Жуткая смерть миллиардеров: почему глубоководный туризм опаснее космического?

«Титаник» даже спустя более века продолжает убивать миллиардеров, впрочем, в своё время людей простого происхождения и скромных доходов на нём погибло куда больше.

История глубоководных погружений куда менее изобилует катастрофами в сравнении с воздухоплаванием. Потому что изначально это сугубо научные мероприятия, к разработке глубоководных аппаратов привлекали специалистов из разных областей, и была возможность просчитать все нюансы.

Потом пришли военные, которым глубоководные аппараты были нужны для поиска пропавших кораблей и подлодок и эвакуации особо секретного вооружения и аппаратуры. Ну и, наконец, промышленники, которые разрабатывали нефтедобычу в океане или прокладывали подводные коммуникации.