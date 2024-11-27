Наука и технологии
Опубликовано 27 ноября 2024, 18:10
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Выше, дольше, экстремальнее: космические рекорды с русским акцентом

Будни, подвиги и рекорды на орбите
Космос… Бесконечность, таинственность, красота… И огромный риск для тех, кто отважился бросить вызов земному притяжению, ведь космические рекорды — это не просто цифры в статистике. За каждым из них стоит невероятное мужество, тяжелейший труд и бесконечная преданность своему делу. Сегодня мы расскажем о самых выдающихся достижениях в истории космонавтики и их авторах.
Выше, дольше, экстремальнее: космические рекорды с русским акцентом
© ferra.ru

Кто бы мог подумать, что фраза «Поехали!», которую произнёс Юрий Гагарин в далёком 1961-м, станет не только стартом для первого космического полёта, но и откроет новую, космическую эру? С тех пор прошло больше полувека, но страсть человечества к звёздам не просто не угасла, а, наоборот, разгорелась с новой силой.

Сегодня предлагаю поговорить о самых важных событиях и людях, благодаря которым мы знаем о космосе гораздо больше, чем банальное «там темно и страшно».

Самый долгий

Долгое время абсолютным рекордсменом по суммарному времени, которое человек провёл в космосе, считался наш космонавт Геннадий Падалка — 878 дней, 11 часов и 29 минут. Это же дольше, чем длится сериал «Санта-Барбара» (а эта телевизионная сага считается одной из самых долгих в истории)!

Геннадий Падалка

Геннадий Падалка

© Роскосмос

Среди его миссий числятся несколько длительных экспедиций на МКС и легендарную станцию «Мир».

Однако в этом году его достижение было побито другим российским космонавтом — Олегом Кононенко, который уже превзошёл отметку в 1000 суток на орбите!

Олег Кононенко с фотографией родных

Олег Кононенко с фотографией родных

© Роскосмос

Он уже в пятый раз отправляется в космос, и предстоит ему провести на орбите ещё 110 дней и там же отметить свой 60-летний юбилей.

А вот рекорд по продолжительности одного полёта принадлежит космонавту Валерию Полякову, который провел на орбитальной станции «Мир» целых 437 суток.

Валерий Поляков на станции «Мир»

Валерий Поляков на станции «Мир»

© Мемориальный музей космонавтики

Он вернулся на Землю в 1995 году, доказав, что человек способен выдерживать длительное пребывание в условиях микрогравитации​.

Тут важно понимать, что за всеми этими впечатляющими цифрами скрывается самый настоящий подвиг: пребывание в космосе — колоссальное испытание для человеческого организма.

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Месяцы, которые люди проводят в условиях невесомости, проходят далеко не бесследно: даже после стандартной полугодовой командировки на МКС космонавтам требуются годы, чтобы полностью восстановиться.

Одна из самых серьёзных проблем — потеря плотности костной ткани и атрофия мышц из-за отсутствия гравитации.

И хотя каждый член экипажа ежедневно по нескольку часов проводит на тренажерах, невозможно полностью избежать негативных последствий.

Выше, дольше, экстремальнее: космические рекорды с русским акцентом
© Роскосмос

Каждый месяц на орбите космонавты теряют до полутора процентов минеральной плотности костей! Это значительно увеличивает риск переломов после полёта.

А ещё есть космическая радиация, которая существенно повышает риск онкологических заболеваний, и несмотря на все меры безопасности, полёты в космос до сих пор остаются очень опасным занятием, а не легкой увлекательной прогулкой.

Самый короткий

Самый короткий космический полёт в истории совершил Алан Шепард (он был первым американцем в космосе, ну или около того). 5 мая 1961 года его корабль «Фридом-7» совершил суборбитальный полёт, который занял всего 15 минут 28 секунд, а его аппарат успел подняться на высоту 186,5 километра.

Алан Шепард на палубе авианосца USS Lake Champlain 5 мая 1961 года, после возвращения с суборбиты

Алан Шепард на палубе авианосца USS Lake Champlain 5 мая 1961 года, после возвращения с суборбиты

© NASA

Астронавт исправился десять лет спустя: в возрасте 47 лет он отправился на Луну в составе миссии «Аполлон-14». Этот полёт сделал его ещё и самым пожилым человеком, который ступил на поверхность нашего спутника.

Самый дальний

А вот дальше всех от Земли улетели астронавты экипажа «Аполлона-13».

