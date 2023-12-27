Космодромы России: сколько их?

Байконур расположен в Казахстане между городом Казалинск и посёлком Джусалы, неподалеку от населённого пункта Тюратам. Его общая площадь составляет 6717 квадратных километров, что делает его самым крупным космодромом в мире.

Вместе с одноимённым городом он формирует комплекс «Байконур». После распада СССР космодром оказался в другой стране, и теперь, согласно договору, Россия арендует эту территорию у Казахстана до 2050 года. Стоимость такой аренды обходится нам в 115 млн долларов ежегодно.

На космодроме расположены четыре действующих стартовых комплекса для пусков ракет, а также тринадцать монтажно-испытательных корпусов. Кроме того, там есть измерительный комплекс с современным центром (для контроля за полётом ракет, разгонных блоков и управления космическими аппаратами). И два аэродрома: «Крайний» и «Юбилейный».