Небольшое руководство по российским ракетным двигателям

Небольшое руководство по российским ракетным двигателямКто тянет «Союзы» и что оценили даже за океаном?
За запуском спутников, станций и много чего ещё в космос стоят ракетные двигатели. Как только мы отправляем в небо спутник, то его траектория, исправление курса и поддержка связи с Землей зависят именно от двигателей.
Давайте разберёмся, как это всё работает.
От нано- до дальнего космоса
Начнём с самого свежего — разработки, которая скоро будут маневрировать на орбите или отправится к Луне. В этом году Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» создал предприятие, которое будет делать двигатели для малых спутников. Основное изделие компании — плазменная установка VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly).
На самом деле, для нано- и микроспутников это топ: она компактная, энергоэффективная и мощная. И уже три аппарата в космосе работают с установками VERA, и среди них спутник «Святобор-1», который отслеживает лесные пожары.
И это ещё не всё: Курчатовский институт представил прототипы ионно-плазменных двигателей для полётов в дальний космос, которые способны работать на больших расстояниях, например, при освоении Луны.
Как объяснил глава института Михаил Ковальчук, Курчатовский институт вплотную приблизился к тому, чтобы оставить позади привычные химические двигатели, которые хоть и быстро выводят нас в космос, но почти не дают маневренности на орбите.
Сейчас всё дальнейшее освоение космоса связано с двумя вещами. Первое — это принципиально новые двигатели. Если мы задумаемся, <…> мы летаем сегодня в космос, как Мюнхгаузен на ядре. У нас двигатель РД-180 отработал три сотни секунд, дал пинка — и мы полетели по баллистическим траекториям, на которые мы не можем повлиять. А нам надо барражировать, пристать к Луне.
И кстати, многие аппараты сейчас используют электроплазменные двигатели для корректировки орбиты (двигатели Морозова), которые разработали в Курчатовском институте ещё в 1970-х годах. И, по словам Михаила Ковальчука: «Вместе с энергетической установкой прямого преобразования, которая ничего не требует сложного по сравнению с атомной станцией, плюс этот двигатель — и мы будем "хозяином космоса"».
Пока, правда, подробностей больше никаких, но будем посмотреть. Не на одном же «Зевсе» летать в дальний космос?
Какие бывают двигатели?
Чтобы понять, где мы находимся сейчас, давайте разберёмся, какие вообще существуют двигатели для космоса. Здесь важно сразу обозначить три основные типа: химические, электрические и ядерные.
- Химические двигатели — это классика, это знать надо. Они сжигают смесь топлива и окислителя и могут мгновенно развивать серьёзную тягу, но работают недолго. Делятся на жидкостные и твердотопливные. Жидкостные двигатели более гибкие, что позволяет регулировать тягу в процессе работы, а твердотопливные проще и надёжнее, но их сложно контролировать после запуска.
- Электрические двигатели — сюда входят ионные и плазменные двигатели. Они не могут дать огромный разгон, зато «крутят» спутники как надо, корректируют траекторию и увеличивают срок службы. Ионные обеспечивают небольшую, но постоянную тягу. А плазменные двигатели (вроде той самой установки VERA) дают больше гибкости, помогут сгруппировать спутники или утилизировать те, что «отработали своё».
- Ядерные двигатели — пока это скорее мечта для будущих космонавтов, но на дальние перелёты, например, к Марсу или дальше, нужны именно такие мощные двигатели. Они могут обеспечить мощную тягу в течение длительного времени.
Теперь, когда стало понятнее, какие двигатели существуют, можно перейти к конкретике.
Что на вооружении у России сегодня?
Рассмотрим только некоторые двигатели, потому что на всю родословную советских и российских двигателей одной статьи _точно _не хватит.
Двигатели для ракет «Союз» и «Протон»
«Союз»
Старая, но надёжная ракета «Союз» использует двигатели РД-107 и РД-108, которые были разработаны ещё в 1950-х годах. Эти агрегаты можно назвать рабочими лошадками: они работают на смеси керосина и жидкого кислорода, что делает их экологичнее других химических двигателей. Мощности у них хватает на доставку и грузов, и экипажа.
Особенность РД-107 и РД-108 в том, что они оборудованы четырьмя рулевыми камерами, поэтому можно весьма точно выводить ракету на орбиту.
- Тяга: примерно 80 тонн
- Удельный импульс: около 310 секунд в вакууме
- Топливо: керосин и жидкий кислород
Удельный импульс — показатель эффективности двигателя. Он показывает, сколько секунд двигатель может вырабатывать тягу, пока расходует топливо. Чем выше удельный импульс, тем экономичнее работает двигатель.
