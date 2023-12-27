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Наука и технологии
15:59, 27 декабря 2023
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Космодромы России: сколько их?

А что если на самом деле их больше трёх?

Сколько российских космодромов вы можете назвать? Вероятно, Байконур и Восточный, которые первыми приходят на ум, а может быть вы даже слышали про Плесецк. Но есть у нас ещё пара-тройка интересных мест.

Байконур

Начнём, пожалуй, с самого известного (и старейшего) космодрома — Байконур. Его начали строить в 1955 году в условиях строжайшей секретности. А уже в 1957 году оттуда успешно запустили «Спутник-1».

Космодромы России: сколько их?
© Роскосмос

Байконур расположен в Казахстане между городом Казалинск и посёлком Джусалы, неподалеку от населённого пункта Тюратам. Его общая площадь составляет 6717 квадратных километров, что делает его самым крупным космодромом в мире.

Вместе с одноимённым городом он формирует комплекс «Байконур». После распада СССР космодром оказался в другой стране, и теперь, согласно договору, Россия арендует эту территорию у Казахстана до 2050 года. Стоимость такой аренды обходится нам в 115 млн долларов ежегодно.

На космодроме расположены четыре действующих стартовых комплекса для пусков ракет, а также тринадцать монтажно-испытательных корпусов. Кроме того, там есть измерительный комплекс с современным центром (для контроля за полётом ракет, разгонных блоков и управления космическими аппаратами). И два аэродрома: «Крайний» и «Юбилейный».

Космодромы России: сколько их?
© Роскосмос

Здесь прошли десятки миссий, в том числе исторический полёт Юрия Гагарина в 1961 году. Там даже есть площадка, которая так и называется — «Гагаринский старт».

Правда, последняя ракета с него стартовала в 2019 года, а модернизацию площадки отменили из-за недостатка финансирования.

Наши надежды на то, что в триумвирате Россия-Казахстан-ОАЭ мы получим результат и дополнительное финансирование, не увенчались успехом… Думаю, что пока «Гагаринский старт» будет стоять как напоминание о великой советской космонавтике и укором тем, кто сделал космос объектом своих политических капризов

Дмитрий Олегович Рогозин
экс-глава роскосмоса

Самостоятельно восстановить «Гагаринский старт» Россия не может из-за финансовых ограничений. Поэтому сейчас платформу решили превратить в музей, выведя его из программы аренды. Там размесят образцы космической техники, которая уже не используется.

Запуск КК Союз ТМА-16 с площадки №1 («Гагаринский старт») 30 сентября 2009 года к МКС

Запуск КК Союз ТМА-16 с площадки №1 («Гагаринский старт») 30 сентября 2009 года к МКС

© Роскосмос

К сожалению, в истории космодрома не обошлось и без несчастных случаев. На Байконуре произошёл самый, пожалуй, трагический в истории отказ площадки, известный как «катастрофа Неделина». Взрыв межконтинентальной баллистической ракеты 24 октября 1960 года унёс жизни почти 100 человек.

Михаил Янгель, главный конструктор ракеты Р-16, говорил, что виной такому большому количеству жертв стало то, что с ракетами начали обращаться «на ты». Последующее расследование выявило множество технических проблем и нарушений правил безопасности.

Взрыв ракеты Р-16

© Роскосмос

Инцидент хранили в секрете на протяжении нескольких десятилетий, и лишь в 1989 году о нем впервые публично заговорили.

Всего же с Байконура с 1957 по 2023 годы выполнено 1 535 орбитальных пусков ракет-носителей, выведены 1 994 космических аппарата.

Ясный

Следующий космодром располагается недалеко от Байконура — в Оренбургской области. Он мало кому известен, но отсюда на ракетах «Днепр» запускали в космос спутники.

Пуск РС-20

Пуск РС-20

© Космотрас

Происходило это в рамках международного договора об утилизации боевых ракет. Собственно, «Днепр» и есть модифицированная для космического пуска баллистическая ракета РС-20.

Первый пуск был 2006 году, тогда ракета РС-20 «Воевода» вывела на околоземную орбиту американский спутник «Genesis I».

Всего с 2006 по 2015 годы из Ясного улетело 10 ракет «Днепр», н а орбиты выведены 90 космических аппаратов.

И если раньше этот космодром был в разряде нерегулярно используемых, то теперь он скорее регулярно неиспользуемый.

