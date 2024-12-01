Неуловимые частицы, искуственный интеллект: что ищут учёные на дне Байкала?

Если вы не астрофизик, а простой человек, который любит позалипать на звёзды по ночам, то вряд ли каждый день думаете о нейтрино. А зря! Нейтрино — это такие мелкие, почти неуловимые частицы, которые носятся по всей Вселенной и легко пролетают сквозь Землю (и даже вашу подушку, пока вы спите).

Так что же это за частицы, зачем их ловят, почему для этого построили телескоп прямо на дне озера Байкал и причём тут нейросети?

Окей, что за нейтрино вообще?