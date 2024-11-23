Депрессия и шизофрения у россиян передаётся по наследству?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире 350 миллионов человек страдают от депрессии, 8 миллионов из них проживают в России. Однако, это только зарегистрированный случаи, в реальности же больных может быть гораздо больше. Женщины больше мужчин подвержены этому недугу (примерно в 1,5 раза), отчасти такая статистика объясняется послеродовой депрессией. Пик заболеваемости приходится на первую половину жизни: после 40 лет вероятность развития болезни сокращается почти на 20%, а после 65 лет — еще на 10%.

Депрессия и шизофрения может развиваться из-за большого количества стресса, неправильного образа жизни (в частности, употребления алкоголя и наркотических веществ), а также из-за нарушений в работе мозга и генетической предрасположенности. Как раз таки генетический фактор и стал объектом изучения учёных из МГУ: они решили разобраться, правда ли психические заболевания россиян могут передаваться по наследству?