Наука и технологии
Опубликовано 04 мая 2025, 20:19
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Россия в прицеле? Почему астероид «убийца городов» заставил учёных переписать прогнозы

Чем грозит Земле астероид, который не видно?
Космос снова готовит сюрпризы. Астероид 2024 YR4 летит прямо к нам, и кто знает, чем это закончится. Почему телескопы по всему миру перешли в режим боевого дежурства, какую роль в этой истории сыграл «Джеймс Уэбб», и что будет, если Земля всё же окажется на линии огня?
Россия в прицеле? Почему астероид «убийца городов» заставил учёных переписать прогнозы
© ferra.ru

В декабре прошлого года учёные обнаружили свежий астероид 2024 YR4. С тех пор шансы столкновения с Землей только повышались... однако последние данные говорят совсем иное. Как этот астероид связан с чилийскими телескопами и при чём тут Россия — расскажем, пока вы не начали разбирать чердаки на предмет старых противогазов.

Россия в прицеле? Почему астероид «убийца городов» заставил учёных переписать прогнозы
© ferra.ru

Кстати, медведи в Сибири уже в курсе. И, кажется, не волнуются.

Кто ты, 2024 YR4?

Астероид был обнаружен совсем недавно — его заметили в декабре 2023-го в Чили. Почему так поздно? Астероиды — мастера маскировки. Они тёмные, летят быстро, и заметить их можно, только когда они подбираются опасно близко. Несмотря на это, эта глыба уже успела наделать шуму.

Изображение 2024 YR4, полученное 27 января 2025 года

Изображение 2024 YR4, полученное 27 января 2025 года

© NASA / Magdalena Ridge 2,4 м

Первоначальные расчёты показали, что астероид имеет диаметр порядка 55-90 метров. Такая погрешность потому, что замерить его нормально всё ещё не вышло, а примерные данные высчитаны по яркости астероида.

Скорость потенциального гостя — около 46-48 тысяч километров в час. И вот поэтому, несмотря на то, что по космическим меркам он не относится к гигантам, но энергии, которая выделяется при ударе, хватило бы, чтобы смести с лица земли целый район.

При столкновении высвободится огромная энергия — от 8 до 30 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения: бомба в Хиросиме — 0,015 мегатонны.

2024 YR4 в представлении художника

2024 YR4 в представлении художника

© Keck Observatory / Adam Makarenko

То есть 2024 YR4 — это как 500+ Хиросим разом. Ударная волна и огненный вал смогут уничтожить всё в радиусе примерно 20 километров от эпицентра.

К примеру, если такую энергию перенести на мегаполисы вроде Нью-Йорка, Лондона или Парижа, то город и его окрестности буквально исчезнут с карты. Одни специалисты даже считают, что 110 миллионов человек по всему миру могут оказаться под угрозой в случае удара по густонаселённым районам.

Сравнение размеров 2024 YR4 и других тел. Тёмный внутренний круг указывает на минимальный диаметр, светлый внешний круг указывает на максимальный диаметр.

Сравнение размеров 2024 YR4 и других тел. Тёмный внутренний круг указывает на минимальный диаметр, светлый внешний круг указывает на максимальный диаметр.

© Wikimedia Commons

Но не паникуйте! Это не «конец света», а скорее всего-то «конец одного города».

Упадёт ли он на Россию?

Если 2024 YR4 всё же долетит до Земли, то куда упадёт? Учёные, работая в рамках проекта Catalina Sky Survey, смоделировали гипотетическую зону удара.

Как показывают расчёты, возможная полоса попадания тянется через Южную Америку, Африку и Азию. В списке «под прицелом» — Богота, Лагос, Мумбаи.

Коридор падения астероида

Коридор падения астероида

© StevearenoBR / X

Россия, кстати, вне зоны поражения. Всё потому, что орбита астероида пролегает ближе к экватору. Но не спешите расслабляться: если он взорвётся в атмосфере, ударная волна может дойти и до наших широт.

Хотя, скорее всего, максимум — это дрожание окон в Сочи.

Россия в прицеле? Почему астероид «убийца городов» заставил учёных переписать прогнозы
© ferra.ru

А случиться это должно 22 декабря 2032 года, прямо под Новый год. Неплохой подарок будет, если он всё-таки упадёт. Но даже 3% — всё ещё немало. Для сравнения: вероятность погибнуть от удара молнии — 1 к 15 000.

Область неопределённости положения 2024 YR4 во время его сближения с Землей и Луной 22 декабря 2032 года. Показывает область неопределенности 2024 ГОДА4, рассчитанную по состоянию на 27 и 31 января, а также февраль 5, 10, 18, 19, 20, и 23-го в 2025 году.

Область неопределённости положения 2024 YR4 во время его сближения с Землей и Луной 22 декабря 2032 года. Показывает область неопределенности 2024 ГОДА4, рассчитанную по состоянию на 27 и 31 января, а также февраль 5, 10, 18, 19, 20, и 23-го в 2025 году.

© Wikipedia

Тем более, что эта вероятность постоянно менялась. Сначала шанс был 1,2%, потом 2,3%, 3,1%... Но по новым данным этот шанс меньше 0,001%. Как так?

