Готово ли человеческое сердце к полету на Марс? Ключ к спасению спрятан в мышах-космонавтах

Как именно она реагирует на долгое пребывание там, наверху? Что ломается в первую очередь? А главное — как это починить или, ещё лучше, предотвратить? Люди-космонавты — слишком ценный ресурс, чтобы ставить на них рискованные эксперименты.

Поэтому первыми в бой, как обычно, идут животные.

Мыши-космонавты

Казалось бы, что нового можно узнать? Космонавты же летают. Но человек на МКС — это постоянные тренировки, сбалансированное питание и строгий медицинский контроль. А нас интересует чистое воздействие — как есть.