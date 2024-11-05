А вот в наше время не было никаких депрессий!

Мода на разговоры среди молодёжи о том, что у кого-то из них есть психическое расстройство завелась давно — будь то депрессия или же какое-то биполярное расстройство (БАР). Возможно, молодые люди приписывают эти диагнозы, чтобы почувствовать себя особенными или просто привлечь внимание. Что же на самом деле представляет из себя психические расстройства?

Если говорить простым языком, психические расстройства — это заболевания, которые вызывают нарушения в мышлении, поведении и эмоциональном состоянии человека, а так же нарушают работу мозга. Симптомами могут быть: отказ от общения с людьми, постоянное тревожное состояние, плохая концентрация внимания, различные фобии и навязчивые идеи (вплоть до суицидальных мыслей). Давайте выясним, каким психическим недугом чаще всего страдают наши сограждане.