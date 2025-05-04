Россия в прицеле? Почему астероид «убийца городов» заставил учёных переписать прогнозы

Кстати, медведи в Сибири уже в курсе. И, кажется, не волнуются.

Кто ты, 2024 YR4?

Астероид был обнаружен совсем недавно — его заметили в декабре 2023-го в Чили. Почему так поздно? Астероиды — мастера маскировки. Они тёмные, летят быстро, и заметить их можно, только когда они подбираются опасно близко. Несмотря на это, эта глыба уже успела наделать шуму.