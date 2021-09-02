Не только для ловли митингующих: кто и зачем в России учит компьютеры с камерами «понимать» события

Кто ещё? Да много кто: от пищевой промышленности до машиностроения и металлургии, частенько компьютерное зрение используют, чтобы вылавливать брак на производстве. Хотя на многих производствах до сих пор проверяют качество продукции вручную, постепенно эти процессы заменяются контролем на базе машин. Потому что железяки с компьютерным зрением, во-первых, точнее работают, во-вторых позволят контролировать качество продукции не только после изготовления изделия, но и в процессе изготовления. А ещё системы с компьютерным зрением помогают вылавливать нарушителей техники безопасности до того, как эти нарушения перерастают в производственные травмы и аварии

В медицине российские технологии компьютерного зрения чаще всего продвигаются государством, а не частными инициативами. В конце 2019 года Путин издал указ «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации», с которым медучреждениям позволили внедрять такие системы в свою практику. Обширных результатов пока нет, но, например, центр диагностики и телемедицины ДЗМ отчитывается, что с технологиями компьютерного зрения в медицине стало проще ставить точные диагнозы и вырабатывать индивидуальные схемы лечения пациентов. А следующим шагом станет разработка роботов-медиков, которые будут самостоятельно оказывать первую помощь людям.

В розничной и оптовой торговле компьютерное зрение нужно крупным торговым компаниям для регулировки очередей, борьбы с магазинными ворами и проверки наличия товаров на полках. Главные пользователи компьютерного зрения — X5 Retail Group, «Магнит», «Дикси» и другие сети.