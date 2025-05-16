Наука и технологии
Опубликовано 16 мая 2025, 16:27
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ТюмГУ против вечной мерзлоты — их секретное оружие: крабы, роботы и мох

В Тюмени придумали, как строить дома из хитина
Крабы и креветки: раньше их ели, теперь из них строят. Учёные ТюмГУ придумали, как превратить панцири в стройматериал для Арктики — дома собирают роботы, утепляются они мхом, а снос здания будет удобрением для тундры.
ТюмГУ против вечной мерзлоты — их секретное оружие: крабы, роботы и мох
© ferra.ru

Пока Bethesda предлагает нам снова прогуляться по порталам в ремастере Обливиона, Тюмень возрождает Морровинд — с крабами и хитином (для тех, кто не в теме: в игре тёмные эльфы строили дома из гигантских крабов и делали оружие с доспехами из хитина).

Те самые домики из панцирей

Те самые домики из панцирей

© Bethesda / Morrowind

Так вот, учёные ТюмГУ предлагают строить дома для Арктики из хитозана — материала, который добывают из тех самых панцирей.

Как же это работает, и чем не угодил обычный бетон?

Не место для обычных домов

Соорудить дом на Севере — это вам не в Подмосковье дачку построить. Тут даже бетон сдаёт позиции: трескается на морозе, требует огромных денег на доставку, а после демонтажа оставляет после себя всякие отходы.

А ещё ведь нужно привезти стройматериалы в посёлок, куда добраться можно только вертолётом или по зимнику. Цена такого дома взлетает до космических высот.

Вахтовый посёлок Сабетта на восточном берегу полуострова Ямал

Вахтовый посёлок Сабетта на восточном берегу полуострова Ямал

© Маслов Александр

Но главный момент — экология. Арктика не прощает ошибок: разливы нефти, пластик, химические отходы… Тут каждый материал должен быть не просто прочным, а «чистым» до последней молекулы.

И хитозан идеально вписывается в эту картину.

Что такое хитозан и откуда он берётся

Итак, представьте, что вы краб.

ТюмГУ против вечной мерзлоты — их секретное оружие: крабы, роботы и мох
© tenor.com

Ваш панцирь — это крутой биодоспех, которая защищает от хищников и при этом весьма лёгок. Но после того, как вы стали обедом для человека, ваша броня отправляется… прямиком в утиль.

А что, если вместо свалки ей найти применение?

ТюмГУ против вечной мерзлоты — их секретное оружие: крабы, роботы и мох
© pikabu.ru

Всё начинается на рыбзаводах. Когда креветок или крабов чистят для продажи, тонны панцирей, ног и усиков летят в отходы. Раньше их просто закапывали или сжигали, но теперь используют как источник стройматериалов.

Кстати, хитин есть не только в морепродуктах — его добывают даже из грибов и насекомых. Но панцири морепродуктов пока в тренде: их много, и они практически бесплатны.

Панцирей выбрасывается ОЧЕНЬ много

Панцирей выбрасывается ОЧЕНЬ много

© tradekorea.com

Однако панцири — это ещё не чистый хитин. В них есть минералы (вроде карбоната кальция) и белки. Чтобы их удалить, сырьё замачивают в соляной кислоте (HCl). После этой ванны остаётся почти чистый хитин.

Затем его кипятят в растворе едкого натра (NaOH) при температуре до 150°C. В процессе от молекулы хитина «отрываются» ацетильные группы — и в итоге получается хитозан.

Наши исследования показали, что при воздействии экстремально низких температур кристаллическая структура и реакционные способности хитозана не меняются. Кроме того, возможна его стопроцентная утилизация за короткое время биобезопасным способом, без выбросов в атмосферу и почву опасных и агрессивных продуктов. Это полностью соответствует требованиям, предъявляемым к строительным материалам для использования в Арктике.

Иллария Разумкова

После всех реакций массу промывают, сушат и перемалывают в порошок. Теперь это не вонючие отходы, а белый или кремовый порошок, который можно смешать с полимерами для 3D-печати, спрессовать в кирпичи или превратить в плёнку для сэндвич-панелей — что и предлагают учёные.

