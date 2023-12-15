Мощнейший космический луч поймали на Земле

Среди бескрайних просторов вселенной существует множество загадочных явлений. И знания наши о них в лучшем случае незначительны. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам … Например, космические лучи высокой энергии, загадочные потоки частиц и прочие тайны мироздания, которые десятилетиями ставят в тупик ученых.

История

Всё началось в 1912 году — австрийский физик Виктор Гессом проводили эксперименты с с ионизационными камерами на воздушных шарах и обнаружил странное явление. Гесс отметил, что интенсивность космического излучения увеличивалась с увеличением высоты полёта.

Благодаря процессу ионизации Д. В. Скобельцын с помощью камеры Вильсона смог даже «увидеть» следы космических частиц.

Следующим важным этапом стало открытие Пьера Оже. Он обнаружил, что частицы с высокой энергией проникают в атмосферу и взаимодействуют с молекулами, создавая целые широкие атмосферные линии (ШАЛ).