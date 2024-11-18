Сознание: только для людей? Или мы не одиноки в мире разума? Взгляд российских учёных

Сознание: только для людей? Или мы не одиноки в мире разума? Взгляд российских учёныхРазбираемся в том, что такое сознание и где проходит граница между животным и человеческим разумом
Веками человечество задавалось вопросом о природе сознания: что делает нас разумными существами, которые способны чувствовать, мыслить, переживать? И одиноки ли мы в этом мире, или другие обитатели планеты — животные — также обладают даром сознания?
Всё это издавна волновало людей: философские течения, религия — каждый толковал это по-своему. Сегодня же эти вопросы находятся в центре внимания учёных.
В мае 2023 года в индийском городе Дхарамсале прошла Первая международная научная конференция «Сознание животных». Участие в ней приняли ведущие нейробиологи, психологи, этологи и философы со всего мира.
Год спустя, в мае 2024 года, в Катманду состоялся Второй международный форум, который был посвящён той же теме — «Как изучать и понимать нечеловеческое сознание»: на нём собрались специалисты из более чем десяти стран мира.
Одним из инициаторов и активных участников этих конференций стал российский учёный, академик РАН, директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени М.В. Ломоносова Константин Владимирович Анохин.
Новые открытия
Вообще на конференции было много интересного, но хотелось бы выделить пару занятных вещей. Например, японский профессор Масанори Кода рассказал о том, что рыбы могут узнать себя в зеркале. Раньше считалось, что это признак развитого самосознания, и способны на такое только некоторые приматы, дельфины и слоны.
Но, как оказалось, и рыбы, например, губаны-чистильщики, могут узнать себя в зеркале.
Психолог Гордон Гэллап-младший разработал специальный зеркальный тест, как раз для того, чтобы понять: есть ли у животного самосознание. На тело животного наносят метку, и если оно видит её, пытается потрогать или стереть, — у него есть умственное представление о собственном теле, и, возможно, самосознание.
Ещё там рассказали про пчёл: исследования профессоров Ларса Читтки и Мартина Джурфы показали, что эти насекомые могут не только «считать» до пяти, но и использовать примитивные инструменты, учиться друг у друга и даже играть (и получать удовольствие от игры).
Исследование сознания животных может оказаться ключевым моментом для фундаментального понимания сознания вообще. И тогда эта тема становится уже не локальной — что с внутренним миром у наших кошек и собак или испытывают ли боль раки, когда их бросают в кипящую воду, — а что такое сознание в целом, в том числе, и у нас, людей.
А академик РАН В. Б. Балабан представил на конференции результаты своих многолетних исследований, из которых понятно, что даже улитки — существа с довольно примитивной нервной системой — способны к обучению, имеют хорошую память и, возможно, даже способны испытывать нечто вроде удовольствия.
В поисках сознания
Всё это заставляет учёных (и не только) по-новому взглянуть на место человека в мире. Если раньше мы считали себя единственными обладателями сознания, то сегодня эта уверенность поколеблена. Возможно, сознание — это не уникальный дар, а скорее продукт эволюции, который в той или иной степени присущ многим видам животных.
Осознание этого факта, по мнению Анохина, может перевернуть с ног на голову наше мировоззрение. Такое в своё время случилось благодаря Чарльзу Дарвину и его теории эволюции.
Только на этот раз речь идёт не о нашем месте в эволюционном древе, а о положении в мире разумных (или не очень) существ.
Чётко сказать, что у кого-то есть сознание, а у кого-то его нет, очень сложно. Поэтому учёным приходится использовать разные методы, чтобы это как-то прояснить.
Одним из основных методов являются поведенческие эксперименты, в ходе которых учёные наблюдают за тем, как животные реагируют на различные раздражители, решают задачи, взаимодействуют друг с другом.
Например, именно так было обнаружено, что пчёлы умеют считать (а также складывать и вычитать) и использовать инструменты.
Другой подход — изучение мозговой активности животных. С помощью современных методов, таких как электроэнцефалография и магнитно-резонансная томография, учёные могут видеть, какие области мозга активируются у животных, когда они что-то делают.
По этим данным уже можно делать выводы о том, что происходит в их сознании.
Гиперсетевая теория мозга
Именно на изучении мозга основана гиперсетевая теория мозга, которую разработал академик Анохин. Он утверждает, что сознание — это не просто продукт работы отдельных нейронов, а результат сложного взаимодействия множества нейронных сетей, которые образуют эдакую «гиперсеть».
Эта сеть формируется с самого рождения и хранит в себе все наши впечатления, эмоции, мысли. При этом важно то, как она постоянно меняется — как именно функционируют в ней разные нейронные сети.
