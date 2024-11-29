Заморозь меня полностью: новая надежда на вечную жизнь?

Затем тело постепенно охлаждают до температуры жидкого азота (-196°C). Делают это медленно и очень аккуратно, чтобы вновь избежать повреждения клеток.

Замороженное тело помещают в специальный контейнер — криостат (или дьюар) — и хранят в жидком азоте до востребования (которое, будем надеяться, когда-нибудь наступит).

За и против, или где подвох?

Звучит многообещающе, правда? Но не спешите записываться в очередь на заморозку: у крионики, как и у любой другой технологии, есть свои плюсы и минусы.

Плюсы крионики очевидны — это шанс на вторую жизнь. Кто бы не хотел вернуться через пару сотен лет и посмотреть, как изменился мир? А может быть, в будущем откроют способы омоложения, и мы сможем жить вечно?

Для людей, которые страдают от неизлечимых заболеваний, крионика — это хоть какая-то надежда на излечение в будущем. А вера в то, что когда-нибудь можно будет оживить замороженное тело, даёт некоторым людям психологическое утешение.