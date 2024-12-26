Российские физики сделали мини-джет: чёрные дыры завидуют

Космос всегда умел удивлять. Один из самых интригующих феноменов — это космические джеты, мощные и огромные.

Недавно российские физики из Московского физико-технического института (МФТИ) воссоздали миниатюрный джет прямо в лаборатории. Как это работает и зачем это нужно — рассказываем по порядку.

Что такое космические джеты?

Космические джеты — это мощные плазменные струи, которые выбрасываются из окрестностей чёрных дыр, нейтронных звёзд и квазаров. Только представьте себе поток частиц, который разгоняется почти до скорости света и растягивающийся на тысячи световых лет.