Выше, дольше, экстремальнее: космические рекорды с русским акцентом

Выше, дольше, экстремальнее: космические рекорды с русским акцентомБудни, подвиги и рекорды на орбите
Кто бы мог подумать, что фраза «Поехали!», которую произнёс Юрий Гагарин в далёком 1961-м, станет не только стартом для первого космического полёта, но и откроет новую, космическую эру? С тех пор прошло больше полувека, но страсть человечества к звёздам не просто не угасла, а, наоборот, разгорелась с новой силой.
Сегодня предлагаю поговорить о самых важных событиях и людях, благодаря которым мы знаем о космосе гораздо больше, чем банальное «там темно и страшно».
Самый долгий
Долгое время абсолютным рекордсменом по суммарному времени, которое человек провёл в космосе, считался наш космонавт Геннадий Падалка — 878 дней, 11 часов и 29 минут. Это же дольше, чем длится сериал «Санта-Барбара» (а эта телевизионная сага считается одной из самых долгих в истории)!
Среди его миссий числятся несколько длительных экспедиций на МКС и легендарную станцию «Мир».
Однако в этом году его достижение было побито другим российским космонавтом — Олегом Кононенко, который уже превзошёл отметку в 1000 суток на орбите!
Он уже в пятый раз отправляется в космос, и предстоит ему провести на орбите ещё 110 дней и там же отметить свой 60-летний юбилей.
А вот рекорд по продолжительности одного полёта принадлежит космонавту Валерию Полякову, который провел на орбитальной станции «Мир» целых 437 суток.
Он вернулся на Землю в 1995 году, доказав, что человек способен выдерживать длительное пребывание в условиях микрогравитации.
Тут важно понимать, что за всеми этими впечатляющими цифрами скрывается самый настоящий подвиг: пребывание в космосе — колоссальное испытание для человеческого организма.
Месяцы, которые люди проводят в условиях невесомости, проходят далеко не бесследно: даже после стандартной полугодовой командировки на МКС космонавтам требуются годы, чтобы полностью восстановиться.
Одна из самых серьёзных проблем — потеря плотности костной ткани и атрофия мышц из-за отсутствия гравитации.
И хотя каждый член экипажа ежедневно по нескольку часов проводит на тренажерах, невозможно полностью избежать негативных последствий.
Каждый месяц на орбите космонавты теряют до полутора процентов минеральной плотности костей! Это значительно увеличивает риск переломов после полёта.
А ещё есть космическая радиация, которая существенно повышает риск онкологических заболеваний, и несмотря на все меры безопасности, полёты в космос до сих пор остаются очень опасным занятием, а не легкой увлекательной прогулкой.
Самый короткий
Самый короткий космический полёт в истории совершил Алан Шепард (он был первым американцем в космосе, ну или около того). 5 мая 1961 года его корабль «Фридом-7» совершил суборбитальный полёт, который занял всего 15 минут 28 секунд, а его аппарат успел подняться на высоту 186,5 километра.
Астронавт исправился десять лет спустя: в возрасте 47 лет он отправился на Луну в составе миссии «Аполлон-14». Этот полёт сделал его ещё и самым пожилым человеком, который ступил на поверхность нашего спутника.
Самый дальний
А вот дальше всех от Земли улетели астронавты экипажа «Аполлона-13».
В апреле 1970 года их корабль в результате нескольких незапланированных (и, скажем прямо, не самых приятных) коррекций траектории удалился от родной планеты на рекордные 401 056 километров.
И раз уж заговорили о Луне, то дольше всего на ней пробыли члены миссии НАСА «Аполлон-17»: Харрисон Шмитт и Юджин Сернан находились на Луне более трёх дней (почти 75 часов).
Гуляли они по ней три раза и находили в общем более 22 часов.
Кстати, это был вообще последний раз, когда человек был на Луне и улетал дальше околоземной орбиты.
Самый захватывающий вид
Но космос — это не только про орбитальные станции и полёты внутри кораблей, но ещё и про выходы в открытый космос — опасные, но невероятно захватывающие «прогулки» в безвоздушном пространстве.
И здесь, конечно же, нельзя не вспомнить про космонавта Анатолия Соловьёва, уроженца Риги, который совершил рекордные 16 выходов в открытый космос.
Более того, он ещё и рекордсмен по суммарной продолжительности выходов в открытый космос — 78 часов.
А вот самый продолжительный выход в открытый космос длился почти 9 часов! Его совершили американские астронавты Джеймс Восс и Сьюзен Хелмс в 2001 году. Представьте себе, что вы 9 часов подряд работаете на улице, на морозе, в громоздкой одежде, да ещё и в невесомости.
Самый молодой
Самым молодым космонавтом в истории стал Герман Титов — на момент полёта на корабле «Восток-2» в 1961 году ему было всего 25 лет.
В этом возрасте некоторые ещё не знают, кем хотят стать, когда вырастут, а он уже бороздил космические просторы.
Титов провел в космосе более суток и совершил 17 витков вокруг Земли. Именно он доказал — в космосе можно жить и работать.
Когда Юрий Гагарин был в космосе, то сфотографировать Землю он не смог — фотоаппарата на борту не было, а Герман Титов стал первым космическим кинооператором. Он вообще много чего сделал первым в мире (например, и сам полёт был первым суточным), но в историю пилотируемой космонавтики Герман Степанович вошёл вторым.
