Незаменимые есть: самое древнее оружие, которое до сих пор остаётся на вооружении

Незаменимые есть: самое древнее оружие, которое до сих пор остаётся на вооруженииПришла пора удивляться
Мы уже давно привыкли, что любые новинки высоких технологий уходят на пенсию за пару тройку лет. Смартфон, бывший на пике продаж, через год-два может быть просто снят с производства.
Вооружённые силы не исключение, хотя с учётом того, что на разработки в военке уходит куда больше времени, срок жизни у вооружений побольше. Образцы оружия оттачиваются идеально, прежде чем попадут в руки солдат, но проходит 10-20-30 лет и девайс отправляют на пенсию. Исключения очень редки, если мы говорим о современных армиях, а не папуасах, у которых в ход идёт всё что есть, даже винтовки времён русско-японской войны.
Но герой этой статьи не имеет себе равных по стажу участия в боевых действиях, а этот стаж у него длится почти 2500 лет, конкуренцию ему может составить разве что только нож. Речь пойдёт об арбалете.
Взлёты и падения
У арбалета, пожалуй, самая необычная судьба среди оружия, потому что его переизобретали четырежды.
По источникам, впервые их стали применять древние греки в V веке д. н. э. и называли они его гастрофетом-«брюхолук» (брюшной лук), для натяжения тетивы приходилось упираться в особый приклад животом. Примерно в эту же эпоху арбалеты появились у китайцев, именно в Китае археологи обнаружили механизмы такого оружия, датированные 200-ми годами до н. э.
Современная иллюстрация
Римляне преуспели в военной инженерии куда больше, но на арбалеты забили, предпочитая нанимать в метательные подразделения иноземцев, которые были прирождёнными в своём деле, вроде критских и сирийских лучников, или балеарских пращников.
Хотя ближе к закату империи в них появились манубаллисты — римский аналог греческих арбалетов, около III века уже нашей эры, широко их не использовали, а потом и вовсе позабыли об арбалетах почти на 500 лет.
В средние века о них заговорили в эпоху крестовых походов, в 1139 папа Инокентий II даже запретил использовать арбалет против христиан, оставив его прерогативой для язычников и неверных. Чем больше усиливалась защита рыцарей, тем актуальнее становились арбалеты.
У лука натяжение тетивы ограничивалось силой рук, и долго целиться было невозможно чисто физически (если вы не эльф из Средиземья конечно). А вот для арбалетов разработали механическое натяжение, превосходившее любой лук, и возможность удерживать тетиву столько, сколько надо.
Благодаря этому удавалось сообщить болту (не тому, который ты забил на работу ради чтения этой статьи), то есть специальному боеприпасу для арбалета, больше энергии. А ещё удалось увеличить массу этих болтов, используя более массивные и тяжёлые наконечники, прошивавшие латы (эквивалентные, в те годы, по цене автомобиля не ниже этих ваших Volkswagen Golf и Kia Ceed, а порой и спорткаров) словно бумагу.
Особые арбалеты для стрельбы мелкими ядрами использовали для охоты на пушного зверя, чтобы не попортить ценную шкуру. Кстати, на Руси в этом плане от Европы не отставали, на сегодня самые древние элементы экипировки арбалетчика, датированные XIII веком, найдены на территории Руси, в украинском Заславле и в городище под Брянском.
Арбалет не был конкурентом луку, он скорее дополнял его, так как воин-арбалетчик был слишком обременён массивным оружием с кучей приблуд для его использования. Сильно проигрывал арбалет и в скорострельности, ну и высокой цене. С появлением огнестрела арбалет продолжает какое-то время существовать, пока первые пищали не довели до ума, и уже тогда снова отказались от него.
В XX веке
Конкуренции огнестрелу арбалет на поле боя составить не мог, но в годы Первой мировой о принципах работы такого оружия вновь стали вспоминать. Из рессор начали делать плечи (так называются основные элементы натяжения на переднем конце, напоминающие горизонтально положенный лук), а тетиву из стали и других материалов.
Конструкции были вариативны, иногда это было что-то в духе рогатки, а к концу войны их стали производить целенаправленно, усовершенствовав все механизмы.
Такие «окопные» арбалеты использовали для метания гранат, действовали они как миномёты ближнего радиуса. Отличались же они тем, что долго не выдавали расположения расчёта «арбалетчиков», были бесшумны и очень дёшевы.
Но настоящее перерождение началось во второй половине века, а именно в подразделениях специального назначения.
Арбалеты спецназа
В середине прошлого века встала задачка дать спецназу в идеале бесшумное оружие, так появились на свет приборы для малошумной и бесшумной стрельбы. Но даже в самых совершенных приборах бесшумной стрельбы не удавалось достичь максимальной скрытности, оставался характерный лязг металлических деталей оружия, поэтому на арбалеты обратили внимания для особенно тонкой и щепетильной работы.
На помощь пришла и наука с инженерией — при том, что конструктивно арбалеты принципиально не отличались от средневековых прадедушек, изготавливать их стали из новейших материалов. Впервые арбалетами широко заинтересовался американские спецы и получили на вооружение «маленького Джо» ещё в годы Второй мировой.
