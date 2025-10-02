Чьи дроны над Данией: российская разведка или провокация?Пытаемся разобраться на базе имеющейся информации
Призрак бродит по Европе, и на этот раз призрак «дроновой войны». В конце сентября новостная лента большинства СМИ начала ломиться от сообщений о полётах неопознанных беспилотников, в числе «пострадавших» числятся — Польша, Дания, Швеция, Норвегия, Литва, Нидерланды, Германия и Финляндия.
Самый громкий заход был в Польшу 10 сентября, тогда 19 «пустых» дронов были сбиты или упали сами, после пересечения границы со стороны Украины и Белоруссии. Инцидент серьёзно всколыхнул европейцев — явно не случайный залёт. И хотя опознавательных знаков не было, уже успели найти виновника — Россию. Хотя толком информации о типах БПЛА нет, или обломков, указывающих на российское происхождение, не предоставлено.
Инцидент заставил Польшу задействовать 4-ю статью устава НАТО, предусматривающую консультацию с членами блока в случае, если одна из стран блока подверглась угрозе безопасности.
С 12 сентября началась операция «Восточный страж», задача которой — обеспечить безопасность воздушного пространства альянса в Европе. По факту ничего особенного — просто усиленный режим работы компонентов ПВО плюс переброска на восточные аэродромы нескольких истребителей (всего 9) для предотвращения новых провокаций.
Мы, как обычно, пытаемся разобраться, что это такое происходит — происки «злых русских», конспирология и провокации, или затянувшийся пранк, вышедший из-под контроля.
Почему Дания
Чаще всего сообщения о «неопознанных» летающих объектах идут из Дании. Поначалу они кружили у аэропортов, а потом ПВО зафиксировали присутствие беспилотников у военных баз — прежде всего ВВС. И уже здесь проявляется один интересный недавний факт.
3 сентября украинский президент Зеленский объявил о строительстве завода по производству ударных дронов и крылатых ракет «Фламинго» (по сути, тяжёлый дрон-камикадзе с реактивным двигателем) в Дании, в городе Скридструпе. Журналисты разнюхали про эти движухи раньше, но тогда это казалось чем-то вроде вброса и фейка.
Украина и Дания образовали совместное предприятие MITS Industries под крылом Ukrainian Fire Point. Такое производство довольно сложное, оно требует не только больших площадей и различного дорогостоящего оборудования, но и соответствия требованиям безопасности. Для славящейся бюрократией Европы такой проект легко бы растянулся на пяток-другой лет, однако на этот раз реализацию можно назвать даже слишком поспешной.
По дороге было нарушено до 20 датских законов и постановлений, однако правительство страны сослалось на сложные обстоятельства — идут боевые действия, техника нужна вчера, да и вообще это вопрос национальной безопасности.
Первые сообщения были о строительстве завода по производству твёрдого ракетного топлива дочерней Fire Рoint компанией FPRT. Помимо опасности крупных аварий, это ещё и весьма неэкологичное производство — не только взрывы или пожары, могут быть и утечки опасных химикатов, особенно с учётом поспешности. Вдобавок, были серьёзные нарушения в области градостроительных правил.
Дроновое поле экспериментов
Не секрет, да и мы на на Ferra.ru много писали о том, как прямо сейчас, на опыте СВО, меняются доктрины применения сухопутных (и не только) сил.
В «малом воздухе» FPV-дроны стали важным средством поражения, отчасти потеснив противотанковые управляемые ракеты (ПТРК), артиллерию и миномёты — они бьют по движущейся технике, по позициям, огневым точкам. Их дополняют малогабаритные барражирующие боеприпасы, отличающиеся большим радиусом и большей мощностью боевой части (БЧ) — такими можно поражать крупную технику, укреплённые позиции, РЛС, штабы и прочую инфраструктуру.
Далее идут дальнобойные дроны, способные заходить на оперативную и даже стратегическую глубину (радиус в сотни км). Их БЧ уже идут на десятки кг (фугасного или кассетного типа), такими можно поражать инфраструктуру двойного назначения — распределительные подстанции, электростанции, мосты, дороги и ж/д полотно, склады, перерабатывающие предприятия, производства и прочая, что может быть важно для поддержания обороноспособности противника.
Последние, в свою очередь, потеснили доминирующие ранее классы оперативно-тактических и крылатых ракет. В значительной степени это результат дешевизны дронов на фоне общего технического прогресса. Так как аппаратно-вычислительный комплекс стал сравнительно дёшев, а значит, и доступен, военное превосходство сместилось от качественных показателей обратно к количественным.
Иными словами, если недавно высокоточность и автономность средств поражения была залогом военного превосходства, то теперь военное превосходство не за тем, кто обладает технологией, а за тем, кто способен её больше воспроизвести. Массовость применения, перегружающая системы ПВО, работает лучше, чем аппаратура подавления, сложная траектория или стелс сами по себе.
Главный недостаток на сегодня — гражданское происхождение большей части комплектующих. При должном технологическом и инженерном совершенствовании можно нарастить скорости, мощность силовых, прочность корпуса, массы БЧ. Но главное в РЭБ — устойчивость компонентов навигации и наведения, а в перспективе и внедрение боевого ИИ, что может полноценно оформить качественный переход в современном военном деле.
Это заставляет производителей оружия перенастраиваться на новые условия поля боя, а значит, и рынка вооружений. Во-первых, это вопрос собственных военных возможностей, а значит и безопасности страны. Во-вторых, тот, кто первым прыгнет на «новые рельсы», тот и соберёт хорошие сливки и нагреется на продажах востребованного оружия.
