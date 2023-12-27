Ищите подходящую платформу для конференций онлайн? Их есть у меня!Изучаем российские аналоги Зума
За времена пандемии многие успели закончить школу или универ, выйти на новую работу, выучить иностранный язык и вообще максимально круто поменять свою жизнь. И всё это в режиме онлайн за экранами ноутов и телефонов. Главным спонсором такого движа стали видеоконференции. Ох уж эти лекции и совещания в 2020-ом! Половина не умеет подключать звук, другая половина не хочет врубать камеру, а у кого-то вообще дед на заднем плане в семейниках щеголяет. Не знаю как у вас, а у нас до сих пор дергается глаз от «коллеги, меня слышно?»
Карантин был для многих неожиданным, да ещё и очень долгим к тому же. Все, кто не дружил с техникой и не мог настроить веб-камеру, теперь ловко созывают видеочаты и уже не верят в отмазки «извините, что-то компьютер не включается сегодня». Вроде как карантины почти прекратились, но некоторые привычки остались. Например, в наш повседневный обиход вошло слово «удалёнка».
Часть работодателей смекнула, как можно оптимизировать процесс. Если люди будут меньше времени тратить на дорогу и кофебрейки с коллегами, то это может положительно сказаться на результате. При этом видеоконференции позволяют сохранить рабочую коммуникацию. Созвоны, совещания, собеседования, всё не вставая с кровати, только пижаму переоденьте.
Есть, конечно, и минусы у добавления удалёнки в нашу повседневность. Например, у школьников больше не прокатывает отмена уроков по причине форс-мажоров. Карантин, сильные морозы, трубу прорвало? Не беда, ребята, подключаемся онлайн, и вот вам домашки сверху!
Некоторые вообще считают дистанционный формат неэффективным, но всё же плюсы от него перевешивают. Многие выбирают гибридный метод, половину рабочего времени провести в офисе, а другую половину из дома (чтобы не расслаблялись и не забывали, как московский метрополитен в 8 утра выглядит!)
Сервисы-гегемоны
Главным спонсором этой связи был Zoom. Года четыре назад о нём мало кто слышал, а в итоге почти все успели опробовать. Компании побогаче оплачивали платный доступ, жадные работодатели экономили и заставляли каждые 40 минут переподключаться. Но даже в бесплатном режиме была возможность пользоваться всеми необходимым функциями, пусть и с определёнными неудобствами.
Понятный и простой интерфейс, приличный дизайн и функционал привлекали многих, особенно тех, для кого представления о видеосвязи заканчивались допотопным скайпом. Сегодня большинство подобных сервисов предлагают не просто общение со звуком и видео, но и демонстрацию экрана, подобие интерактивной доски, возможность убирать некоторых участников и отключать им микрофон и прочие полезные фишки, что позволяет максимально приблизиться к живому формату.
И пользовались мы бы Zoom и дальше, если бы они не были иностранной компанией. А что значит в нынешнее время быть заграничным сервисом? В 90% случаев — свалить из России или обрубить функционал. Доступ к платным подпискам у нас забрали, а большим организациям и приличным вузам как-то не с руки пользоваться чем-то вполсилы.
Ну не только Зумом единым, помимо него, популярен был Microsoft Teams от Office 365. Для обычных и не самых искушенных пользователей разницы принципиальной нет (основываемся на личном опыте). Плюсом была интеграция с другими сервисами от MS Office. Сервис позволял не ограничиваться простым созвоном, а вести целые проекты. Основные функции, которые требуются от видеоконференции также сохранялись: трансляции, совместное использование, запись и далее по списку. Платные тарифы требовались только уж для совсем огромных компаний.
Российские аналоги
Самые прогрессивные, модные и молодёжные преподы вообще загнали студентов в Discord и не парились. Удобно, конечно, но это работало до тех пор, пока к удалёнке не появились чёткие требования и больше контроля. А после 2022 года задачи вообще усложнились.
Проблема не только в том, что платные тарифы, например, пропали, но и требования к конфиденциальности также возросли. Основные и привычные нам сервисы были иностранные, а видеоконференциями не пренебрегают даже госструктуры. Как тогда быть? Удобно работать онлайн нужно всем, а вот вверять свои данные не самым надёжным сервисам в нынешних условиях решение, мягко говоря, не самое дальновидное.
Но без паники, замены у нас имеются и даже с возможностью выбора. Наблюдаем подтверждение санкционного закона: «свято место пусто не бывает». Подсуетились и разные российские разработчики, в основном сервисы существовали и до этого, но теперь появилась возможность их улучшить и успеть занять свою нишу.
Яндекс телемост
Куда же без Яндекса? Помним, что у них есть абсолютно всё, от такси от чата-нейросети (
кхм? игра в монополию вам о чём-то говорит?). Яндекс телемост запустили в самый разгар пандемии в июне 2020 года, но тогда конкурировать с Zoom было сложновато. Зря, конечно, многие не обратили в своё время внимание на сервис, так как он бесплатный (ну почти, бизнес версия всего 250 рублей). Работает и веб-версия и приложение, поддерживает до 40 подключённых человек, экран демонстрировать можно, а что ещё надо?
