Депрессия и шизофрения у россиян передаётся по наследству?Злая насмешка генетики
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире 350 миллионов человек страдают от депрессии, 8 миллионов из них проживают в России. Однако, это только зарегистрированный случаи, в реальности же больных может быть гораздо больше. Женщины больше мужчин подвержены этому недугу (примерно в 1,5 раза), отчасти такая статистика объясняется послеродовой депрессией. Пик заболеваемости приходится на первую половину жизни: после 40 лет вероятность развития болезни сокращается почти на 20%, а после 65 лет — еще на 10%.
Депрессия и шизофрения может развиваться из-за большого количества стресса, неправильного образа жизни (в частности, употребления алкоголя и наркотических веществ), а также из-за нарушений в работе мозга и генетической предрасположенности. Как раз таки генетический фактор и стал объектом изучения учёных из МГУ: они решили разобраться, правда ли психические заболевания россиян могут передаваться по наследству?
В России к психическим заболеваниям относятся не так серьезно, как в Европе: так, согласно данным последних социологических опросов, лишь каждый четвертый россиянин считает, что депрессия или шизофрения — действительно заболевание, а не простой сдвиг в голове. Большинство всё же воспринимает эти недуги как повод лишний раз полениться и покапризничать.
А теперь к исследованию
Главная задача исследования — найти определённые «маркеры-гены», которые указывают на риск развития шизофрении и депрессии.
Учёные изучили 140 структур генов, которые отвечают за развитие головного мозга и участвуют в процессе деления нервных клеток, а также в формировании нейронных связей. Их целью было найти изменения в составе ДНК у людей с психическими расстройствами: для этого исследователи должны взять кровь у человека, разложить его ДНК на последовательность нуклеотидов, то есть «букв», из которых состоят гены, и определить в них те или иные мутации.
Для сдачи крови на анализ ДНК вызвалось 284 добровольца: 102 с шизофренией (у 25% члены семьи болели этим заболеванием), 79 с депрессией (15% утверждали, что их родня страдала от депрессии), и для точности эксперимента 103 здоровых человека, которые не обращались за помощью к психологам и не имели никаких симптомов психических расстройств.
Что же обнаружили?
Как оказалось, изменения ДНК действительно имеют место быть: в ходе анализа было замечено, что в 79 из 140 изученных генов имеется 226 мутаций. Подобные трансформации (смена полярности аминокислот ДНК) иногда обнаруживались и у здоровых испытуемых, но гораздо чаще встречалась у людей с психическими заболеваниями: нарушения структуры ДНК могло изменить даже некоторые её функции.
CDH2, DCHS2 и CDH23 — белки-гены, которые отвечают за развитие нашего мозга. Например, CDH23 отвечает за слух, зрение и чувство равновесия.
У группы с шизофренией заметили мутацию rs11935573-G в гене DCHS2 в 44% случаев. Вариант rs1227051-G/A в гене CDH23 встречается у пациентов с депрессией в 44% случаев, а у здоровых доноров — только в 20%. Так как эти гены с сложными и непонятными названиями участвуют в процессе развития мозга, то можно сделать вывод, что, действительно, предрасположенность к таким вот заболеваниям может формироваться уже в утробе матери.
Мужское и женское
Чтобы исследование было точнее, учёные решили изучить, отличаются ли мутации в зависимости от пола: ведь у мужчин и женщин генетические патологии передаются не совсем одинаково.
Выяснилось, что у женщин с шизофренией мутаций больше всего в гене CDH23 и CDH2, тогда как у мужчин частые изменения происходят в гене DCHS2. С депрессией же всё оказалось плюс минус одинаково вне зависимости от пола: наиболее подвержен изменениям оказался ген CDH3.
И что в итоге?
На самом деле, психические заболевания – это серьёзная проблема, а не просто лёгкая грусть или лень. Исследование показывает, что подобные состояния могут поменять даже мозг человека, поэтому, стоит бережно и внимательно относиться к своему ментальному здоровью .
Присутствие таких мутаций само по себе редко может вызвать проявление психического заболевания. Однако, при наличии сопутствующих мутаций, негативных воздействий окружающей среды (питания, экологии, интоксикаций и других) и в условиях высокой психоэмоциональной нагрузки, данные изменения могут проявляться и приводить к развитию психических нарушений. Выявление таких мутаций и подтверждение их функциональной значимости открывает возможности к своевременной диагностике и даже профилактике психических расстройств. Помимо этого, некоторые мутации или связанные с ними белки могут рассматриваться в качестве мишени для терапии психических заболеваний в будущем
Это исследование — первый шаг наших учёных в изучении генетических заболеваний, в перспективе они планируют разработать специальные тесты, при помощи которых можно будет выявить предрасположенность к развитию психических расстройств. А там глядишь, и лекарство для наших сограждан создадут: ведь мало кто захочет передать своему ребёнку психическое расстройство. Инициатива эта даёт надежду, что подобные заболевания перестанут быть бичом XXI века. Это ли не здорово?