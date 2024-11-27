Выше, дольше, экстремальнее: космические рекорды с русским акцентом

Кто бы мог подумать, что фраза «Поехали!», которую произнёс Юрий Гагарин в далёком 1961-м, станет не только стартом для первого космического полёта, но и откроет новую, космическую эру? С тех пор прошло больше полувека, но страсть человечества к звёздам не просто не угасла, а, наоборот, разгорелась с новой силой.

Сегодня предлагаю поговорить о самых важных событиях и людях, благодаря которым мы знаем о космосе гораздо больше, чем банальное «там темно и страшно».

Самый долгий

Долгое время абсолютным рекордсменом по суммарному времени, которое человек провёл в космосе, считался наш космонавт Геннадий Падалка — 878 дней, 11 часов и 29 минут. Это же дольше, чем длится сериал «Санта-Барбара» (а эта телевизионная сага считается одной из самых долгих в истории)!