На самом деле иногда может много чего понадобиться. Там нельзя «поднять руку», а поверьте, в учебном процессе функция очень востребованная. Да и не все браузеры его тянут, только Chrome и, разумеется, Яндекс браузер. Но телемост привлекает простотой и отсутствием лишних заморочек. Нужна качественная картинка, хороший звук, возможность подключаться незарегистрированным гостям? Используйте телемост и не делайте себе мозг, особенно, если ваша цель общение, а не виртуальный урок.
Jazz Сбер
Сначала Сбербанк намутил сервис только для своей системы (звонки между пользователями были доступны исключительно через сберовские устройства). Но что-то пошло не так, вернее наоборот, всё пошло именно так, и сервис вышел за изначальные рамки.
Тут уже площадка посложнее и помудрёнее, но так же с понятным интерфейсом. Вмещает аж 200 человек, лояльнее к мощностям, не нужна специальная регистрация. По классике имеется и демонстрация экрана (причём для нескольких пользователей сразу). Прикрутили и распознавание речи с текстовой расшифровкой. Самое сладенькое — сервис бесплатный, никаких временных ограничений.
Из минусов: нет режима доски, чат есть, а вот файлы туда прикрепить нельзя. Часть пользователей всё ещё жалуется на технические лаги. Создатели прямо подчёркивают, что сервер — российский, а значит данные то собираются, но надёжно хранятся на Родине! Кстати, почему именно Jazz мы не совсем поняли, но нас уверяют, что в этом есть особый смысл.
Видеозвонки VK
VK напоминает младшего брата Яндекса, который хочет во всём ему подражать и быть буквально везде. Чего от VK только нет: и знакомства, и музыка, и такси, а стоп, такси больше нет (ну а как тут конкурировать со старшим братом?). Короче, у них есть свой сервис для видеоконференций. И он неожиданно неплох, не спешите кидаться тапками (вернее словами: да кому нужен, ваш VK в 2023).
Во-первых, там в бесплатном режиме вмещается до 2048 участников, нехило так! Во-вторых, есть довольно необычная функция — зал ожидания. Удобно модерировать спикеров и ход конференции. Шумоподавление на основе ИИ, 4к разрешение и обмен объемными файлами присутствует. Не обязательно регистрироваться, можно подключаться анонимно.
Хороший вариант для встреч покрупнее, так как удобно контролировать ход мероприятия и большое количество участников, но минус в том, что это всё внутри социальной сети. Там недоработана диалоговая система, можно запутаться во время звонка, так ещё и в представлении многих ВК не самое удачное место для переговоров, поэтому большой популярностью сервис не пользуется. Но ничего, как понадобится конференция на 2000 тысячи человек и с бесплатным доступом, так все к ним побежите!
Pruffme
Разработка из Петербурга и по совместительству резидент местного Технопарка увидела свет в 2015 году. Были в теме до того, как это стало мейнстримом. Задумывалась как специальная площадка для онлайн вебинаров, и это очень чувствуется, особенно по инструментам в функционалу. У них самая классная система интерактивных досок и облачного хранилища.
Можно в рамках одной конференции создавать тематические комнаты, очень удобно, если нужно разбить учеников на группы или принять экзамен. Во время вебинара есть возможность сделать тест, как бы не отходя от кассы. А ещё есть статистика, можно реально отследить, кто когда пришёл-ушёл, сколько просидел и как взаимодействовал. В таком сервисе поспать на паре вряд ли получится, так что плюс сомнительный!
Всё работает без тормозов через браузеры, не надо делать себе мозги с установкой приложения на комп. Вроде бы всё замечательно, если не смотреть на стоимость. До этого все предыдущие сервисы обладали вменяемыми бесплатными версиями, и даже за платные тарифы ценник был символический. Здесь же так не прокатит. Версия без оплаты уж очень обрубленная — 7 участников. Пробный период просто так не получить, надо согласовывать с поддержкой, а тарифы начинаются с 4 тысяч и почти до 20. Дороговато, но учитывая возможности сервиса, оправдано.
Что по перспективам
Помимо сервисов, описанных выше, есть и ещё куча других вариантов. Выбор имеется, и, если честно, сфера видеоконференций это не самое больное, почему ударили санкции. Мы резко не оказались у разбитого корыта, в попыхах делая что-то новое или в поисках недостающих элементов. Это вам не блокировка свифта и клепание стикеров оплаты.
Сейчас создатели особенно мотивированы улучшать свои продукты и совершенствовать их, потому что место главного-главного гиганта, каким был Zoom в своё время, всё ещё не занято. Самое приятное, что даже с частичным уходом всех гигантов, у нас всё ещё остаётся возможность выбирать в зависимости от потребностей. И это не пустое бахвальство, мол плевать нам на ваши санкции
и интернет ваш не нужен! Просто всплеск подобных сервисов пришёлся на времена пандемии, опробовать и обкатать их уже была возможность несколько лет назад.
Учитывая, что полудистанционный формат стал частью нашей жизни и полностью исчезать даже не собирается, то иметь свои сервисы необходимость, а не прихоть. Никто не спорит, что Zoom и им подобные были удобной площадкой, но а как быть, если половину функционала нам обрубили? Откатываться назад? А как следить за безопасностью? Не хотим разводить коспирологию, что все воруют наши данные, но со своими приложениями как-то поспокойнее будет. Тем более, если речь идёт про школу или госструктуру. О многом можно ныть и жаловаться на потерю привычного комфорта из-за санкций, но не в этом случае точно.