Кашалоты, нейросети и подводная связь: что их объединяет?

И да, здесь речь идёт не только о биологии, но и о технологиях. В мире, где подводная связь становится всё важнее, исследователи ищут вдохновение у природы.

Так, кашалоты, пусть и без своего ведома, становятся гуру для инженеров и учёных, которые работают над акустическими системами.

Как общаются кашалоты

Кашалоты — это настоящие любители поговорить. Их звуковой репертуар включает щелчки, трески и даже стоны, но, как и люди, они используют свои звуки не просто так, а с какой-то целью.

Щелчки — это их навигация. С помощью эхолокации они создают короткие импульсы, которые отражаются от объектов. Полученные отклики помогают понять, что находится вокруг: кораллы, рыбы или соседний кашалот, например.