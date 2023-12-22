Удар по нервам: врачи выяснили, как сильно COVID-19 бьет по нервной системе

Удар по нервам: врачи выяснили, как сильно COVID-19 бьет по нервной системеЧума XXI века ещё опаснее, чем казалось
Коронавирусная инфекция уже успела стать для нас привычной болезнью, но вместе с тем многие особенности ее протекания до сих пор изучены слабо. Мы знаем, что она может нанести страшный удар по здоровью, но разнообразие вариантов настолько велико, что голова может пойти кругом. Может ли коронавирус ударить по нервной системе так, что это станет фатально для человека? Именно это решили выяснить российские врачи.
Казалось бы, опасность коронавируса очевидна и была заметна практически сразу после того, как он начал распространяться по свету — в первую очередь он бьет по легким и дыхательной системе, вызывая жесткую, часто смертельную для пациента пневмонию.
Но была в этой простой на первый взгляд картине не очень понятная врачам деталь: многие пациенты теряли способность чувствовать запахи.
Казалось бы, а что тут такого? Люди часто теряют нюх при простуде, гриппе и других респираторных инфекциях, но никто не придает этому особого значения. Так-то оно так, но в случае с более легкими болезнями люди перестают чувствовать запахи из-за насморка и заложенного носа — то есть, их нос сам по себе работает более-менее нормально, но из-за соплей рецепторы запаха просто «забиваются».
С коронавирусом же все не так. Пациенты, зараженные им, теряют нюх без каких-либо внешних проявлений инфекции в носу — часто нет не то что соплей, но даже простого воспаления.
Есть и более жуткие последствия ковида — потеря способности чувствовать вкус языком, а иногда и жесткое нервное истощение.
Обычная простуда так не работает, она не может лишить человека способности чувствовать языком остроту перца чили или омерзительность сюрстремминга, потому что она бьет лишь по слизистым оболочкам горла и верхних дыхательных путей.
Поражение коронавирусом нервной системы человека — вот что опаснее пневмонии и при этом изучено не так хорошо, как воспаления в дыхательных органах пациентов. Серьезности ситуации добавляет то, что разные неврологические нарушения после коронавируса обнаруживаются у 35% пациентов — то есть, у каждого третьего.
Все эти факты сильно обеспокоили изучающих коронавирус ученых, ведь эти симптомы показывают, что поражение легких — далеко не самое страшное, что может «предложить» коронавирус своей жертве.
Наши ученые из Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени И.П. Павлова (СПбГМУ) решили разобраться, как именно коронавирус вредит нервной системе. Посмотрим, что же им удалось найти.
Как COVID-19 лишает нас возможности чувствовать запахи?
Аносмия и гипосмия (потеря или снижение обоняния) при коронавирусе обусловлена не простым повреждением слизистой носа, но прямым поражением вирусом слоя слизистой оболочки, отвечающего непосредственно за восприятие запахов — обонятельного эпителия.
Этот слой тканей важен тем, что в нем расположены обонятельные сенсорные нейроны (ОСН) и поддерживающие клетки.
Первые непосредственно отвечают за получение информации о запахах, чтобы доставить ее по центральной нервной системе в мозг, вторые занимаются поддержкой жизнедеятельности рецепторов — таскают им покушать, чтобы те не умерли с голоду.
Коронавирус для проникновения в организм в основном использует рецепторы АПФ2, которых не так много в ОСН, но зато в поддерживающих клетках — в избытке. Это — одна из главных причин, почему человек не может чувствовать запахи при коронавирусе: без поддерживающих клеток обонятельные рецепторы просто умирают, а значит, человеку становится просто нечем чувствовать запахи.
Но неприятности заразившихся коронавирусом бедолаг на этом не заканчиваются, напротив, всё только начинается.
Коронавирус идет гулять по центральной нервной системе
Коронавирус может попасть в саму ЦНС разными путями, но так или иначе все сценарии сводятся к одному: вирус поражает рецепторы АПФ2 в нейронах и затем идет в ткани нервов.
Если инфицирование вирусом произошло через нос, то на первых этапах больше всего патогенов будет именно там, и именно там «корона» будет штурмовать нервные окончания пациента. Если штурм проходит удачно, то начинается дикий акт вандализма. На клеточном уровне вирусные клетки начинают атаковать не только сами нейроны, но и иммунные клетки ЦНС, чем еще больше ухудшают дело.
Еще один путь, через который вирус может ударить по нервам — гематогенный (т.е. через кровеносную систему). Так происходит, потому что кроветворная и кровеносная системы активно борются с воспалениями, вызываемыми ковидом, чем вирус коварно пользуется, уже там штурмуя стенки сосудов и нервные окончания.
Если у пациента параллельно развивается пневмония, то погром в ЦНС происходит еще жёстче из-за гипоксии — недостатка кислорода. Связано это с тем, что к разрушительному влиянию вируса добавляется разрушение клеток из-за кислородного голодания, поэтому неврологические нарушения у людей, переболевших вирусной пневмонией, могут быть еще серьезнее.
Итог таких диких и жестоких гулянок очевиден — вирус чувствует себя внутри ЦНС как дома и получает своеобразное «метро» до любой точки организма, при этом ломая и круша всё на своём пути.
И теперь мы подходим к «десерту» — самому ценному для организма месту, которое может повредить ковид. Легкие, нос, сердце, безусловно, важны, но все они не будут работать без головного мозга, тесно связанного с ЦНС. Стоит ли говорить, что коронавирус делает все, чтобы максимально его повредить?
Как коронавирус ломает наш мозг
Первая и самая очевидная пакость — коронавирус вызывает нарушения кровообращения в мозге. Из-за этого клетки мозга испытывают кислородное голодание и умирают.
Кроме того, вирус может сам попасть на прямые извилины, продолговатый мозг, в блуждающий нерв, ствол головного мозга.
Стоит отметить, однако, что всё же не у всех пациентов дело заходит так далеко. Макроскопические исследования мозгов больных коронавирусом выявили относительную редкость подобных воспалений даже у тех, кто не смог перебороть инфекцию и умер. 65% пациентов не имеют никаких повреждений вовсе.
Максимум, которого обычно достигает «корона» — это изменения на клеточном уровне.
Но если пациенту не повезло, то мозг его легко не отделается, потому что коронавирус может привести к вирусному энцефалиту, некротизирующей энцефалопатии, а также к инсультам.
Какие из этого можно сделать выводы?
Главный вывод исследования — опасность коронавируса для нервной системы человека нельзя недооценивать, потому что от нее зависит работа не только отдельных органов, но и всего его организма.
Хорошая новость же заключается в том, что теперь, когда ученые смогли осмыслить и четко обозначить проблемные последствия от коронавирусной инфекции, у них появилась возможность улучшить терапию. А это значит, что у пациентов с неврологическими нарушениями, вызванными короной, появится больше шансов восстановиться после болезни и затем жить счастливой, полноценной жизнью.