В апреле 1970 года их корабль в результате нескольких незапланированных (и, скажем прямо, не самых приятных) коррекций траектории удалился от родной планеты на рекордные 401 056 километров.

И раз уж заговорили о Луне, то дольше всего на ней пробыли члены миссии НАСА «Аполлон-17»: Харрисон Шмитт и Юджин Сернан находились на Луне более трёх дней (почти 75 часов).

Гуляли они по ней три раза и находили в общем более 22 часов.

Кстати, это был вообще последний раз, когда человек был на Луне и улетал дальше околоземной орбиты.

Самый захватывающий вид

Но космос — это не только про орбитальные станции и полёты внутри кораблей, но ещё и про выходы в открытый космос — опасные, но невероятно захватывающие «прогулки» в безвоздушном пространстве.

И здесь, конечно же, нельзя не вспомнить про космонавта Анатолия Соловьёва, уроженца Риги, который совершил рекордные 16 выходов в открытый космос.

Космонавты Анатолий Соловьёв (слева) и Александр Баландин

Космонавты Анатолий Соловьёв (слева) и Александр Баландин

© spacefacts.net

Более того, он ещё и рекордсмен по суммарной продолжительности выходов в открытый космос — 78 часов.

А вот самый продолжительный выход в открытый космос длился почти 9 часов! Его совершили американские астронавты Джеймс Восс и Сьюзен Хелмс в 2001 году. Представьте себе, что вы 9 часов подряд работаете на улице, на морозе, в громоздкой одежде, да ещё и в невесомости.

Сьюзан Хелмс и Джеймс Восс позируют со своими скафандрами для передвижения в открытом космосе (EMU)

Сьюзан Хелмс и Джеймс Восс позируют со своими скафандрами для передвижения в открытом космосе (EMU)

© The U.S. National Archives

Самый молодой

Самым молодым космонавтом в истории стал Герман Титов — на момент полёта на корабле «Восток-2» в 1961 году ему было всего 25 лет.

В этом возрасте некоторые ещё не знают, кем хотят стать, когда вырастут, а он уже бороздил космические просторы.

Герман Титов

Герман Титов

© Роскосмос

Титов провел в космосе более суток и совершил 17 витков вокруг Земли. Именно он доказал — в космосе можно жить и работать.

Когда Юрий Гагарин был в космосе, то сфотографировать Землю он не смог — фотоаппарата на борту не было, а Герман Титов стал первым космическим кинооператором. Он вообще много чего сделал первым в мире (например, и сам полёт был первым суточным), но в историю пилотируемой космонавтики Герман Степанович вошёл вторым.

Самый старый

А вот самым пожилым космонавтом стал американец Джон Гленн, который отправился в космос на шаттле «Дискавери» в 1998 году в возрасте 77 лет.

Вот это называется «не стареют душой ветераны»!

Эта фотография Джонна Гленна сделана перед его вторым космическим полётом

Эта фотография Джонна Гленна сделана перед его вторым космическим полётом

© NASA

Гленн был первым американцем, который совершил орбитальный полёт вокруг Земли в 1962 году, и вернулся в космос спустя 36 лет, чтобы изучать влияние невесомости на стареющий организм.

Но недавно рекорд Гленна был побит Уолли Фанк — теперь она является старейшим астронавтом в мире.

Поздравления после успешного приземления

Поздравления после успешного приземления

© Blue Origin

В 1960-х года правительство США не пустило её в космос из-за того, что она... была женщиной. В 2021 её мечту исполнил Джефф Безос и пригласил на борт своего New Shepard'а.

И вот, в 82 года она стала самым старым человеком, который побывал в космосе (пусть и на суборбите, и совсем недолго).

Самое большое количество пристыкованных кораблей

Кстати, а задумывались ли вы, сколько вообще космических кораблей может одновременно «парковаться» у МКС?

Точный рекорд по количеству одновременно пристыкованных аппаратов найти сложно, но максимальное число стыковочных портов на станции — 13. Значит, теоретически, станция может принять и обслуживать более десятка разных аппаратов.

Но, например, в апреле 2016 года космический грузовик «Дрэгон» (SpaceX CRS-8), который пристыковался к нижнему узлу «Гармония» (Node 2) Международной космической станции, стал шестым космическим кораблем на МКС. Помимо него на станции находились «Сигнус» (Cygnus CRS ОА-6), «Прогресс-МС-02», «Прогресс-МС-01», «Союз ТМА-19М», «Союз ТМА-20М».

