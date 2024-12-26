Российские физики сделали мини-джет: чёрные дыры завидуют

Российские физики сделали мини-джет: чёрные дыры завидуютНужен лишь простой советский... лазерный импульс
Космос всегда умел удивлять. Один из самых интригующих феноменов — это космические джеты, мощные и огромные.
Недавно российские физики из Московского физико-технического института (МФТИ) воссоздали миниатюрный джет прямо в лаборатории. Как это работает и зачем это нужно — рассказываем по порядку.
Что такое космические джеты?
Космические джеты — это мощные плазменные струи, которые выбрасываются из окрестностей чёрных дыр, нейтронных звёзд и квазаров. Только представьте себе поток частиц, который разгоняется почти до скорости света и растягивающийся на тысячи световых лет.
Джеты буквально прошивают пространство, и их можно зафиксировать с помощью радиотелескопов и рентгеновских обсерваторий.
Но откуда они берутся? Всё начинается с аккреционного диска — это вращающийся «блин» из газа и пыли, который формируется вокруг массивного космического объекта, например, той же чёрной дыры. Под действием огромной гравитации вещество в диске ускоряется, трётся и нагревается до экстремальных температур.
Энергия не только излучается в виде света, но и создаёт условия для формирования джетов — расходящихся в противоположные стороны от центра диска струй.
На самом деле джеты — это вызов здравому смыслу. Они ломают привычные представления о масштабе, скорости и мощи. Хотя казалось бы: всего-то струя частиц, которая несётся практически со скоростью света, при этом она настолько длинная, что могла бы связать несколько галактик...
А ещё они почти идеально направлены. Такие структуры наблюдаются даже за миллиарды световых лет от нас.
Если вам кажется, что этого мало, то вот ещё один факт — они ещё могут оставаться стабильными на колоссальных расстояниях. Например, струя от чёрной дыры в галактике M87 достигает 5000 световых лет. Это настолько далеко, что свет от её начала и конца может приходить к нам с разницей в тысячи лет.
Ещё интереснее то, что такие джеты не просто выбрасываются наугад. Они излучают мощные радиоволны, рентгеновские лучи и гамма-излучение, которые и фиксируют наши телескопы.
Всё это помогает учёным изучать процессы, происходящие вблизи чёрных дыр.
А иногда джеты настолько яркие, что их можно наблюдать даже с Земли спустя миллиарды лет. Эти потоки плазмы могут изменять целые галактики, выдувая из них вещество и влияя на рождение новых звёзд.
Поэтому каждое наблюдение открывают всё новые грани их природы, разрушая старые догмы и добавляя новые вопросы.
В лаборатории МФТИ
А вот учёные МФТИ пошли дальше простых наблюдений. Вместо того чтобы просто изучать джеты через телескопы, они решили воспроизвести их в лаборатории.
Для этого они использовали лазерную установку и медную мишень. Лазерный импульс длительностью в одну пикосекунду (одна триллионная доля секунды) был направлен на пятно диаметром всего 10 микрометров (примерно в 10 раз меньше толщины человеческого волоса).
Этот импульс создавал гигантскую энергию в малом объёме, что приводило к выбросу пучка протонов, которые двигаются почти со скоростью света.
И вот тут начинается самое интересное. Удалось выяснить, что ключевую роль в формировании этого пучка играет так называемая циклотронная неустойчивость. Это процесс, при котором заряженные частицы при попадании в магнитное поле, начинают вращаться по спирали.
Нам удалось теоретически и экспериментально продемонстрировать, что развитие циклотронной неустойчивости с генерацией циклотронного излучения играет ключевую роль в ряде процессов в плазме с магнитным полем: самолокализации плазмы в виде солитонов, преобразовании вращательного движения плазмы в поступательное, циклотронном ускорении заряженных частиц, разделении (стратификации) плазменной струи на отдельные плазменные образования.
Эти движения создают дополнительные токи, которые усиливают магнитное поле, и система начинает «сворачиваться» сама на себя. В итоге пучок протонов становится узким и стабильным — это похоже на природные космические джеты.
С помощью этих экспериментов учёные не только воспроизвели поведение джетов, но и предложили теоретическую модель, которая бы объяснила формирование таких пучков.
Ключевым элементом модели стали тороидальные вихри с плазменные образования в виде колец, которые разделяют плазменную струю на отдельные сегменты.
Почему это важно?
Но зачем воспроизводить джеты в лаборатории? Разве в космосе их не достаточно? Ответ прост: чтобы понять, как они работают, и применить это знание в других областях.
Как минимум, благодаря этому эксперименту мы лучше понимаем, как ведёт себя плазма в экстремальных условиях. Это важно для моделирования процессов вблизи чёрных дыр, квазаров и нейтронных звёзд (и даже молодых звездных систем).
Ну а управление плазмой — ключ к энергетике будущего и созданию термоядерных реакторов. И способность формировать узкие пучки частиц открывает новые возможности для контроля термоядерного синтеза.
А ещё в будущем управление потоками плазмы может быть использовано в космических двигателях, что даст возможность создавать новые типы двигателей для космических кораблей. Так мы сможем летать с помощью принципов ускорения частиц, а не просто на бочке с топливом.
И кстати, методы, которые применяются в эксперименте, похожи на технологии ускорителей частиц, которые используются в онкологии.
Протонная терапия — это метод лечения рака, при котором узкие пучки протонов направляются на опухоль.
Новые знания могут сделать такие технологии точнее и эффективнее. Это ли не здорово?
Так что даже явления, которые кажутся доступными только астрономам, можно изучать и на Земле.
За горизонтом
В общем, космические джеты — это не только красиво. Это уникальные физические системы, которые могут рассказать нам о работе чёрных дыр и о том, как устроена Вселенная. А благодаря учёным из МФТИ, мы теперь понимаем их чуть лучше.
Более того, технологии, которые разрабатываются на основе этих знаний, могут изменить наш мир.
Может быть, это шаг в будущее, где мы сможем управлять плазмой, лечить рак и разрабатывать космические двигатели нового поколения. Всё это начинается с маленького лазерного импульса и крошечной медной мишени.
И кто знает, какие ещё открытия ждут нас за горизонтом этого луча.