Всё просто: астрономы подключили «тяжелую артиллерию» — телескоп NOT на Канарских островах и «Джеймс Уэбб».

Земля или Луна?

Именно инфракрасные возможности «Уэбба» позволили весьма достоверно оценить габариты и другие свойства астероида.

Чтобы понять, насколько 2024 YR4 опасен, «Джеймс Уэбб» устроили ему медосмотр через два прибора:

  • NIRCam: Сфотографировал астероид в ближнем ИК-диапазоне.
  • MIRI: Измерил его тепловое излучение. Так и выяснили реальные размеры.
«Уэбб» использовал сразу два инструмента: NIRCam и MIRI

«Уэбб» использовал сразу два инструмента: NIRCam и MIRI

© NASA / ESA, A Rivkin (JHU APL)

А всё потому, что видимый свет обманывает — тёмные астероиды кажутся крупнее. Инфракрасник же показал правду: 46–74 метра (в среднем — 61 м). А ещё выяснилось, что поверхность объекта богата силикатами, как у большинства «каменных» астероидов.

© А так выглядит астероид по уточнённым данным

Но не всё гладко: модель NEATM выявила аномальный нагрев поверхности. Для таких астероидов это не совсем типично, поэтому ответ даст NIRCam в 2026 году, когда будет следующее окно для наблюдений.

Так что, видимо, никакая опасность с его стороны нам не угрожает. Есть два фактора, которые определяют опасность: вероятность столкновения и последствия. За последние годы порядка десяти раз успевали найти астероиды и предсказать их падение.

Дмитрий Вибе
заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН

Итак, Земле вроде бы бояться нечего (шансы почти нулевые). Но есть нюанс: теперь Луна теперь в зоне риска. Шанс лунного «апокалипсиса» — 4%. Причём Луне страшнее, чем нам. У неё нет атмосферы, которая сожгла бы часть обломков.

Художественное представление Луны и астероида 2024 YR4

Художественное представление Луны и астероида 2024 YR4

© pikabu.ru

Но у Земли есть спутники на орбите — и их могут повредить выброшенные частицы.

Зато земляне увидят шоу: вспышка будет ярче, чем все созвездия вместе взятые — взрыв от столкновения будет виден невооружённым взглядом.

Оптимальные условия для наблюдения будут на западном побережье США и Гавайях — там будет ночь, и Луна будет хорошо видна высоко над горизонтом.

Леонид Еленин
астроном, научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН

Упасть же астероид может как на обратную сторону Луны, так и на видимую — в районе южной части Моря Влажности и Моря Облаков (это юго-запад видимой стороны диска Луны), а также вблизи крупного кратера Питат диаметром 100 километров.

Россия в прицеле? Почему астероид «убийца городов» заставил учёных переписать прогнозы
© vbrest.by

Спасёт ли нас Брюс Уиллис?

Итак, если всё же столкновения не избежать, сможем ли мы уже сейчас что-то противопоставить?

Наука не стоит на месте: уже доказано, что изменить траекторию астероида можно с помощью кинетического удара.

АМС DART перед запуском на астероид Диморф

© NASA

Например, в 2022 году NASA врезало зонд в астероид Диморф — и сдвинуло его орбиту. Метод рабочий, но нужны годы подготовки.

Вообще учёные рассматривают все варианты — от лазерных пушек до ядерного оружия. Однако, всё это ещё находится в зачаточном состоянии.

Орбита астероида 2024 YR4 в 2028-2032 годах

Орбита астероида 2024 YR4 в 2028-2032 годах

© HORIZONS System / JPL / NASA

В реальности лучше вовремя заметить угрозу и аккуратно подтолкнуть астероид, так что фильм «Армагеддон» повторить не получится. Да и буровых установок в космосе пока нет.

Что дальше?

Современный мониторинг в каком-то смысле стал рутинной работой — но для этого нужно объединять усилия. Актуальные данные от разных инструментов сегодня позволяют не только оценить угрозы, но и разработать стратегии по их нейтрализации.

Астероид 2024 YR4, снятый 8,1-метровым телескопом «Джемини-Юг» 7 февраля 2025 года

Астероид 2024 YR4, снятый 8,1-метровым телескопом «Джемини-Юг» 7 февраля 2025 года

© Catalina Sky Survey

Так что планетарная защита сегодня выглядит куда надёжнее, чем пару лет назад, а сценарии, которые ещё недавно казались фантастическими, уже становятся частью реальной работы по обеспечению безопасности Земли и космических станций.

Россия в прицеле? Почему астероид «убийца городов» заставил учёных переписать прогнозы
© pikabu.ru/

Тем не менее за астероидом 2024 YR4 мы всё ещё будем наблюдать, несмотря на то, что прямая угроза для Земли почти исключена. И пока планы такие:

  • До мая 2024: следим за астероидом, пока он не скроется за Солнцем;
  • 2026 год: новые данные от NIRCam уточнят орбиту и свойства 2024 YR4;
  • 2028: следующее свидание астероида с Землей — уже без паники.

А вот Луне, похоже, стоит пригнуться.