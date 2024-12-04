Это лучшие российские системы для помощи в работе с клиентами

Так, это всё понятно, но при чём тут CRM? В системе сохраняются все данные о клиентах (например, предпочтения и история покупок). А ещё она показывает, какой товар самый продаваемый, сколько времени уходит на выполнение заказа и т.д.

С помощью CRM можно облегчить себе работу: например, автоматически рассылать клиентам сообщения о скидках и особых предложениях. В целом, так будет проще наладить обратную связь и убрать лишнюю рутину из рабочего процесса, это ли не здорово?