По сути это было что-то среднее между рогаткой, арбалетом и пистолетом, болт малыша позволял уверено поразить живую силу на дистанции до 100 метров, при начальной скорости в 58 м/с. Этого было маловато, и вскоре армейцы получили систему «Вильгельм Телль» (герой швейцарских легенд, был виртуозным стрелком из арбалета), которая уже походила на классический арбалет и могла пустить 226-ти граммовый болт со скоростью 60м/с. А это уже позволяло поражать цель даже с простой защитной экипировкой.
Технологии позволили решить целый ряд геморроев, с которыми сталкивались стрелки прошлого. Плечи стали изготавливать из лёгких металлосплавов с высокими показателями упругости, которые при малых габаритах дают натяжение не ниже 43 кгс (киллограмм-силы, единица силы, с которой тело массой один килограмм давит на весы на поверхности Земли). Легкие сплавы позволили сделать компактное и лёгкое ложе, и удобный приклад.
Тетива тоже поменялась — если раньше это были льняные жгуты, нити конских волос (по прочности это близко к металлу, и я сейчас даже не шучу) или, наконец, бычья жила, то теперь это была особая резина. Ну и напоследок механизм замка для тетивы: в средние века они были чрезвычайно дороги (стоимость только замка была эквивалентна хорошему луку) и ненадёжны, и снова сплавы и доступность сложных токарно-фрезерных работ решили вопрос.
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Ещё круче технологии преобразили боеприпасы к арбалету: болты и стрелы стали высокопрочными, с высокой пробивной силой. Кроме того появились многофункциональные типы — арбалетом можно перекинуть тонкий трос, выпустить радиомаячок, закинуть кошку (для того чтобы забраться по отвесной стене например, обычных кошек мы любим и никуда их закидывать не советуем), существуют наконечники с электрошокерами и даже с зажигательными или разрывными боевыми частями. Прямо как в фильме Рэмбо (там это сильно преувеличено, но да, боеприпасы подобного типа таки существуют).
Дальше — больше, новый виток прогресса позволил создавать арбалеты ещё легче и ещё эффективнее. В ход пошли композитные материалы: плечи из углепластика; телескопические приклады, аналогичные современным штурмовым винтовкам; тактический обвес с приборами ночного видения, лазерным целеуказанием и дальномером. Венцом стал тактический арбалет для спецподразделений всё той же армии США, TAC-15 (Tactical Assault Crossbow — тактический штурмовой арбалет) в котором элементы компоновки заимствованы у винтовки AR-15.
По показателям тоже внушает — полукилограммовую стрелу пускает со скоростью в 125 м/с, а радиус действия в пределах 400 метров, летальное же поражение живой силы почти гарантировано с 300 метров. При этом оружие мало уступает в точности стрельбы огнестрельной родне. По многим параметрам арбалеты заняли нишу между пистолетами и винтовками с бесшумной опцией. Уступая винтовке по совокупности параметров, стрела из арбалета оставляет много преимуществ перед пистолетом.
В сухом остатке, чем хорош арбалет:
1) Бесшумность, от звука остаётся характерный «хлёст» тетивы, но он не так выбивается из звуков окружающей среды, и не вызывает мгновенной реакции.
2) Стрелы арбалета хорошо пробивают кевларовые бронежилеты — увесистая стрела способна прорезаться через плотные и густые волокна этого материала лучше, чем пуля пистолета.
3) Арбалет, это не только бесшумность, но и многофункциональность:
a) Можно перекинуть трос через речку и по нему форсировать трудный участок, особенно эффективно при сильном течении
b) В густых зарослях закинуть на верхушку дерева радиомаяк или ИК-метку, чтобы эвакуационный вертолёт смог быстро найти группу
c) Закинуть альпинистское снаряжение, не привлекая внимания
(санитаров)
Помимо прочего арбалет имеет фичу и для особо экзотических операций — можно использовать стрелы с сильнодействующим ядом, когда важно добиться гарантированной летальности для объекта (пуля даже опытного снайпера может лишь тяжело ранить жертву, убить бывает не так уж и просто).
Разумеется, остаются и недостатки такого оружия — болты и стрелы не имеют такого останавливающего действия как пуля, и попадание стрелы, даже смертельное для жертвы, вызывает предсмертную агонию, что может помножить на ноль скрытность операции. Дистанция эффективной стрельбы и точность не может не уступать нарезным винтовкам и карабинам.
В итоге имеем множество арбалетных систем на вооружении разных стран, как на базе TAC-15, так и местные разработки, хотя американские модели по сей день остаются топом по параметрам.
Армии Бразилии, Перу, Китая и ряда других используют арбалеты как вполне штатное оружие. Особенно когда есть наркоторговцы или повстанцы использующие горы и джунгли — густо заросшие дикие ущелья с отвесными каменистыми обрывами в десятки метров высотой, без арбалетов там никак.
Арбалеты не игнорировал и СССР, с рождением советского спецназа в 1970-е, луки и арбалеты попали в программу подготовки, даже офицеры выпускники Рязанского десантного училища, обязаны владеть 28 видами оружия, включающее и такой класс.