Капустин Яр

Немного северо-западнее находится космодром Капустин Яр

Он был основан ещё в 1946 году как полигон для испытаний. После победы во Второй мировой войне сюда привезли части немецких ФАУ-2 для разработки собственных баллистических ракет. Первый собственный пуск состоялся в 1947 году.

Подготовка ФАУ-2

Подготовка ФАУ-2

© Минобороны России

16 марта 1962 года с полигона запустили спутник «Космос-1», после этого Капустин Яр стал считаться космодромом. С него запускали небольшие исследовательские спутники с использованием ракет лёгкого класса серии «Космос».

Ракета Р-2А вместе с двумя собаками-испытателями (Пальма и Кусачка). Через 11 дней, 13 августа 1958 года собаки повторили свой полёт. Оба раза прошли успешно, а Кусачку, у которой был очень непростой характер, после второго полёта даже переименовали в Отважную

Ракета Р-2А вместе с двумя собаками-испытателями (Пальма и Кусачка). Через 11 дней, 13 августа 1958 года собаки повторили свой полёт. Оба раза прошли успешно, а Кусачку, у которой был очень непростой характер, после второго полёта даже переименовали в Отважную

© Минобороны России

Кстати, согласно открытым источникам, с 1950-х годов на полигоне Капустин Яр было проведено не менее 11 ядерных испытаний (высотой от 300 м до 5,5 км), общей мощностью примерно 65 атомных бомб, подобных тем, что были сброшены на Хиросиму.

Кроме ядерных взрывов, здесь было осуществлено взрывы 24000 управляемых ракет, протестированы 177 образцов военной техники, и уничтожено 619 ракет РСД-10

Капустин Яр играл важную роль до 80-х годов, но потом постепенно превратился в резервное место и вспомогательный центр управления и навигации.

Всего с 1962 по 2008 годы с космодрома Капустин Яр выполнен 101 орбитальный пуск ракет-носителей, на орбиты выведены 90 космических аппаратов.

Плесецк

В России расположен самый северный космодром в мире — Плесецк.

Его история началась в 1957 году, когда с этого космодрома была запущена первая советская баллистическая ракета. Он создавался как войсковое соединение ракетных полков, вооруженных межконтинентальными баллистическими ракетами Р-7, разработка которых велась в ОКБ-1 под руководством С.П. Королёва.

Дублирующая копия гагаринского «Восток-1». Именно на основе Р-7 было создано семейство ракет-носителей «Восток», которые открыли человеку космическую эру

Дублирующая копия гагаринского «Восток-1». Именно на основе Р-7 было создано семейство ракет-носителей «Восток», которые открыли человеку космическую эру

© Yuriy Lapitskiy

С тех пор Плесецкий космодром стал важным местом для военных и коммерческих космических запусков. Здесь проводятся испытания баллистических ракет, запуски спутников и космических аппаратов.

Космодром находится в Плесецком районе Архангельской области России. Его западные границы ограничены железной дорогой «Москва-Архангельск», а северные — рекой Емца. Общая площадь космодрома составляет 1762 квадратных километра.

В отличие от Байконура, Плесецк довольно компактен. Здесь дома для персонала размещены совсем недалеко — в 1-2 км от базы, в Мирном (на Байконуре чтобы доехать от жилья до работы люди тратят до двух часов).

Космодромы России: сколько их?
© Роскосмос

Из Плесецка стартуют (или будут стартовать) ракеты-носители различных классов: от лёгкого, такого как «Ангара-1.2» и «Союз-2.1в», до среднего, вроде «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», а также тяжелого класса «Ангара-А5». В общем, космические аппараты можно отправлять на различные орбиты, включая геостационарную.

Всего с 1966 по 2023 годы Плесецка выполнены 1660 орбитальных пусков ракет-носителей, на орбиты выведен 2141 космический аппарат.

Свободный

Этот космодром был расположен в Амурской области. Изначально «Свободный» задумывался как база для запусков межконтинентальных ракет. Впоследствии, после распада Советского Союза, он был выбран в качестве потенциальной замены для Байконура.

Изначально космодром не предназначался для космических запусков. После переформирования ракетной дивизии он был адаптирован для выведения лёгких спутников на околоземную орбиту. Специализация довольно узкая.

