Действительно ли чай так полезен и можно пить его литрами?

На царский стол чай попал ещё в далёком 1638 году, и поначалу его применяли только как лекарство. Позже чай стал напитком, который показывал высокий статус человека: из-за сложностей перевозки (чайные караваны из Китая часто грабили, ведь достаточно было пересыпать его в другой мешок, и вора уже не сыскать) удовольствие это было не из дешёвых. Однако, сравнительно скоро чай стал доступен и тем кто победнее: люди выходили во двор, накрывали стол едой и сладостями, а в центре стала неизменно стоял самовар.

Хотя в чайных церемониях так и не принято — заедать чашку чая пряниками и блинами, в России развилась своя традиция. На сладкое и чай всегда найдётся место в животе.