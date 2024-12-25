Наука и технологии
Опубликовано 25 декабря 2024, 20:02
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Кашалоты, нейросети и подводная связь: что их объединяет?

Российские учёные берут уроки у природы
Зачем людям имитировать звуки кашалотов? Как обычные щелчки и трески могут помочь разработать лучшие системы подводной связи? И что вообще учёные делают с этими песнями?
Кашалоты, нейросети и подводная связь: что их объединяет?
© ferra.ru

В глубинах океана каждый звук имеет значение. Вокруг лишь тьма и бездна, зрение почти бесполезно, и звуки — это всё: язык, радар и способ выживания.

Морские млекопитающие, особенно кашалоты, в этом настоящие мастера: они не только щёлкают, стонут и трещат, но и делают это так искусно, что учёные пытаются понять, как эти песни могут улучшить нашу подводную связь.

Кашалоты, нейросети и подводная связь: что их объединяет?
© pinterest.com

И да, здесь речь идёт не только о биологии, но и о технологиях. В мире, где подводная связь становится всё важнее, исследователи ищут вдохновение у природы.

Так, кашалоты, пусть и без своего ведома, становятся гуру для инженеров и учёных, которые работают над акустическими системами.

Как общаются кашалоты

Кашалоты — это настоящие любители поговорить. Их звуковой репертуар включает щелчки, трески и даже стоны, но, как и люди, они используют свои звуки не просто так, а с какой-то целью.

Щелчки — это их навигация. С помощью эхолокации они создают короткие импульсы, которые отражаются от объектов. Полученные отклики помогают понять, что находится вокруг: кораллы, рыбы или соседний кашалот, например.

Профиль кашалота узнаваем безошибочно. Огромная голова этого существа составляет по меньшей мере треть массы его тела

Профиль кашалота узнаваем безошибочно. Огромная голова этого существа составляет по меньшей мере треть массы его тела

© pinterest.com

Трески и стоны — больше про общение. Учёные считают, что эти звуки используются для сигналов друг другу, своего рода: «какой классный кальмар, иди сюда!».

Возможно, бывает и так

Возможно, бывает и так

© vk.com

И что удивительно: у кашалотов есть свои диалекты. В разных частях океана группы могут щёлкать по-разному. Это как акценты у людей: кто-то «гэкает», а кто-то «шокает», но все понимают друг друга.

Почему их песни так важны?

Вот в чём загвоздка: наши подводные акустические системы, будь то связь или гидролокаторы, не идеальны. Они страдают от множества проблем: помехи, слабый сигнал, шум от природных источников (например, тех же кашалотов).

Именно поэтому учёные хотят понять, как эти животные выживают в акустическом хаосе под водой.

Эхолокация кораблей действует примерно так же

Эхолокация кораблей действует примерно так же

© warball.ru

Песни кашалотов изучают и с другой стороны. Например, для классификации отдельных особей. У каждой особи свой «почерк» в звуках. Ученые могут отличить одного кашалота от другого, буквально по звуковым подписям. Это важно для биологии и защиты этих животных.

Но для всех этих задач нужна тонна данных. А вот их-то как раз всегда не хватает: мало кто будет гулять под водой с микрофоном в руке, а записывать кашалотов — задача непростая. К тому же, многие базы данных либо закрыты, либо ограничены.

Синтез кашалотов

Вот тут на сцену выходят технологии.

Задача исследователей Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» была не из простых. Чтобы создать рабочую модель, им понадобились записи звуков настоящих кашалотов. Сначала учёные извлекли записи из открытых баз данных, а затем начали их обработку.

Исследователи меняли тембр, тон, добавляли шум, ускоряли и замедляли записи, чтобы сделать набор данных более разнообразным.

Многоимпульсная структура щелчка кашалота. Красным квадратом показана увеличенная область, а стрелками показаны импульсы в многоимпульсной структуре

Многоимпульсная структура щелчка кашалота. Красным квадратом показана увеличенная область, а стрелками показаны импульсы в многоимпульсной структуре

© СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

После этого звуки преобразовали в спектрограммы — это как фотография звука, где видны его частоты по времени.

Дальше началась работа с этими картинками. Учёные резали спектрограммы на кусочки, перемешивали их и заново собирали. Это помогло получить новые звуки, которые похожи на оригиналы, но являются полностью синтетическими.

Кашалоты, нейросети и подводная связь: что их объединяет?
© СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

А чтобы генерировать ещё более сложные сигналы, они использовали модифицированную нейросеть StyleGAN2-ADA.

Итог? Нейросеть, которая самостоятельно создает звуки кашалотов с минимальными отклонениями от реальных. Причём речь идёт о высокочастотных сигналах свыше 20 кГц, что критически важно для подводной акустики.

В среднем человек не слышит звуки с частотоый выше 20 кГц

В среднем человек не слышит звуки с частотоый выше 20 кГц

© grizun-off.ru

Если кто-то хочет ознакомится более подробно, то результаты опубликованы в научном журнале Big data and cognitive computing.

Почему это круто?

Главная цель — улучшить системы подводной связи: шум океана, в том числе и звуки морских обитателей, создаёт сильные помехи для акустических сигналов. Если мы поймём, как «песни» кашалотов влияют на передачу звука, появятся способы их обойти.

Кроме того, работа СПбГЭТУ открывает новые возможности в морской биологии. С помощью таких технологий можно более точно анализировать звуки разных млекопитающих и даже создавать их. Это поможет изучать поведение животных без вмешательства в их среду обитания.

© Как поют киты? Как-то так

И это ещё не всё, такой метод можно применить не только к морским млекопитающим: например, можно синтезировать звуки птиц или даже исследовать биоакустические сигналы других животных.

Этика

Но тут возникает важный вопрос: а не навредит ли всё это природе? Если системы подводной связи начнут имитировать звуки кашалотов, не создаст ли это помех для самих животных?

Некоторые учёные полагают, что подобные технологии должны разрабатываться с учётом их экологического воздействия. Ведь подводный шум уже сейчас негативно сказывается на жизни морских млекопитающих.

Ошибки в навигации могут привести к печальному исходу

Ошибки в навигации могут привести к печальному исходу

© risovach,ru

С другой стороны, если эти технологии будут использоваться для изучения и защиты животных, то вреда будет меньше, чем пользы. Например, при помощи генерации звуков можно будет создавать искусственные акустические приманки, которые позволят следить за передвижениями животных и защищать их от угроз.

Щас спою

Итак, песни кашалотов — это не просто милый факт о природе, но и окно в мир новых технологий и подводной связи, способ спасти биоразнообразие и улучшить наши технологии.

Кто бы мог подумать, что щелчки и стоны этих морских гигантов вдохновят науку? Теперь, благодаря нейросетям, мы не просто будем слушать океан — мы сможем его понимать.

Когда вокруг тишина

Когда вокруг тишина

© pinterest.com

А кто знает, может, в будущем и сами запоём с кашалотами.