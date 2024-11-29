Заморозь меня полностью: новая надежда на вечную жизнь?Дешевле, чем квартира в Москве, но и гарантий никаких
Задумывались ли вы когда-нибудь, что будет после смерти? Нет, серьезно, что там, дальше? Если варианты с райскими кущами или огненными преисподними вас не вдохновляют, а мысль о вечном забвении наводит тоску, то можно обратиться к энтузиастам, которые берут дело в свои, пусть и немного промёрзшие руки.
Знакомьтесь: крионика — технология, которая предлагает альтернативный маршрут в загробный мир.
Как всё начиналось
Сама идея сохранить тело после смерти не нова, вспомните хотя бы египетских фараонов с их мумиями и пирамидами — чуваки явно не планировали окончательно прощаться с жизнью. Однако научный подход к заморозке тел появился лишь в XX веке.
Пионером крионики стал американский профессор Роберт Эттингер, который в своей книге «Перспективы бессмертия» предположил, что сверхнизкие температуры могут остановить процесс разложения и сохранить тело до лучших времён.
В лучших традициях научной фантастики, он считал, что в будущем учёные научатся не только размораживать людей, но и лечить болезни, которые стали причиной их смерти.
В 1967 году состоялась первая крионическая заморозка — тело профессора психологии Джеймса Бедфорда погрузили в жидкий азот. Кстати, он до сих пор хранится в одном из крионических хранилищ США.
С тех пор крионика прошла долгий путь, но суть осталась прежней: сохранить тело в таком состоянии, чтобы в будущем его можно было оживить и восстановить.
Как это работает?
Процесс крионической заморозки — дело тонкое и непростое, просто положить человека в морозилку, как кусок мяса, не получится.
Процесс начинается сразу после юридической смерти пациента, который заранее выразил желание быть крионированным: тело быстро охлаждают, чтобы замедлить разложение, а затем проводят процедуру перфузии, при которой кровь заменяют на специальный раствор — криопротектор.
Это позволяет предотвратить образование ледяных кристаллов, которые могут повредить клетки.
Затем тело постепенно охлаждают до температуры жидкого азота (-196°C). Делают это медленно и очень аккуратно, чтобы вновь избежать повреждения клеток.
Замороженное тело помещают в специальный контейнер — криостат (или дьюар) — и хранят в жидком азоте до востребования (которое, будем надеяться, когда-нибудь наступит).
За и против, или где подвох?
Звучит многообещающе, правда? Но не спешите записываться в очередь на заморозку: у крионики, как и у любой другой технологии, есть свои плюсы и минусы.
Плюсы крионики очевидны — это шанс на вторую жизнь. Кто бы не хотел вернуться через пару сотен лет и посмотреть, как изменился мир? А может быть, в будущем откроют способы омоложения, и мы сможем жить вечно?
Для людей, которые страдают от неизлечимых заболеваний, крионика — это хоть какая-то надежда на излечение в будущем. А вера в то, что когда-нибудь можно будет оживить замороженное тело, даёт некоторым людям психологическое утешение.
Ну и в конце-концов — просто научный интерес: такие исследования способствуют развитию смежных наук (биологии и медицины, например).
Однако есть и минусы. Во-первых, это дорого — стоимость крионизации может достигать сотен тысяч долларов.
Во-вторых, нет никаких гарантий, что технологии будущего действительно смогут оживить замороженные тела.
И наконец, этический вопрос: правильно ли замораживать людей в надежде на неясное будущее?
Многие обсуждают моральные аспекты крионики, в том числе и вопросы о душе и сознании. Что будет с личностью размороженного человека? Как он адаптируется к новому миру? А вдруг его никто не встретит?
В общем, вопросов пока больше, чем ответов.
Кто этим занимается?
Сегодня заморозкой людей занимается не так уж и много компаний (у которых есть свои криохранилища). В США это Alcor и Cryonics Institute, в России — «КриоРус». Alcor, которую основали в 1972 году, хранит более 201 пациента, а Cryonics Institute — около 237.
Ещё не так давно (в 2017 году) появилась китайская компания Yinfeng Life Science Foundation (они первой заморозили писательницу Ду Хун, но не всю, а только голову).
Вот, собственно, и всё.
Крионика в России
В России крионика начала активно развиваться с середины 2000-х годов, а пионером отечественной крионики стала вышеупомянутая компания «КриоРус», которая появилась в 2005 году.
До 2005 года крионика для россиян была сродни полёту на Марс — вроде и возможно теоретически, но жутко дорого и недоступно простому смертному. Приходилось уповать на американские компании, а это, сами понимаете, влекло за собой ворох проблем: от оформления кучи бумажек и до транспортировки тела через океан.
На сегодня компания заморозила более 96 людей и порядка 64 животных. Кстати, если вы думаете, что крионирование — удовольствие только для богатеев, то компании обычно предлагают разные услуги («КриоРус» тоже).
Самый бюджетный вариант — нейроконсервация, то есть заморозка только головного мозга. Логика здесь простая: если в будущем научатся возвращать к жизни замороженные мозги, то и новое тело для них придумать не составит труда.
Конечно, если вы хотите сохранить не только свои мысли и воспоминания, но и любимое тело, то придется раскошелиться на полноценную криозаморозку, но кто знает, возможно, это именно то вложение, которое окупится в будущем сторицей?
Что ещё интересно — «КриоРус» работает не только с людьми, но и с животными. Вы знали, что можно заморозить своего любимого хомячка, чтобы в будущем вернуть его к жизни?
