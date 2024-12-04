Это лучшие российские системы для помощи в работе с клиентами

Это лучшие российские системы для помощи в работе с клиентамиИнтересные новинки в CRM-сфере
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Зачем CRM бизнесу?
В целом, CRM — это огромная база данных, в которой собраны все необходимые сведения о клиентах. Например, у вас есть магазин, много посетителей, и нужно следить за тем, что каждый из них покупает, какие у них предпочтения и когда лучше напомнить им о новых предложениях. Без системы это будет сделать трудно, особенно если клиентов много.
Так, это всё понятно, но при чём тут CRM? В системе сохраняются все данные о клиентах (например, предпочтения и история покупок). А ещё она показывает, какой товар самый продаваемый, сколько времени уходит на выполнение заказа и т.д.
С помощью CRM можно облегчить себе работу: например, автоматически рассылать клиентам сообщения о скидках и особых предложениях. В целом, так будет проще наладить обратную связь и убрать лишнюю рутину из рабочего процесса, это ли не здорово?
В наше время без такого сервиса как без рук. Давайте посмотрим, что новенького есть в этой области.
SmartWidgets
Расширение для сайтов, который показывает отзывы клиентов прямо на вашей странице. Работает оно так: подключаем виджет, и он автоматически подтягивает отзывы с более чем 55 площадок. Потом можно настроить, как эти отзывы будут выглядеть на сайте и какие из них показывать, а какие нет.
Это значительно повышает доверие к бренду и помогает увеличить продажи. Настроить можно без всяких заморочек и помощи специалистов, что удобно и, главное, экономично.
Sniper Search
Ищите облачный сервис, который упрощает жизнь закупщиков? Тогда вам подойдёт Sniper Search: он автоматизирует поиск поставщиков, анализирует цены и помогает избежать глупых ошибок.
Достаточно просто сделать запрос, а Sniper Search сам находит лучшие предложения, а это, согласитесь, выгодно. Он работает 24/7, не устает и всегда на чеку, одним словом — идеальный работник .
Hotline.tg
Для более скромных запросов (стартапов или небольших команд) хорошим выбором будет Hotline.tg. Из названия ясно, что это Telegram-сервис: дело тут в том, что большие CRM-системы слишком громоздкие и не всем подходят.
Не секрет, что многие продавцы предпочитают продавать свои товары через телегу, а тут даже переключаться не придётся. И кстати, все опции бесплатны.
ITRIELT
Это уже более нишевый продукт, который пригодится застройщикам и агентам по недвижимости. Сервис позволит решать многие проблемы в этой области: например, экономит время на создание маркетинговых материалов.
Сервис не бесплатный, но тут есть за что заплатить: создание предложений для клиентов в пару кликов, автоматический расчёт стоимости с учётом всех скидок и актуальная информация об объекте. Что ещё нужно для хорошей сделки?
CRM-системы для бизнеса — мастхэв
На фоне массового ухода из России иностранных сервисов, дела с отечественными стартапами обстоят довольно неплохо: появляется много интересных решений как под конкретные задачи, так и под общие.
CRM-новинки зайдут как крупным игрокам, так и начинающим предпринимателям, потому что они предлагают кучу преимуществ. Если ищете способ избавиться от рутины и сэкономить свои сбережения — присмотритесь к этим проектам.