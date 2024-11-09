Деменция: как российские учёные ведут борьбу с «старческим маразмом»?

Деменция — это прогрессирующая болезнь, которая может застать врасплох каждого. В мире насчитывается более 50 миллионов человек с деменцией, при этом больше половины из них проживают в странах с низким или среднем уровнем дохода. Каждый год выявляют почти 10 миллионов новых случаев. Сейчас в России насчитывается около 2 миллионов больных деменцией, но в скором времени количество случаев может вырасти (если не заниматься изучением этой болезни).

Деменция характеризуется постепенным снижением когнитивного функционирования, то есть влияет на память, речь и на другие способности: мыслить, ориентироваться во времени и пространстве, распознавать людей и предметы. Но как именно выглядит эта болезнь?