Среди животных можно заметить собак, кошек, а также птиц и хомяков, а ещё есть дегу и одна шиншилла. Кроме того, замораживают и образцы ДНК людей и животных. А клиентов-людей (или пациентов? или как?) у Криоруса около 600, и там есть не только россияне, но и белорусы, французы, итальянцы...
На данный момент «КриоРус» активно работает над увеличением своих мощностей. Первое криохранилище было создано в Московской области, однако вскоре возникла необходимость в новых помещениях — в результате новые хранилища открылись в Сергиевом Посаде, и в Твери.
Кроме того, компания планирует разработку новых криопротекторов и методов перфузии, которые могли бы улучшить сохранность клеток и тканей при заморозке. Также идёт работа над снижением стоимости услуг, чтобы сделать крионику доступной для большего числа людей.
Помимо московского «КриоРуса», в России есть и другие компании, которые готовы предложить вам такие услуги. Например, в Санкт-Петербурге работает Cryonic Group, а в Москве действует «Открытая крионика», которая, кстати, появилась в результате конфликта среди основателей «КриоРуса».
Есть ли успехи?
Одна из основных проблем крионики как в России, так и в мире, — дорого это всё, а гарантий воскрешения никаких.
До сих пор успешных случаев оживления замороженных людей нет, однако, наука не стоит на месте: исследования в области криобиологии и нанотехнологий могут в будущем к чему-то и привести.
К примеру, японцы в 2008 году «оживили» замороженную мышь, которая 16 лет провела в холодильнике в условиях, приближенных к вечной мерзлоте.
Правда тут есть нюанс — оживили не саму мышь (это всё-таки не просто разморозка как в микроволновке).
В случае с этой мышью учёные провели манипуляции с ДНК: извлекли генетический материал из клеток замороженного животного и подсадили его в яйцеклетку здоровой особи.
Кстати, это был первый в истории случай клонирования умершего существа.
В итоге родились четыре мышонка, генетических копии замороженной особи.
А вот в 2016 году учёным удалось заморозить и разморозить человеческие клетки без повреждений.
В конце июля 2023 года учёные из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН оживили червя, который «проспал» в вечной мерзлоте Сибири 46 000 лет. До этого из спячки выводили червей, которые находились в покое на десятки тысяч лет меньше.
Есть успехи и у китайцев: недавно они успешно разморозили клетки мозга через 18 месяцев после заморозки. Нейроны пропитали особой смесью MEDY (смесь химических соединений в виде метилцеллюлозы, этиленгликоля, диметилсульфоксида и Y27632), и они ожили. Раньше так сделать не получалось, потому что кристаллы воды при замерзании разрывали живые ткани.
Да и в природе мы постоянно наблюдаем разные примеры: рыбы и лягушки застывают во льду, а потом оттаивают и живут себе дальше.
Так что, кто знает, в будущем, может, и замороженных людей действительно смогут оживить?
Если человечество не погибнет, рано или поздно станет возможным всё, что мы можем себе представить, и даже то, чего пока не можем. <...> Удивлюсь, если прорыв в крионике случится уже через 20 лет, и также удивлюсь, если этого не случится лет через сто.
Граница между жизнью и смертью
Мы упоминали, что человека замораживают после юридической смерти. Что же это значит вообще? Где проходит тонкая грань между жизнью и смертью в контексте крионики? Ведь если «отправить на холод» ещё живого человека, то это уже смахивает на эвтаназию.
Однако не всё так однозначно. Дело в том, что смерть — это не мгновенный процесс, а растянутый во времени. То есть юридически человек уже умер, а сердце живёт ещё пару часов после остановки, почки и печень — до четырёх часов, а мышечная ткань и кожа — до шести часов.
Кстати, в США, в медицинском центре Университета Мэриленд в Балтиморе, провели эксперимент по охлаждению человека. Пациента охлаждают до 15 градусов, а кровь заменяют на соляной раствор. Мозг замедляется, а сердце перестаёт биться. Формально — человек мёртв, но такой способ позволяет выиграть два часа для тех, кто потерял много крови от огнестрела или других ранений.
Процедуру назвали EPR — экстренное сохранение и реанимация.
По данным исследований, через четыре часа после смерти жизнеспособны почти все нейроны мозга, а через сутки — около 25%. Полная информационная смерть мозга наступает лишь на вторые сутки.
А значит, теоретически, есть шанс сохранить информацию, которая делает нас нами, — нашу личность, воспоминания, опыт.
Получается своего рода «серая зона» между жизнью и окончательной смертью. Вот в этот момент тело и замораживают.
Непредсказуемый финал
И всё-таки крионика — вопрос не только науки, но и философии и психологии, ведь даже если когда-нибудь человечество научится возвращать к жизни замороженных людей, неизвестно, каким будет это пробуждение. Особенно если заморозили пожилого человека (представьте себе старика из XIX века, который проснулся в наше время).
Перенос в далёкое будущее — слишком мощный психологический стресс. Тот мир может оказаться слишком чуждым и непонятным, и вновь обрести в нём себя задачка непростая. И тогда вечная жизнь рискует превратиться в вечное одиночество. Так стоит ли игра свеч?
Пока что перспектива воскрешения остаётся за пределами научных возможностей человека. Договор на крионирование, как правило, заключают на 100 лет с автоматической пролонгацией, так что он вполне может растянуться на вечность.
Получается, что на данный момент работа криокомпаний почти безвредна, только деньги давай. А там, может, и оживят. Или нет.
Крионика бросает вызов не только природе, но и нашему пониманию жизни и смерти, и заставляет задуматься о самой природе человеческого существования.
И пока наука ищет ответы на технические вопросы, у каждого из нас есть время поразмыслить над этими дилеммами и решить для себя, насколько привлекательной выглядит перспектива холодного бессмертия.