Цифровое неравенство: как российская власть пытается его преодолеть

Цифровое неравенство: как российская власть пытается его преодолетьИнтернет не для всех?
© Ferra.ru
Что такое цифровое неравенство?
В 2024 в России уже 10 лет как идёт борьба с «цифровым неравенством». У всех на слуху экономическое неравенство, но не цифровое. Давайте разбираться, что же это такое и как проявляется в нашей стране?
Цифровое неравенство — различие в доступе к технологиям среди разных групп населения. Существует несколько критериев, которые определяют ваш «цифровой статус»:
- физический доступ — банальное наличие интернета, компьютера или смартфона
- качество доступа — скорость интернета
- цифровые навыки и цифровая грамотность — умение пользоваться различными сервисами и гаджетами, критически относится к любой информации в Интернете и понимать основы кибербезопасности
Теперь давайте посмотрим на самые проблемные регионы мира и разберёмся откуда у этого явления «растут ноги».
Места, где всё очень печально
Хуже всего дела обстоят в Африке, Латинской Америке, Индии и, конечно же, Северной Корее, например, в некоторых странах Африки интернетом пользуется лишь 1% населения (Конго, Эфиопия, Либерия).
С Африкой всё понятно: низкий уровень развития стран и постоянные войны как-то не способствуют широкому доступу к интернету.
В Латинской Америке ситуация обстоит немного лучше, но и там не всё так радужно: инфраструктура не развита, а рельеф сложный (горы, джунгли). Ну и про политическую напряжённость и страсть латиноамериканцев к партизанщине не стоит забывать, чтут так сказать, заветы Че Гевары.
Даже в Индии, стране ~~мемных ~~ айтишников, существует сильное цифровое неравенство, но тут ситуация, в большей степени, касается сёл и глухих деревень: там как не пользовались интернетом, так и не пользуются до сих пор.
Формально, у Северной Корее есть свой Интернет дома, который не является частью всемирной паутины. Однако, доступен он лишь политической верхушке, военным и тем немногим иностранным компаниям, которые рискуют вести там дела.
Как дела обстоят в России?
Есть такая и проблема и у нас, но дела обстоят намного лучше, чем у многих зарубежных стран. Накладывают свой отпечаток и особенности России:
География. РФ — это самая большая страна в мире с весьма сложным рельефом. Обеспечить высококачественным интернетом такую страну, как Франция — посильная задача, но что делать, если на твою территорию помещается 26 таких «Франций»? И стоит учесть, что 65% территории России находится в зоне вечной мерзлоты, где провести интернет — уже подвиг.
Демография. В Европейской части страны, где проживает около 80% населения, интернет достаточно быстрый, и жители городов и мегаполисов не испытывают никакого дискомфорта. В деревнях и сёлах ситуация хуже, но эта проблема решается. Однако, есть отдельные регионы в Азиатской части России, где вовсе не встретишь никакого интернета. Как бы цинично это не звучало, но не имеет особого смысла прокладывать интернет туда, где практически никто не живёт.
Решение — есть!
Уже в 2014 году государство обратило внимание на эту проблему, и был создан проект устранения цифрового неравенства (УЦН). Первый этап пришёлся на 2014-2021 годы, в результате точки доступа Wi-Fi построили в 14 тыс. сёл и деревень. Также получилось обеспечить хорошим интернетом школы и больницы.
Второй этап начался в 2021 году и задача на него возложена серьёзная: обеспечить качественным интернетом и сотовой связью посёлки, где проживает от 100 до 500 человек. Наконец-то в деревнях появится LTE-соединение.
Работа уже вовсю кипит и в 2024 году было установлено 4841 базовых станций и проложено 17 тысяч километров волоконно-оптических линий связи.
Положительная динамика
Хотя доступ к интернету становится всё шире, до сих пор остаются регионы, где люди вообще не знают, что такое быстрый интернет, но в России уже сделано много шагов для решения этой проблемы: интернет появляется даже в самых отдалённых деревнях. Да, не всё сразу, но процесс идёт — строятся новые сети, устанавливаются станции, и со временем цифровое неравенство между городами и сёлами будет становится всё меньше.
И хотя впереди ещё много работы, главное — это движение в нужном направлении. Это ли не здорово?