«Протон»
А вот ракета «Протон», которая была в строю с 1960-х, использует совсем другой класс двигателей — РД-253. В качестве топлива тут используются гептил и азотный тетроксид, что не слишком безопасно (оба компонента токсичны), зато это обеспечивает надёжность и силу тяги.
Тяга — это сила, с которой двигатель «толкает» ракету вверх. Чем больше тяга, тем тяжелее нагрузку ракета может вывести на орбиту.
На базе РД-253 была разработана и более мощная версия РД-275.
- Тяга: до 180 тонн у улучшенной версии РД-275
- Удельный импульс: примерно 316 секунд в вакууме
- Топливо: гептил и азотный тетроксид
Что там у «Атласа»?
РД-180 — это двухкамерный жидкостный ракетный двигатель, который создали в НПО «Энергомаш». Этот красавчик уже несколько десятилетий прочно держится среди лучших жидкостных ракетных двигателей.
Он работает на керосине и жидком кислороде, а благодаря своей надёжности оказался востребован и за океаном. Американская ракета Atlas V, которую используют NASA и Пентагон, долгое время запускалась именно на РД-180.
16 апреля 2021 года Россия отправила в США последнюю партию из шести двигателей, а уже в сентябре Роскосмос заявил, что американцы запаслись ими на будущее и новых закупок не планируют.
Но это не означает, что РД-180 уходит на покой — напротив, он продолжит работу на российских проектах и останется примером для новых разработок.
- Тяга: до 390 тонн
- Удельный импульс: около 338 секунд в вакууме
- Топливо: керосин и жидкий кислород
В общем, РД-180 — это высокоэффективный двигатель, надёжный и экономичный, поэтому он оказался популярен для задач, где важна тяга, длительность работы и возможность управления. Спасибо двухкамерной конструкции и замкнутому циклу (система полной газификации).
Движок для «Ангары»
А теперь о РД-191, который создали для новейшей российской ракеты «Ангара». Этот однокамерный двигатель — по сути, «младший брат» РД-180.
Он не такой мощный, зато можно использовать сразу несколько таких двигателей в модульной конструкции, чтобы адаптировать ракету под разные задачи — хоть малый груз перевезти, хоть тяжёлую конструкцию.
- Тяга: около 196 тонн в вакууме
- Удельный импульс: примерно 337 секунд в вакууме
- Топливо: керосин и жидкий кислород
РД-191 тоже использует замкнутый цикл с полной газификацией, что делает его экономичным и устойчивым к нагрузкам. А высокий удельный импульс и гибкость делает его идеальным для новых ракет, когда они наконец-то начнут плотно летать.
На экспорт
Галя, у нас отмена
Помимо РД-180, который используется в американских Atlas V, среди экспортных движком можно упомянуть РД-181 — адаптированную версию РД-170, который предназначен для американской ракеты Antares. Этот двигатель помогал США доставлять грузы на МКС (грузовики Cygnus).
Правда, в 2022 году мы перестали поставлять американцам РД-181 в качестве «ответки» на санкции. Вообще сначала планировалось в 2022-2024 годах поставить в США 12 РД-181, а также двигатели РД-181М с улучшенными ТТХ.
Тут, на самом деле, есть проблемка. Спустя год после отказа России поставлять РД-180 и РД-181 Америка столкнулась с нехваткой пусковых мощностей. Тори Бруно (директор United Launch Alliance) уже успел обвинить в этом Россию.
А мощностей не хватает, потому что на рынке космических услуг США спрос сильно превышает предложение, Маск один не справляется.
Но вышло, как вышло.
Наследие «Энергии»
Ещё один интересный вариант — криогенные установки на жидком водороде и кислороде, вроде РД-0120. Они пока не поставлялись за рубеж, но могут заинтересовать страны, которые планируют дальние космические миссии. Почему?
А ведь эти двигатели использовались в российской ракете-носителе «Энергия» ещё в 1980-х! Но дело в том, что они создавали огромную тягу при высоком удельном импульсе, что позволило им стать одними из первых эффективных криогенных двигателей в мире.
А водородные двигатели — будущий тренд для межпланетных полётов, такие технологии могут заинтересовать наших дорогих зарубежных клиентов. Осталось только сделать новые криогенные установки.
Кто-то считает, что технологии производства РД-0120 безвозвратно утеряны... но на их основе разрабатывается новый кислородно-водородный двигатель РД-0146, и уже даже были успешные испытания в 2021 году. Использовать их будут в разгонных блоках, в том числе для Ангары.
Наконец, перспективные двигатели, которые разрабатывают в недрах Курчатовского института, намечены для дальнего космоса и тоже могут оказаться в международных проектах, как только завершатся испытания.
Ведь главным вызовом для будущего остаётся космос за пределами орбиты Земли.