сектор. Здесь, в первую очередь, развивается направление искусственного зрения, которое используется для улучшения городской среды и обеспечения безопасности. Внедряется компьютерное зрение и в РЖД — для контроля занятости сортировочных путей.
Огромную экономию времени и сил обеспечивают нейросети в области обработки входящей корреспонденции: разбор писём, если им заниматься «вручную», процесс долгий и энергозатратный. Однако, уже сейчас нейросетка способна распределять входящие письма, формировать документы и отчёты, работать с базами документов. Например, российская компания Ditital Design уже внедрила свои нейросети в рабочий процесс Министерства экономического развития, правительств Мурманской и Ивановских областей.
Нельзя не упомянуть и про виртуальных помощников: например, Робот Макс — всем известный робот-ассистент, который поддерживает пользователей Госуслуг. Робот готов помочь с любым вопросом и любезно предоставит несколько вариантов решения проблемы. Удобно? Определенно! И экономит массу времени!
Образование
ИИ активно внедряется в систему образования, и это не может не радовать — с помощью нейросеток можно решать целый комплекс рутинных задач, что снизит внеучебную нагрузку педагогов.
«СберКласс» — образовательная платформа от Сбербанка, которая содержит уроки по различным дисциплинам. Огромный плюс платформы в том, что ИИ адаптируется под каждого ученика, и это сильно облегчает учебный процесс. Да-да, хоть кто может найти индивидуальный подход к каждому ребёнку.
Сервис «Яндекс Учебник» — проект одноименной корпорации с технологией ИИ, который нацелен, в первую очередь, на подготовку старшеклассников к сдаче экзаменов по информатике. Тем не менее, и учителя начальной школы могут найти много интересного для подготовки к занятиям.
Медицина
Как и в предыдущих случаях, внедрение нейросетей в медицину необходимо для снижения врачебной нагрузки и работы с большим количеством данных. Например, SberMedAI — проект Сбербанка по улучшению качества диагностики заболеваний, которым уже пользуется Правительство Москвы и Министерство здравоохранения Новосибирской области.
«Третье мнение» — еще один проект, который занимается автоматической обработкой МРТ, КТ и т.д., а также анализирует изображение видеокамер, которые стоят в медицинском учреждении. Комплексно оценить состояние здоровья пациента и произвести анализ рисков позволяет Webiomed, платформа на базе машинного обучения, которая включена в реестр российского ПО.
Транспорт
Нейросети активно используются в транспортной отрасли и область их применения очевидна — с помощью компьютерного зрения легче следить за дорожным движением, а малейшие нарушения будут сразу же выявлены. Такая технология уже работает на ЦКАД: в автоматическом режиме она мгновенно идентифицирует транспортные средства, обнаруживает ДТП и прочие нарушения.
Чат-бот Александра — виртуальный помощник, который расскажет всё о транспорте в Москве — от расписания автобусов до принципа работы электричек. В целом, в эту сферу ИИ успешно внедряется и уже существуют даже беспилотные автомобили — вероятно в ближайшем будущем таких машин на дорогах российских городов будет намного больше.
Что нам ждать в будущем?
Нейросети представляют собой мощный инструмент, который уже сегодня совершенствует работу государственного сектора России. Среди очевидных преимуществ: повышение эффективности, снижение затрат и улучшение качества предоставляемых услуг. Однако, наряду с очевидными плюсами, существуют и свои подводные камни, которые необходимо учитывать. Это и технические трудности, и необходимость в высококвалифицированных специалистах, и проблемы, которые связаны с защитой данных и конфиденциальностью.
В целом, будущее нейросетей в государственном секторе России выглядит многообещающе. Возможно, эти технологии станут ключевым элементом в развитии цифрового государства, поскольку обеспечивают надёжную обратную связь между государством и гражданами.