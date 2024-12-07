Цифровое неравенство: как российская власть пытается его преодолеть

Места, где всё очень печально

Хуже всего дела обстоят в Африке, Латинской Америке, Индии и, конечно же, Северной Корее, например, в некоторых странах Африки интернетом пользуется лишь 1% населения (Конго, Эфиопия, Либерия).

С Африкой всё понятно: низкий уровень развития стран и постоянные войны как-то не способствуют широкому доступу к интернету.