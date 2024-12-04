Что такое цифровой рубль: объясняем на пальцах

Сейчас, как известно, рубль уже есть как в виде налички, так и безнала. Казалось бы, зачем ему нужно третье воплощение? Официальная позиция Центрального Банка РФ такая: цифровой рубль нужен, как ещё одно средство для платежей и переводов, без регистрации и смс без комиссий и ограничений со стороны банков.

Для простого обывателя операции с цифровым рублём будут бесплатны, а для бизнеса с минимальным процентом. Государству, в свою очередь, будет проще осуществлять международные платежи и следить за тем, чтобы бюджетные средства шли куда положено, а не выводились «на сторону».