Космодромы России: сколько их?
© rufact.org

В перспективе у космодрома не было развития, и планировалось использовать его лишь для обслуживания измерительных средств в интересах аппаратов, запускаемых с космодрома «Байконур».

И вот, 9 февраля 2007 года Свободный был ликвидирован в связи с отсутствием военных задач, малой интенсивности запусков и недостаточного финансирования.

С 1997 года на Свободном было совершено несколько запусков, а именно пять — с применением ракет «Старт-1», на орбиты выведено пять космических аппаратов.

Восточный

Неподалёку от ликвидированного Свободного начал строиться новый российский космодром «Восточный», в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 6 ноября 2007 года и распоряжением правительства РФ от 14 января 2009 года.

Сама стройка началась в 2011 году. При строительстве космодрома изначально возникло отставание в 26 месяцев. Но как только в ноябре 2014 года вице-премьер Дмитрий Рогозин взял контроль над этим проектом, отставание сократилось до всего 4 месяцев.

2014 год

© Роскосмос

В 2015 году рабочие обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой о выплате задолженности по заработной плате в размере 96 млн рублей. Оказалось что глава ЗАО ТМК, Виктор Гребнев потратил эти деньги на яхты и строительство своего особняка.

Позднее он и другой руководитель компании, Игорь Нестеренко, были осуждены (за мошенничество). Только в марте 2017 года задолженность в размере 285 млн рублей была наконец погашена.

В 2018-м арестовали бывшего руководителя компании, которая занималась стройкой. Юрия Хризмана обвинили в коррупции и приговорили к 12 годам тюрьмы.

Первый пуск с космодрома был запланирован на 25 декабря 2015 года. Однако из-за технических несовершенств некоторых объектов космодрома, его пришлось отложить на 2016 год.

Затем, 27 апреля, пуск был отменён из-за технических неполадок и перенесён на следующий день. В результате этого инцидента Дмитрий Рогозин и Игорь Комаров получили выговор от президента Владимира Путина. Но уже 28 апреля 2016 года состоялся первый успешный пуск с выводом на орбиту трёх искусственных спутников Земли.

Подготовка к первому пуску

© Роскосмос

К следующему запуску с космодрома были устранены все неисправности и недочёты, и пуск прошёл штатно.

Новый стартовый комплекс

Стартовый комплекс оснащён уникальной конструкцией, которая не имеет аналогов ни на одном другом российском космодроме — это мобильная башня обслуживания.

Это колоссальное сооружение весом 1600 тонн и высотой 52 метра позволяет проводить все необходимые работы перед запуском даже в самых сложных погодных условиях. Кроме того, мобильная башня обеспечивает высокий уровень безопасности для работающего персонала.

Унифицированный технический комплекс предназначен для полной подготовки перед стартом, включая заправку топливом. Впервые в истории российской космонавтики разработчики объединили несколько ключевых элементов в одном комплексе.

Унифицированный технический комплекс

© Роскосмос

Теперь это включает в себя склад блоков, монтажно-испытательные корпуса для ракеты-носителя и космических аппаратов, а также инновационную трансбордерную галерею и заправочно-нейтрализационную станцию. Такое техническое решение существенно снижает риски при транспортировке и существенно сокращает время, затрачиваемое на подготовку к старту.

В августе 2017 года приступили к подготовке ко второму этапу строительства. В тот же месяц Правительство РФ выделило Минстрою 205 млн рублей на проектно-изыскательские работы для разработки системы внешнего электроснабжения космодрома. В октябре началось строительство второй площадки для запуска ракет под названием «Ангара».

А комплекс для подготовки аппаратов с транспортно-энергетическим модулем на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса будет производиться с 2025 по 2026 год, ввод в эксплуатацию в 2030 году.

Также там ведётся проектирование нового аэродрома и даже наземного метрополитена, который соединит город, аэропорт и космический объект в единую систему.

Космодромы России: сколько их?
© Роскосмос

Планируется, что Восточный будет в десять раз меньше Байконура по площади, и в три раза меньше, чем Плесецк.

Самое главное, что когда Восточный начнёт работать в полной мере, российская космическая отрасль получит важное преимущество — собственный современный универсальный космодром. В будущем большинство космических запусков будут осуществляться именно отсюда.

