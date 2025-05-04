Россия в прицеле? Почему астероид «убийца городов» заставил учёных переписать прогнозы

Россия в прицеле? Почему астероид «убийца городов» заставил учёных переписать прогнозыЧем грозит Земле астероид, который не видно?
В декабре прошлого года учёные обнаружили свежий астероид 2024 YR4. С тех пор шансы столкновения с Землей только повышались... однако последние данные говорят совсем иное. Как этот астероид связан с чилийскими телескопами и при чём тут Россия — расскажем, пока вы не начали разбирать чердаки на предмет старых противогазов.
Кстати, медведи в Сибири уже в курсе. И, кажется, не волнуются.
Кто ты, 2024 YR4?
Астероид был обнаружен совсем недавно — его заметили в декабре 2023-го в Чили. Почему так поздно? Астероиды — мастера маскировки. Они тёмные, летят быстро, и заметить их можно, только когда они подбираются опасно близко. Несмотря на это, эта глыба уже успела наделать шуму.
Первоначальные расчёты показали, что астероид имеет диаметр порядка 55-90 метров. Такая погрешность потому, что замерить его нормально всё ещё не вышло, а примерные данные высчитаны по яркости астероида.
Скорость потенциального гостя — около 46-48 тысяч километров в час. И вот поэтому, несмотря на то, что по космическим меркам он не относится к гигантам, но энергии, которая выделяется при ударе, хватило бы, чтобы смести с лица земли целый район.
При столкновении высвободится огромная энергия — от 8 до 30 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения: бомба в Хиросиме — 0,015 мегатонны.
То есть 2024 YR4 — это как 500+ Хиросим разом. Ударная волна и огненный вал смогут уничтожить всё в радиусе примерно 20 километров от эпицентра.
К примеру, если такую энергию перенести на мегаполисы вроде Нью-Йорка, Лондона или Парижа, то город и его окрестности буквально исчезнут с карты. Одни специалисты даже считают, что 110 миллионов человек по всему миру могут оказаться под угрозой в случае удара по густонаселённым районам.
Но не паникуйте! Это не «конец света», а скорее всего-то «конец одного города».
Упадёт ли он на Россию?
Если 2024 YR4 всё же долетит до Земли, то куда упадёт? Учёные, работая в рамках проекта Catalina Sky Survey, смоделировали гипотетическую зону удара.
Как показывают расчёты, возможная полоса попадания тянется через Южную Америку, Африку и Азию. В списке «под прицелом» — Богота, Лагос, Мумбаи.
Россия, кстати, вне зоны поражения. Всё потому, что орбита астероида пролегает ближе к экватору. Но не спешите расслабляться: если он взорвётся в атмосфере, ударная волна может дойти и до наших широт.
Хотя, скорее всего, максимум — это дрожание окон в Сочи.
А случиться это должно 22 декабря 2032 года, прямо под Новый год. Неплохой подарок будет, если он всё-таки упадёт. Но даже 3% — всё ещё немало. Для сравнения: вероятность погибнуть от удара молнии — 1 к 15 000.
Тем более, что эта вероятность постоянно менялась. Сначала шанс был 1,2%, потом 2,3%, 3,1%... Но по новым данным этот шанс меньше 0,001%. Как так?
Всё просто: астрономы подключили «тяжелую артиллерию» — телескоп NOT на Канарских островах и «Джеймс Уэбб».
Земля или Луна?
Именно инфракрасные возможности «Уэбба» позволили весьма достоверно оценить габариты и другие свойства астероида.
Чтобы понять, насколько 2024 YR4 опасен, «Джеймс Уэбб» устроили ему медосмотр через два прибора:
- NIRCam: Сфотографировал астероид в ближнем ИК-диапазоне.
- MIRI: Измерил его тепловое излучение. Так и выяснили реальные размеры.
А всё потому, что видимый свет обманывает — тёмные астероиды кажутся крупнее. Инфракрасник же показал правду: 46–74 метра (в среднем — 61 м). А ещё выяснилось, что поверхность объекта богата силикатами, как у большинства «каменных» астероидов.
© А так выглядит астероид по уточнённым данным
Но не всё гладко: модель NEATM выявила аномальный нагрев поверхности. Для таких астероидов это не совсем типично, поэтому ответ даст NIRCam в 2026 году, когда будет следующее окно для наблюдений.
Так что, видимо, никакая опасность с его стороны нам не угрожает. Есть два фактора, которые определяют опасность: вероятность столкновения и последствия. За последние годы порядка десяти раз успевали найти астероиды и предсказать их падение.
Итак, Земле вроде бы бояться нечего (шансы почти нулевые). Но есть нюанс: теперь Луна теперь в зоне риска. Шанс лунного «апокалипсиса» — 4%. Причём Луне страшнее, чем нам. У неё нет атмосферы, которая сожгла бы часть обломков.
Но у Земли есть спутники на орбите — и их могут повредить выброшенные частицы.
Зато земляне увидят шоу: вспышка будет ярче, чем все созвездия вместе взятые — взрыв от столкновения будет виден невооружённым взглядом.
Оптимальные условия для наблюдения будут на западном побережье США и Гавайях — там будет ночь, и Луна будет хорошо видна высоко над горизонтом.
Упасть же астероид может как на обратную сторону Луны, так и на видимую — в районе южной части Моря Влажности и Моря Облаков (это юго-запад видимой стороны диска Луны), а также вблизи крупного кратера Питат диаметром 100 километров.
Спасёт ли нас Брюс Уиллис?
Итак, если всё же столкновения не избежать, сможем ли мы уже сейчас что-то противопоставить?
Наука не стоит на месте: уже доказано, что изменить траекторию астероида можно с помощью кинетического удара.
Например, в 2022 году NASA врезало зонд в астероид Диморф — и сдвинуло его орбиту. Метод рабочий, но нужны годы подготовки.
Вообще учёные рассматривают все варианты — от лазерных пушек до ядерного оружия. Однако, всё это ещё находится в зачаточном состоянии.
В реальности лучше вовремя заметить угрозу и аккуратно подтолкнуть астероид, так что фильм «Армагеддон» повторить не получится. Да и буровых установок в космосе пока нет.
Что дальше?
Современный мониторинг в каком-то смысле стал рутинной работой — но для этого нужно объединять усилия. Актуальные данные от разных инструментов сегодня позволяют не только оценить угрозы, но и разработать стратегии по их нейтрализации.
Так что планетарная защита сегодня выглядит куда надёжнее, чем пару лет назад, а сценарии, которые ещё недавно казались фантастическими, уже становятся частью реальной работы по обеспечению безопасности Земли и космических станций.
Тем не менее за астероидом 2024 YR4 мы всё ещё будем наблюдать, несмотря на то, что прямая угроза для Земли почти исключена. И пока планы такие:
- До мая 2024: следим за астероидом, пока он не скроется за Солнцем;
- 2026 год: новые данные от NIRCam уточнят орбиту и свойства 2024 YR4;
- 2028: следующее свидание астероида с Землей — уже без паники.
А вот Луне, похоже, стоит пригнуться.