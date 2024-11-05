А вот в наше время не было никаких депрессий!Психические расстройства в России и новые способы борьбы с ними
Мода на разговоры среди молодёжи о том, что у кого-то из них есть психическое расстройство завелась давно — будь то депрессия или же какое-то биполярное расстройство (БАР). Возможно, молодые люди приписывают эти диагнозы, чтобы почувствовать себя особенными или просто привлечь внимание. Что же на самом деле представляет из себя психические расстройства?
Если говорить простым языком, психические расстройства — это заболевания, которые вызывают нарушения в мышлении, поведении и эмоциональном состоянии человека, а так же нарушают работу мозга. Симптомами могут быть: отказ от общения с людьми, постоянное тревожное состояние, плохая концентрация внимания, различные фобии и навязчивые идеи (вплоть до суицидальных мыслей). Давайте выясним, каким психическим недугом чаще всего страдают наши сограждане.
Россия и психические расстройства
По данным от гендиректора НМИЦ, в России почти 4 миллиона человек с психическими расстройствами. Наиболее распространённые из них — депрессия, биполярное расстройство, а так же ОКР.
Депрессия. Утром тяжело выключить будильник, нет сил сходить в душ и квартира находится в полном беспорядке. При этом, есть чувство полного опустошения и печали, от которого не убежать, мелькают мысли о суициде, и нет желания общаться с людьми, даже с самыми близкими. Работа происходит только под предлогом «надо», без всякого желания.
Примерно так себя может чувствовать человек с депрессией. Депрессия может длиться всю жизнь, что в разы повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и попыток суицида: от заболевания действительно можно умереть.
Не всегда улыбка — показатель счастья. Джим Керри — болел депрессией. По его словам, на съёмочной площадке приходилось кривляться и отыгрывать весёлого человека, а по возвращению домой употреблять антидепрессанты. Однако, после посещения психотерапевта, он решил, что пора лечиться от этого расстройства и даже написал книгу о своей борьбе с депрессией.
Биполярное аффективное расстройство. В сокращении БАР или «биполярка». Одну неделю человек чувствует себя прекрасно, готов покорить все горы мира, взять кредит ради спасения голодающих котиков, а следующую неделю чувствует себя самым несчастным человеком в мире (при это ещё и в долгах).
БАР — это чередование состояний, которые могут тянутся от недели до нескольких месяцев. В один период человек чувствует себя всесильным (хотя это не так) и готов пожертвовать всем, а в другой — чувствует себя как человек с депрессией. При БАР риск суицида значительно выше, чем при депрессии, и требуется постоянная лекарственная терапия.
Этим расстройством болела актриса Кэрри Фишер, которая известна по роли Принцессы Леи в Звёздных войнах. Она вела колонку в журнале, где рассказывала, как живёт человек с «биполяркой», а так же снималась в документальных фильмах про психические расстройства.
Обсессивно-компульсивное расстройство. В народе — ОКР. Возьмём, например, звезду Манчестер Юнайтед — Дэвида Бэкхема. Футболист чувствует дискомфорт, когда вещи лежат в «неправильном» порядке, тревогу могут вызвать даже нечетные числа, а грязная чашка в раковине после ужина приводит футболиста в ужас.
Когда все ложатся спать, я убираю свечи, включаю свет на нужный режим. Я слежу за тем, чтобы везде был порядок, потому что мне не нравится, когда утром я спускаюсь вниз, а там стоят чашки, тарелки, миски. Это утомляет. Утомительно подходить к каждой свече, чистить её и подрезать фитиль. Я обрезаю свечной воск, чищу стекло. Эти следы внутри свечи — моя любимая навязчивая мысль.
То есть, ОКР — расстройство, во время которого есть навязчивые мысли и компульсивное поведение. Человек обязан что-то сделать или исправить, эта навязчивая мысль не даёт ему покоя и вызывает тревогу, а компульсивное поведение проявляется в том, что это нужно делать снова и снова, пока не станет «правильно» . Жизнь с этим заболеванием не легка, так как постоянно кажется, что всё вокруг не так, и это вызывает сильную тревогу.
Психические расстройства — серьезные заболевания, которые следует лечить. Только как? Ходить к психологам и бесконечно разговаривать? Или есть другой путь?
Лечение заболеваний и разработки российских учёных
Психические расстройства можно вылечить курсом терапии. Вы приходите к специалисту, рассказываете о том, что вас беспокоит, и он ставит диагноз после анализа сеансов. Врач может прописать таблетки — антидепрессанты, которые помогают человеку восстановить эмоциональное состояние, а не лечат, как привычные нам лекарства.
Но оказалось, что поставить диагноз возможно при помощи анализа крови.
Российские учёные создали биохимический тест для анализа жиров в составе крови. Депрессия, шизофрения и другие расстройства влияют на работу головного мозга и эти изменения можно заметить и в крови. Исследование прошли более тысячи добровольцев без диагностированных заболеваний, и точность теста оказалась крайне высокой — 95%. После исследования часть добровольцев отправилась к специалистам и у них выявили симптомы депрессии.
Принципиально важно и то, что тест эффективен и на ранней стадии заболевания, когда симптоматика еще не развилась в серьезное психическое расстройство.
Помимо анализа крови, выявить симптомы заболевания можно при помощи МРТ.
В Курчатовском институте разработали программу-классификатор, которая способна с точностью 85% диагностировать шизофрению по результатам МРТ. С помощью классификатора учёные смогли выделить в мозге восемь зон, изменения в функционировании которых в подавляющем большинстве случаев говорят о психическом отклонении. С помощью этой разработки учёные смогут продолжить исследование шизофрении и других отклонений и, возможно, сумеют найти новые эффективные способы лечения пациентов.
Наш проект приближает нас к пониманию изменений, происходящих в мозге при шизофрении. Он способствует выявлению нейрофизиологических факторов, приводящих к развитию заболевания, помогает выявить людей, нуждающихся в специализированной медицинской помощи
Что в итоге?
Психический расстройства — серьёзные заболевания, к которым не стоит относиться пренебрежительно: с каждым годом количество россиян, которые им подтверждены, растёт (или количество выявленных случаев).
И хотя в обществе всё еще господствует мнение, что психологи наживаются на чужом горе и трясут деньги за простые советы, которые может дать и соседка, своим ментальным здоровьем заниматься необходимо. В России есть свои уникальные методы, которые могут помочь страждущим. Это ли не здорово?