Поэтому датчан тут понять можно — украинцы и ВСУ на сегодня как никакая более страна (в сравнении с членами НАТО) имеют опыт применения и кастомизации беспилотников (модификации, спецификации дронов под задачи). Россия и Китай уже перешли на хорошо организованное производство дронов, а значит, это их потенциальное военное превосходство.
Возможно, Дания напугана недавними заявлениями Трампа о претензиях на Гренландию, поэтому вопрос военного развития стоит не только из-за «российской угрозы». В целом к датчанам вопросов нет — вопросы есть к остальным, почему они не развивают это направление (или развивают, просто хранят это в секрете), впрочем, это уже их дело.
Версии происхождения дронов
Датско-украинский завод, по некоторым данным, может быть способен выдавать продукцию уже к декабрю этого года. По заявлениям, те же ракеты-беспилотники «Фламинго» он будет выпускать в объёме до 200 штук в месяц. Кроме них в номенклатуре будут и другие дроны различных рангов и специализаций, включая морские и наземные.
Накануне Зеленский сделал несколько весьма самоуверенных заявлений (подкреплённых, видимо, потеплением отношений с Трампом), о текущем противостоянии с Россией. Цитаты найдёте сами, а вкратце звучали слова об уверенности в успешном продолжении боевых действий и обещании глубоких ударов по российской энергетической и военной инфраструктуре.
Вполне можно полагать, что Зеленский имеет в виду те самые «Фламинго». И действительно, озвученные ТТХ впечатляют — дальность до 3000 км, скорость до 900 км/ч, масса БЧ 1150 кг. Массированный запуск таких ракет способен перегрузить российские ПВО (особенно в комбинации с более дешёвыми дронами). Отбиваться от них стрелковым и пушечным вооружением несопоставимо труднее, почти без толку, в сравнении с уже привычными поршневыми БПЛА.
Другой вопрос, что ждать их из Дании не раньше конца декабря 2025 г., и то при условии успешной реализации производства, запуска по графику, отсутствии аварий, форс-мажоров и диверсий. Однако, на бумаге пока всё выглядит весьма грозно.
Версия 1 — российский след
Итак, мы можем уверенно судить, что датско-украинское предприятие — серьёзная угроза и проблема для России. Во-первых, это предприятие способно серьёзно нарастить украинский арсенал недорогим и эффективным оружием, в довольно обозримой перспективе. Во-вторых, на не украинской территории недоступны удары тяжёлыми вооружениями, полагаться можно только на диверсионные действия — но даже они будут серьёзно ухудшать и без того напряжённые отношения с европейскими странами.
Вполне очевидно, что российская сторона будет вести усиленную разведку для сбора максимум информации, впоследствии полезной для диверсионных операций. Используются дроны с различной аппаратурой видео- и фотонаблюдения, сканирования ландшафта и картографирования, тепловая разведка и прочее. Запускаться они могут с различных кораблей, не обязательно военных, под различными флагами с акватории Балтийского моря.
Вполне логично. Тем не менее, география обнаруженных дронов гораздо шире только в самой Дании, не говоря уже про соседние страны, ни в каких проектах прямого военного сотрудничества не участвующих. Кроме того, инциденты с дронами постоянно имели место — в первую очередь среди местных, неаккуратно запускающих их вблизи аэропортов и военных баз.
К тому же Россия обладает своей спутниковой группировкой, с современным оборудованием, позволяющих добывать информацию подобного рода без таких «палевных» рекогносцировок — в хорошую погоду детализированное отображение предметов до 15−30 см². Впрочем могла потребоваться и более детальная картинка, а дроны в других местах могли запустить, чтобы скрыть следы.
Версия 2 — украинская провокация
Не секрет, что Зеленский и его приближённые уже давно играют на обострение — дела в противостоянии с Россией у Украины постепенно ухудшаются, поэтому есть неумолимое желание вовлечь в орбиту прямого противостояния другие страны. Наращивание финансирования и поставок вооружений тоже сойдёт.
Работа ведётся и по каналам на рядовых граждан, и точечно на различные политические силы. Главный аргумент — Россия планирует продолжить военное давление на Запад после поражения Украины. Неопознанные дроны ничего не атакуют, но значительно пугают население, подкрепляя угрозы с украинской стороны.
Следовательно, подобные провокации вполне могли бы быть украинскими. Косвенно эту версию может подкрепить та же география — Польша, Прибалтика и Скандинавия наиболее близки к России, и именно в них опасения в сторону России наиболее сильные.
Версия 3 — собственная провокация
Или говоря проще элемент информационной войны (то есть по факту, никаких иностранных дронов могло и не быть). Конечно такая версия уже сильно пахнет конспирологией, но согласитесь, последнее время мы были свидетелем разоблачений едва представимых недавно.
Схема может быть весьма простой — европейским политикам непросто выделять огромные, многомиллиардные транши для Украины на фоне собственных экономических проблем. В то же время, много информации о том, что на этих траншах неплохо греет руки европейская бюрократия, кто-то делает карьеры и заводит полезные связи. Интересантов продолжения много.
А вот среди граждан растёт недовольство (на фоне провала иммиграционной политики в добавок). Элементы запугивания могут способствовать росту национального консенсуса по вопросам финансирования украинской стороны — лучше деньгами, чем кровью.