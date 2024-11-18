Сознание: только для людей? Или мы не одиноки в мире разума? Взгляд российских учёных

Веками человечество задавалось вопросом о природе сознания: что делает нас разумными существами, которые способны чувствовать, мыслить, переживать? И одиноки ли мы в этом мире, или другие обитатели планеты — животные — также обладают даром сознания?

Всё это издавна волновало людей: философские течения, религия — каждый толковал это по-своему. Сегодня же эти вопросы находятся в центре внимания учёных.

В мае 2023 года в индийском городе Дхарамсале прошла Первая международная научная конференция «Сознание животных». Участие в ней приняли ведущие нейробиологи, психологи, этологи и философы со всего мира.

Год спустя, в мае 2024 года, в Катманду состоялся Второй международный форум, который был посвящён той же теме — «Как изучать и понимать нечеловеческое сознание»: на нём собрались специалисты из более чем десяти стран мира.