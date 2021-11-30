Незаменимые есть: самое древнее оружие, которое до сих пор остаётся на вооружении

Мы уже давно привыкли, что любые новинки высоких технологий уходят на пенсию за пару тройку лет. Смартфон, бывший на пике продаж, через год-два может быть просто снят с производства.

Вооружённые силы не исключение, хотя с учётом того, что на разработки в военке уходит куда больше времени, срок жизни у вооружений побольше. Образцы оружия оттачиваются идеально, прежде чем попадут в руки солдат, но проходит 10-20-30 лет и девайс отправляют на пенсию. Исключения очень редки, если мы говорим о современных армиях, а не папуасах, у которых в ход идёт всё что есть, даже винтовки времён русско-японской войны.

Но герой этой статьи не имеет себе равных по стажу участия в боевых действиях, а этот стаж у него длится почти 2500 лет, конкуренцию ему может составить разве что только нож. Речь пойдёт об арбалете.