Нам кажется, что мы понимаем, что мозг — это орган, похожий на печень, почки, что это сероватая мягкая ткань, состоящая из миллиардов связанных клеток. Но на основании суммы исследований и теоретических предпосылок я убежден, что мозг — это совсем другое. И науке ещё предстоит это понять.
Вообще, российские ученые внесли (и вносят) огромный вклад в изучение мозга и сознания. Кто не знает Ивана Павлова с его собаками, или Александра Лурию, пионера нейропсихиологии? А ведь они стояли у истоков современных нейронаук, их труды стали базой для многих исследований и открытий.
Проще говоря, Анохин считает, что мозг, который работает на полную катушку, — это и есть разум. То есть, разум — это не что-то отдельное от мозга, а его высшая функция.
И эта идея лежит в основе всей его гипотезы, но если ограничиться только этой мыслью, то мы получим уже известную теорию тождества разума и мозга. Ещё в XIX веке русский учёный Иван Сеченов писал, что всё, что мы чувствуем и думаем, — результат работы мозга.
А великий Иван Павлов мечтал о том, чтобы изучение души и изучение тела объединились в единую науку.
И сегодня многие учёные считают, что разум — просто одна из функций мозга. Все они представляют разум как нервную сеть, а психику — как процессы в этой сети (мозг «работает психикой»).
Но Анохин не согласен с такой простой картиной: он считает, что мозг — это не просто нейронная сеть, а нечто более сложное — гиперсеть. Именно гиперсеть и есть основа нашего разума. Это наше «я».
А наше «я» — уникальный набор качеств, переживаний и воспоминаний, которые делают нас теми, кем мы являемся. Формируют нашу личность, в общем.
В отличие от обычной нейронной сети в мозге (которая почти не образует новые элементы после рождения), наша гиперсеть в детстве развивается бешеными темпами. И продолжает прирастать и дальше, когда мы взрослеем.
И так до самой смерти. В какое-то время гиперсеть начинает стареть и разрушаться, и в этом и состоит распад личности (особенно тяжело он проходит, если есть нейродегенеративные заболевания).
Проблемы этики
Но вернёмся к животным. Занятно, что проблемой их сознания занимаются не только учёные, но и представители разных философских школ, например, буддисты. В буддзиме давным-давно есть концепции сознания и его роли в жизни не только людей, но и животных.
Вот конференцию посетил и духовный лидер буддистов — Далай-лама XIV, который не единожды говорил, что животные, как и люди, обладают сознанием и способны испытывать широкий спектр эмоций — от радости и любви до страха и боли.
Далай-лама считает, что это имеет огромное значение для этики. Если мы признаем, что животные — это не просто биологические машины, а чувствующие существа, то мы не сможем и дальше относиться к ним как к ресурсу для удовлетворения наших хотелок.
Однако, несмотря на общий интерес к теме сознания, взгляды учёных и буддистов на этот счёт совпадают далеко не во всём. Например, буддизм традиционно утверждает, что сознанием обладают все живые существа без исключения, а вот учёные пока не могут сказать, есть ли сознание у всех животных, или только у некоторых.
Наука опирается на эмпирические данные и экспериментально подтверждённые факты, поэтому вопрос о сознании животных пока остаётся открытым — нужно проводить дальнейшие исследования.
Но сам факт того, что начинают появляться такие вопросы, говорит о том, что наше представление о животном мире меняется: мы начинаем видеть в животных не просто «вещи», а существ с собственными чувствами и мыслями.
Конечно, их мир, возможно, не так сложен, как наш, человеческий, но он от этого не менее важен.
А что, если сознание будет искусственным?
И тут возникает ещё один важный вопрос: а что, если сознание может быть не только биологическим, но и искусственным?
Искусственный интеллект (ИИ) сегодня развивается бешеными темпами. Нейронные сети уже способны узнавать образы, переводить тексты, писать музыку и стихи. Но может ли машина действительно мыслить, чувствовать, осознавать себя?
Этот вопрос волнует не только учёных, но и философов, писателей, художников (а ещё тех, кто боится, что нейронки заберут у них работу). А историй с восстанием ИИ сколько было... фильмы, книги, игры. Заставляет задуматься: а что если это не такая уж и фантастика?
Ведь на самом деле, развитие искусственного интеллекта (когда он станет интеллектом) ставит перед нами множество новых вопросов — как этических, так и философских.
Какие права будут у него? Какое место он займёт в нашем обществе? И что будет с нами, людьми, если машины действительно станут умнее нас?
Ответы на это пока давать рано, но именно поэтому исследования в области сознания — будь то сознание животных или сознание искусственного интеллекта — помогут нам лучше понять себя, свой внутренний мир и место в большом мире живых существ.
И кто знает, возможно, именно ответы на эти сложные вопросы определят будущее человечества.