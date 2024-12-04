Небольшое руководство по российским ракетным двигателям

За запуском спутников, станций и много чего ещё в космос стоят ракетные двигатели. Как только мы отправляем в небо спутник, то его траектория, исправление курса и поддержка связи с Землей зависят именно от двигателей.

Давайте разберёмся, как это всё работает.

От нано- до дальнего космоса

Начнём с самого свежего — разработки, которая скоро будут маневрировать на орбите или отправится к Луне. В этом году Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» создал предприятие, которое будет делать двигатели для малых спутников. Основное изделие компании — плазменная установка VERA (Volume-Effective Rocket-propulsion Assembly).