Космический корабль CRS-8 SpaceX Dragon, который захвачен роборукой 10 апреля 2016 года

Космический корабль CRS-8 SpaceX Dragon, который захвачен роборукой 10 апреля 2016 года

© NASA

И вроде как, это и есть тот самый рекорд, который мы ищем.

Самое большое количество людей на орбите

А вот ещё один рекорд, который показывает, насколько интернациональным стал космос в наши дни: 30 мая 2023 года на околоземной орбите впервые в истории находилось одновременно 17 космонавтов из шести стран.

На орбите в это время работали шесть китайцев: Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин, Чжан Лу, Цзин Хайпэн, Чжу Янчжу и Гуй Хайчао (на своей станции «Тяньгун»); пять американцев: Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн, Вуди Хобург, Пегги Уитсон и Джош Кассада; три россиянина: Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина; и представители Саудовской Аравии — Али аль-Карни и Райяна Барнави, а также Султан аль-Нейади из ОАЭ.

Экипаж Axiom-2 из четырёх человек (верхний ряд) и экипаж 69-й экспедиции на МКС из семи человек

© NASA

Самое большое число запусков

В гонке за освоением космоса СССР в 1982 году установил рекорд, который до сих пор остаётся непобитым: 108 космических пусков за год!

США пока дышат в спину, в 2023 году они показали результат в 106 пусков, но тут как считать, если с суборбитальными, и запусками из Новой Зеландии, то общее число достигает 116 (109 успешных; 6 неудачных; 1 частично). Чисто американских пока что всё таки 106.

Выше, дольше, экстремальнее: космические рекорды с русским акцентом
© spaceintel101

Современная же Россия в 1992 году смогла достичь отметки в 55 пусков.

Активно наращивает космическую мощь и Китай: в 2023 году он обновил свой национальный рекорд и совершил 67 запусков.

Всего же за 2023 год было произведено 223 космических запуска, а это означает, что уже третий год подряд устанавливаются рекорды как по попыткам (223), так и по успешным запускам (211).

Самые первые

Однако, путешествие в космос не только про полёты на орбиту и прогулки в открытом космосе, еще это и про технологии, которые позволяют реализовать все эти вещи. И здесь нам есть, чем гордиться.

Именно в Советском Союзе был запущен первый искусственный спутник Земли — «Спутник-1»: небольшой, весом всего 83 кг, шар с четырьмя антеннами, стал первым рукотворным объектом, который человечество вывело на околоземную орбиту.

Первый в мире искусственный спутник Земли

Первый в мире искусственный спутник Земли

© NASA

Это событие 4 октября 1957 года, стало настоящим прорывом в освоении космоса и положило начало космической гонке.

Сигналы «Спутника-1», которые можно было поймать по всему миру, стали символом начала нового времени — эпохи освоения космоса.

А потом был первый полет человека в космос, и здесь СССР снова впереди планеты всей — как все знают, Юрий Гагарин стал первым, кто осуществил эту мечту человечества. 12 апреля 1961 года космический корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту совершил один виток вокруг Земли и пробыл в космосе 108 минут.

Юрий Гагарин перед стартом

Юрий Гагарин перед стартом

© РГАНТД

Полёт стал триумфом советской науки и техники, а фраза Гагарина «Поехали!», которую он произнес перед стартом, стала символом эпохи пилотируемой космонавтики.

Советские, а затем и российские учёные и инженеры всегда в первых рядах покорителей космоса: именно они создали первую модульную орбитальную станцию «Мир», которая просуществовала на орбите почти 15 лет.

Станция «Мир», которую собирали на орбите с 1986 по 1996 годы, стала первым долговременным научным комплексом в космосе. На ней было проведено множество экспериментов в области биологии, медицины, астрофизики, геофизики и других наук.

Станция «Мир»

Станция «Мир»

© Роскосмос

«Мир» стал символом международного сотрудничества в космосе, так как на станции работали космонавты и астронавты из многих стран мира.

А ещё Алексей Леонов был первым человеком, который вышел в открытый космос. Случилось это 18 марта 1965 года и длилось 12 минут.

И первая женщина-космонавт — Валентина Терешкова — тоже из СССР.

И много ещё чего было «первыми в мире»: первая орбитальная станция, первый искусственный спутник Луны, первые аппараты на Луне, Марсе, Венере… Мы были первопроходцами, которые открывали дорогу к звёздам для всего человечества.

И кто знает, может быть, это лишь затишье перед бурей, и уже совсем скоро нас ждет новая эра космических свершений.

Эра, в которой Россия вновь займет своё место среди звёзд.