Хитозан — не только для домов. Его уже используют в медицине (ранозаживляющие бинты), косметике (кремы против морщин) и даже в сельском хозяйстве — как щит для растений от грибков

Хитозан — не только для домов. Его уже используют в медицине (ранозаживляющие бинты), косметике (кремы против морщин) и даже в сельском хозяйстве — как щит для растений от грибков

© ferra.ru

Эко-блоки

В ТюмГУ предлагают изготавливать полые блоки размером до 900×600×350 мм, которые можно штабелировать, как детский конструктор. Внутрь закладывают опилки, щепу или натуральный мох, который обработан хитозаном, — для утепления и «звукопоглощения» (меньше эха, больше уюта).

ТюмГУ против вечной мерзлоты — их секретное оружие: крабы, роботы и мох
© ferra.ru

Эти блоки можно изготавливать на материке, а затем доставлять обычным транспортом. Собирать такие стены смогут даже роботы — на постройку будет уходить всего несколько дней.

3D-печать

Полимерная суспензия на основе хитозана может применяться в 3D-строительных принтерах прямо на стройплощадке. Принцип тот же, что и при печати из бетонных смесей, но хитозан не требует экстремального нагрева, да и пластик здесь не используется.

ТюмГУ против вечной мерзлоты — их секретное оружие: крабы, роботы и мох
© ferra.ru

Так можно быстро строить жилища самых разных форм на самом разном ландшафте, а строительные леса и опалубка вообще не нужны.

Сэндвич-панели

Тут хитин работает в дуэте с природным мхом, получается эдакий термос: хитозановая обшивка + природный мох внутри + хитозан сверху.

ТюмГУ против вечной мерзлоты — их секретное оружие: крабы, роботы и мох
© ferra.ru

В Югре, где моха навалом, такие панели можно собирать прямо на месте, а потом ставить дома, бани и вахтовки. Всё это легко монтируется, к тому же, не боится сезонных переездов.

Технология сэндвич-панелей может быть эффективно использована в городах Югры, располагающих как рабочей силой, так и ресурсами мха, и при этом испытывающих жилищный голод.

Марина Кичерова

Это важно особенно для коренных народов и вахтовиков, которым надоело ютиться в балках 70-х годов постройки.

Всё идеально?

Конечно, хочется верить, что хитозан — это панацея для Арктики. Но давайте начистоту: даже у самой крутой идеи есть подводные камни (или крабовые клешни).

Во-первых, сырьё. Хитозан делают из отходов, но что если спрос на него взлетит до небес? Сейчас крабов и креветок не убивают ради строительства, ведь их панцири и так выбрасывают тоннами.

Объём отечественного вылова креветок в 2024 году составил 27 тысяч тонн, что на 14% больше по сравнению с 2023 годом

Объём отечественного вылова креветок в 2024 году составил 27 тысяч тонн, что на 14% больше по сравнению с 2023 годом

© Mediametrics Vladivostok

Но если весь мир захочет строить из хитина, придется либо увеличивать уловы ракообразных (что грозит экосистемам), либо искать альтернативы. Впрочем, всегда можно присмотреться к грибам и насекомым.

Другая загвоздка — производство. Чтобы превратить панцирь в стройматериал, его обрабатывают кислотами и щелочами. Да, растворы используют повторно, но химия есть химия: не станет ли завод по производству хитозана новым источником загрязнения?

Пока данных мало, а значит, есть риск, что зелёная технология окажется не такой уж «зелёной».

ТюмГУ против вечной мерзлоты — их секретное оружие: крабы, роботы и мох
© ferra.ru

А что насчет долговечности? Хитозан биоразлагаем — это плюс для утилизации, но что если дом начнет распадаться раньше срока? Учёные уверяют, что материал стабилен десятилетиями, но долгосрочных испытаний в условиях арктических штормов и перепадов температур ещё нет. Вдруг через 20 лет стены потекут, как мороженое на солнце?

Цена — отдельная история. Сейчас технологию только начинают разрабатывать, а значит, первые модули могут стоить как квартира в Москве. Роботы-сборщики, 3D-принтеры, доставка на край света — всё это пока дороже, чем традиционные методы.

ТюмГУ против вечной мерзлоты — их секретное оружие: крабы, роботы и мох
© memondo.com

Как говорится: «Сначала ты работаешь на технологию, потом технология работает на тебя». Пока мы на первом этапе.

Так что да, минусы есть. Но разве это повод не пытаться? Когда-то и пластик считали ненадёжным, а теперь из него делают даже космические корабли.

Арктика меняется, и ей нужны новые решения — лёгкие, умные и дружелюбные к природе.

Поэтому вот вам следующий квест: найти ближайший крабзавод, собрать десять панцирей и… хотя нет, лучше оставьте это учёным, они разберутся.