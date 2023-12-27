Ищите подходящую платформу для конференций онлайн? Их есть у меня!

Сервисы-гегемоны

Главным спонсором этой связи был Zoom. Года четыре назад о нём мало кто слышал, а в итоге почти все успели опробовать. Компании побогаче оплачивали платный доступ, жадные работодатели экономили и заставляли каждые 40 минут переподключаться. Но даже в бесплатном режиме была возможность пользоваться всеми необходимым функциями, пусть и с определёнными неудобствами.

Понятный и простой интерфейс, приличный дизайн и функционал привлекали многих, особенно тех, для кого представления о видеосвязи заканчивались допотопным скайпом. Сегодня большинство подобных сервисов предлагают не просто общение со звуком и видео, но и демонстрацию экрана, подобие интерактивной доски, возможность убирать некоторых участников и отключать им микрофон и прочие полезные фишки , что позволяет максимально приблизиться к живому формату.

И пользовались мы бы Zoom и дальше, если бы они не были иностранной компанией. А что значит в нынешнее время быть заграничным сервисом? В 90% случаев — свалить из России или обрубить функционал . Доступ к платным подпискам у нас забрали, а большим организациям и приличным вузам как-то не с руки пользоваться чем-то вполсилы.

Ну не только Зумом единым, помимо него, популярен был Microsoft Teams от Office 365. Для обычных и не самых искушенных пользователей разницы принципиальной нет (основываемся на личном опыте). Плюсом была интеграция с другими сервисами от MS Office. Сервис позволял не ограничиваться простым созвоном, а вести целые проекты. Основные функции, которые требуются от видеоконференции также сохранялись: трансляции, совместное использование, запись и далее по списку. Платные тарифы требовались только уж для совсем огромных компаний.