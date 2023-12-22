Удар по нервам: врачи выяснили, как сильно COVID-19 бьет по нервной системе

Казалось бы, опасность коронавируса очевидна и была заметна практически сразу после того, как он начал распространяться по свету — в первую очередь он бьет по легким и дыхательной системе, вызывая жесткую, часто смертельную для пациента пневмонию.

Но была в этой простой на первый взгляд картине не очень понятная врачам деталь: многие пациенты теряли способность чувствовать запахи.

Казалось бы, а что тут такого? Люди часто теряют нюх при простуде, гриппе и других респираторных инфекциях, но никто не придает этому особого значения. Так-то оно так, но в случае с более легкими болезнями люди перестают чувствовать запахи из-за насморка и заложенного носа — то есть, их нос сам по себе работает более-менее нормально, но из-за соплей рецепторы запаха просто «забиваются».

С коронавирусом же все не так. Пациенты, зараженные им, теряют нюх без каких-либо внешних проявлений инфекции в носу — часто нет не то что соплей, но даже простого воспаления.

Есть и более жуткие последствия ковида — потеря способности чувствовать вкус языком, а иногда и жесткое нервное истощение.

Обычная простуда так не работает, она не может лишить человека способности чувствовать языком остроту перца чили или омерзительность сюрстремминга, потому что она бьет лишь по слизистым оболочкам горла и верхних дыхательных путей.

Поражение коронавирусом нервной системы человека — вот что опаснее пневмонии и при этом изучено не так хорошо, как воспаления в дыхательных органах пациентов. Серьезности ситуации добавляет то, что разные неврологические нарушения после коронавируса обнаруживаются у 35% пациентов — то есть, у каждого третьего.