Самый старый
А вот самым пожилым космонавтом стал американец Джон Гленн, который отправился в космос на шаттле «Дискавери» в 1998 году в возрасте 77 лет.
Вот это называется «не стареют душой ветераны»!
Гленн был первым американцем, который совершил орбитальный полёт вокруг Земли в 1962 году, и вернулся в космос спустя 36 лет, чтобы изучать влияние невесомости на стареющий организм.
Но недавно рекорд Гленна был побит Уолли Фанк — теперь она является старейшим астронавтом в мире.
В 1960-х года правительство США не пустило её в космос из-за того, что она... была женщиной. В 2021 её мечту исполнил Джефф Безос и пригласил на борт своего New Shepard'а.
И вот, в 82 года она стала самым старым человеком, который побывал в космосе (пусть и на суборбите, и совсем недолго).
Самое большое количество пристыкованных кораблей
Кстати, а задумывались ли вы, сколько вообще космических кораблей может одновременно «парковаться» у МКС?
Точный рекорд по количеству одновременно пристыкованных аппаратов найти сложно, но максимальное число стыковочных портов на станции — 13. Значит, теоретически, станция может принять и обслуживать более десятка разных аппаратов.
Но, например, в апреле 2016 года космический грузовик «Дрэгон» (SpaceX CRS-8), который пристыковался к нижнему узлу «Гармония» (Node 2) Международной космической станции, стал шестым космическим кораблем на МКС. Помимо него на станции находились «Сигнус» (Cygnus CRS ОА-6), «Прогресс-МС-02», «Прогресс-МС-01», «Союз ТМА-19М», «Союз ТМА-20М».
И вроде как, это и есть тот самый рекорд, который мы ищем.
Самое большое количество людей на орбите
А вот ещё один рекорд, который показывает, насколько интернациональным стал космос в наши дни: 30 мая 2023 года на околоземной орбите впервые в истории находилось одновременно 17 космонавтов из шести стран.
На орбите в это время работали шесть китайцев: Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин, Чжан Лу, Цзин Хайпэн, Чжу Янчжу и Гуй Хайчао (на своей станции «Тяньгун»); пять американцев: Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург, Пегги Уитсон и Джош Кассада; три россиянина: Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина; и представители Саудовской Аравии — Али аль-Карни и Райяна Барнави, а также Султан аль-Нейади из ОАЭ.
Самое большое число запусков
В гонке за освоением космоса СССР в 1982 году установил рекорд, который до сих пор остаётся непобитым: 108 космических пусков за год!
США пока дышат в спину, в 2023 году они показали результат в 106 пусков, но тут как считать, если с суборбитальными, и запусками из Новой Зеландии, то общее число достигает 116 (109 успешных; 6 неудачных; 1 частично). Чисто американских пока что всё таки 106.
Современная же Россия в 1992 году смогла достичь отметки в 55 пусков.
Активно наращивает космическую мощь и Китай: в 2023 году он обновил свой национальный рекорд и совершил 67 запусков.
Всего же за 2023 год было произведено 223 космических запуска, а это означает, что уже третий год подряд устанавливаются рекорды как по попыткам (223), так и по успешным запускам (211).
Самые первые
Однако, путешествие в космос не только про полёты на орбиту и прогулки в открытом космосе, еще это и про технологии, которые позволяют реализовать все эти вещи. И здесь нам есть, чем гордиться.
Именно в Советском Союзе был запущен первый искусственный спутник Земли — «Спутник-1»: небольшой, весом всего 83 кг, шар с четырьмя антеннами, стал первым рукотворным объектом, который человечество вывело на околоземную орбиту.
Это событие 4 октября 1957 года, стало настоящим прорывом в освоении космоса и положило начало космической гонке.
Сигналы «Спутника-1», которые можно было поймать по всему миру, стали символом начала нового времени — эпохи освоения космоса.
А потом был первый полет человека в космос, и здесь СССР снова впереди планеты всей — как все знают, Юрий Гагарин стал первым, кто осуществил эту мечту человечества. 12 апреля 1961 года космический корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту совершил один виток вокруг Земли и пробыл в космосе 108 минут.
Полёт стал триумфом советской науки и техники, а фраза Гагарина «Поехали!», которую он произнес перед стартом, стала символом эпохи пилотируемой космонавтики.
Советские, а затем и российские учёные и инженеры всегда в первых рядах покорителей космоса: именно они создали первую модульную орбитальную станцию «Мир», которая просуществовала на орбите почти 15 лет.
Станция «Мир», которую собирали на орбите с 1986 по 1996 годы, стала первым долговременным научным комплексом в космосе. На ней было проведено множество экспериментов в области биологии, медицины, астрофизики, геофизики и других наук.
«Мир» стал символом международного сотрудничества в космосе, так как на станции работали космонавты и астронавты из многих стран мира.
А ещё Алексей Леонов был первым человеком, который вышел в открытый космос. Случилось это 18 марта 1965 года и длилось 12 минут.
И первая женщина-космонавт — Валентина Терешкова — тоже из СССР.
И много ещё чего было «первыми в мире»: первая орбитальная станция, первый искусственный спутник Луны, первые аппараты на Луне, Марсе, Венере… Мы были первопроходцами, которые открывали дорогу к звёздам для всего человечества.
И кто знает, может быть, это лишь затишье перед бурей, и уже совсем скоро нас ждет новая эра космических свершений.
Эра, в которой Россия вновь займет своё место среди звёзд.