ТюмГУ против вечной мерзлоты — их секретное оружие: крабы, роботы и мох

Так вот, учёные ТюмГУ предлагают строить дома для Арктики из хитозана — материала, который добывают из тех самых панцирей.

Как же это работает, и чем не угодил обычный бетон?

Не место для обычных домов

Соорудить дом на Севере — это вам не в Подмосковье дачку построить. Тут даже бетон сдаёт позиции: трескается на морозе, требует огромных денег на доставку, а после демонтажа оставляет после себя всякие отходы.

А ещё ведь нужно привезти стройматериалы в посёлок, куда добраться можно только вертолётом или по зимнику. Цена такого дома взлетает до космических высот.