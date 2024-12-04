Что такое цифровой рубль: объясняем на пальцах

Что такое цифровой рубль: объясняем на пальцахЧто это, попытка тотального контроля или путь к прозрачным доходам?
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Зачем цифровой рубль, когда есть безнал?
Появление цифрового рубля россияне восприняли… неоднозначно: кто-то считает, что это очередной шаг к построению «цифрового концлагеря», другие, напротив, видят в нём инструмент борьбы с криминалом. Ситуация тут действительно неоднозначная, так что давайте разбираться.
Сейчас, как известно, рубль уже есть как в виде налички, так и безнала. Казалось бы, зачем ему нужно третье воплощение? Официальная позиция Центрального Банка РФ такая: цифровой рубль нужен, как ещё одно средство для платежей и переводов,
без регистрации и смс без комиссий и ограничений со стороны банков.
Для простого обывателя операции с цифровым рублём будут бесплатны, а для бизнеса с минимальным процентом. Государству, в свою очередь, будет проще осуществлять международные платежи и следить за тем, чтобы бюджетные средства шли куда положено, а не выводились «на сторону».
Государство решило выпустить свою крипту?
Да, сперва может показаться, что принцип действия такой же, как у криптовалют, но это совсем не так. Принципиальное отличие в том, что за крипту и её курс никто ответственности не несёт, а за цифровой рубль отвечает ЦБ РФ.
Говоря про криптовалюты, можно вспомнить недавнюю эпопею с Ton, криптой Павла Дурова. Сначала её курс начал падать из-за его ареста, затем из-за бага некоторые биржи начали показывать, что её курс упал на 94%, ну и напоследок из-за таких вот фейковых новостей её НАСТОЯЩИЙ курс обвалился.
Кто-то понёс за это наказание или компенсировал убытки? Нет. А вот с цифровым рублём такой истории точно не случится, поскольку это официальная государственная валюта.
Как это работает?
Всё очень просто: цифровым рублем вы сможете распоряжаться, например, через онлайн-банкинг: достаточно будет просто открыть там кошелек. Обналичить их тоже можно — надо только перевести цифровые рубли на свой счёт в банке и затем снять деньги в банкомате.
Будет также возможность совершать покупки оффлайн. Звучит странно, правда? Цифровой рубль и оффлайн покупки. Конечно, совсем без интернета обойтись не получится: для начала придётся пополнить оффлайн-счёт с вашего основного онлайн-счёта. Ваше устройство сохранит в памяти ту сумму, которую вы внесли и, вуаля — теперь вы можете расплатиться с помощью того-же QR-кода даже без интернета.
Это безопасно?
Оффлайн-операции имеют лимит на сумму, которой можно расплатиться — это сделано для безопасности пользователя. После соединения с центральной системой цифрового рубля, деньги клиента списываются и переходят на счёт продавца.
Однако, напомним — ВСЁ что хранится в цифровом формате может попасть в руки злоумышленников. Россию атакуют хакеры со всего мира, поэтому, будем надеятся, что ЦБ максимально ответственно подойдёт к защите цифрового рубля.
Что будет с наличными и безналичными деньгами?
Собственно говоря, ничего не произойдёт: наличка и безнал никуда не денутся. С 2024 по 2026 год цифровой рубль будут тестировать, а на масштабное внедрение, вероятно, уйдёт ещё лет 10-15.
Опять таки, россиян никто не собирается принуждать использовать цифровой рубль, поэтому сторонники теории «цифрового концлагеря» могут выдыхать. Однако, вполне может быть, что его опробуют на бюджетниках: например, зарплата будет поступать на цифровой счёт, но это не точно.
Минусы цифрового рубля
Если цифровой рубль наберет популярность, то обычные банки могут оказаться в непростом положении. Люди могут начать меньше пользоваться их услугами (хранением денег на счетах или проведением платежей) а это может снизить доходы банков.
Кроме того, цифровой рубль создаст банкам конкуренцию: люди могут предпочесть проводить операции напрямую через цифровую валюту, что приведет к снижению доходов банков от комиссий и других услуг. В итоге их позиции на рынке могут ослабнуть.
Плюс, не стоит забывать про «серую» экономику. Например, если вы приедете на какую-нибудь базу отдыха в глубинке, где все расчёты ведутся наличкой, на вас с вашим цифровым рублём посмотрят очень странно и попросят эти деньги обналичить.
Туманная перспектива
В итоге, цифровой рубль — это, без сомнения, удобная и современная штука, но не без подводных камней. Для одних он может стать удобным и бесплатным способом расчётов, а для других — источником новых вопросов и опасений. Банки от него явно не в восторге, ведь могут потерять часть своих клиентов, да и на комиссионных они отлично зарабатывают.
Главное — не паниковать и не бросаться в крайности. Всё новое вызывает споры, но со временем станет понятно, как цифровой рубль впишется в нашу жизнь, а пока стоит просто наблюдать и быть в курсе того, что происходит.