С 2016 по 2023 годы с космодрома выполнено 15 орбитальных пусков ракет-носителей, на орбиты выведено 345 космических аппаратов.

Морской старт

Ещё стоит упомянуть, пожалуй, такой объект, как «Морской старт». Идея морского космодрома заключается в том, чтобы ракета-носитель стартовала с экватора. Это особенно интересно из-за формы Земли (приблизительно сферическая). Чем ближе к экватору, тем выше линейная скорость вращения планеты.

На космодроме Плесецк или Восточном скорость составляет около 800 км/ч, а на экваторе она увеличивается до почти 1600 км/ч. Это происходит, потому что запуск с экватора позволяет использовать естественную энергию вращения Земли, что позволяет ракете-носителю поднять более тяжёлый груз. Это особенно важно для коммерческих запусков новых спутников.

«Морской пуск» ракеты

«Морской пуск» ракеты

© jurvetson

Идею плавучего космодрома предложили в 1995 году, и компания Boeing стала основным инвестором проекта (от нас была РКК «Энергия»). В создании участвовало несколько стран, они занимались технологиями и практической реализацией. Первый тестовый пуск состоялся в 1999 году, а последний — в 2014-м.

Причин заморозки проекта несколько: компания объявила о банкротстве, а американцы приступили к работе над более приоритетным для них проектом. Поэтому с марта 2020 года плавучий космодром находится на верфи на Дальнем Востоке, в порту Славянка.

Стартовая платформа Odyssey и сборочно-командное судно Sea Launch Commander в порту

Стартовая платформа Odyssey и сборочно-командное судно Sea Launch Commander в порту

© John Murphy

Всего с 1999 по 2014 годы летало 36 ракет космического назначения «Зенит-3SL», на орбиты выведено 32 космических аппарата.

Подводные лодки

А что если запускать ракеты не просто с платформы, а с подводной лодки? Да, и такое тоже было. Это, конечно, не космодром, как таковой, но тоже довольно занятно.

В 1998 году в России начали использовать ракетный комплекс «Штиль», основанный на ракете РСМ-54 (бывшей советской жидкостной двухступенчатой баллистической ракеты Р-29РМ), в рамках программы конверсии.

Ракетный комплекс «Штиль»

Ракетный комплекс «Штиль»

© topwar.ru

Тот же 1998 год принёс успешные запуски двух немецких исследовательских спутников, Tubsat-N и Tubsat-N1, с атомной подводной лодки (АПЛ) ( это был проект 667БДРМ «Дельфин» К-407)«Новомосковск» в Баренцевом море, с применением ракеты «Штиль» на низкую околоземную орбиту.

В 2006 году, также в Баренцевом море при помощи «Штиля» успешно запущен международный исследовательский спутник «Компас-2» на гелиосинхронную орбиту.

АПЛ К-407 «Новомосковск»

АПЛ К-407 «Новомосковск»

© topwar.ru

Эти запуски не были первыми. С 1995 года начались запуски ракеты-носителя «Волна» (основанной на ракете Р-29Р) с АПЛ проекта 667БДР «Кальмар» — К-44 «Рязань» и К-205 «Борисоглебск». Единственный успешный запуск состоялся в 1995 году. Остальные попытки в 2001, 2002 и две в 2005 годах завершились неудачно.

К-44 «Рязань»

К-44 «Рязань»

© Медиагруппа «Звезда»

Куру

Напоследок стоит отметить, что в 2003 году создали русско-французский консорциум «Союз» с целью запуска наших ракет «Союз-СТ-Б» с космодрома Куру в южной части Южной Америки во Французской Гвиане в интересах Европейского космического агентства.

Первый успешный пуск ракеты состоялся в 2011 году, и с тех пор было осуществлено 27 запусков, на орбиты выведен 101 космический аппарат.

Инфраструктура проекта «Союз» в Гвианском космическом центре

Инфраструктура проекта «Союз» в Гвианском космическом центре

© Роскосмос

Такой-то кусочек российского космодрома во Французской Гвиане.

Космодромы России: сколько их?
© v-kosmose.com

В общем, все эти космодромы удивительны и важны. Каждый имеет свою историю, свои задачи, свой вклад в космические исследования.

Интересно наблюдать, как они развиваются, как новые технологии влияют на их работу. И мы тоже часть этой истории. Так что следим за новостями, а там посмотрим, что нас ещё ожидает.

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