В чём особенность мозга детей с аутизмом?

Многие видели голливудские фильмы «Человек Дождя» или «Что гложет Гилберта Грейпа», где главные герои заметно отличаются от привычных зрителю — всё потому, что это люди с аутизмом. Раньше считали, что это просто особенные люди, и известно о расстройстве было немного. Да и за всю свою жизнь такого человека можно было увидеть разве что в кино — раньше о таком просто не говорили. . Но сейчас всё меняется.

Расстройства аутистического спектра теперь встречаются у детей намного чаще: считается, что в США на 2023 год каждый 36 ребёнок имел это расстройство. Для сравнения — на 2004 год всего каждый 166. В России же детей с РАС — 1% от общей численности детей, что довольно много. Для начала давайте разберёмся, что же такое этот РАС.

РАС и его вытекающие