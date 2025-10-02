Чьи дроны над Данией: российская разведка или провокация?

Инцидент заставил Польшу задействовать 4-ю статью устава НАТО, предусматривающую консультацию с членами блока в случае, если одна из стран блока подверглась угрозе безопасности.

С 12 сентября началась операция «Восточный страж», задача которой — обеспечить безопасность воздушного пространства альянса в Европе. По факту ничего особенного — просто усиленный режим работы компонентов ПВО плюс переброска на восточные аэродромы нескольких истребителей (всего 9) для предотвращения новых провокаций.

Мы, как обычно, пытаемся разобраться, что это такое происходит — происки «злых русских», конспирология и провокации, или затянувшийся пранк, вышедший из-под контроля.

Почему Дания

Чаще всего сообщения о «неопознанных» летающих объектах идут из Дании. Поначалу они кружили у аэропортов, а потом ПВО зафиксировали присутствие беспилотников у военных баз — прежде всего ВВС. И уже здесь проявляется один интересный недавний факт.

3 сентября украинский президент Зеленский объявил о строительстве завода по производству ударных дронов и крылатых ракет «Фламинго» (по сути, тяжёлый дрон-камикадзе с реактивным двигателем) в Дании, в городе Скридструпе. Журналисты разнюхали про эти движухи раньше, но тогда это казалось чем-то вроде вброса и фейка.