В чём особенность мозга детей с аутизмом?Нестандартное поведение
Многие видели голливудские фильмы «Человек Дождя» или «Что гложет Гилберта Грейпа», где главные герои заметно отличаются от привычных зрителю — всё потому, что это люди с аутизмом. Раньше считали, что это просто особенные люди, и известно о расстройстве было немного. Да и за всю свою жизнь такого человека можно было увидеть разве что в кино — раньше о таком просто не говорили. . Но сейчас всё меняется.
Расстройства аутистического спектра теперь встречаются у детей намного чаще: считается, что в США на 2023 год каждый 36 ребёнок имел это расстройство. Для сравнения — на 2004 год всего каждый 166. В России же детей с РАС — 1% от общей численности детей, что довольно много. Для начала давайте разберёмся, что же такое этот РАС.
РАС и его вытекающие
В целом, расстройство аутистического спектра (РАС) — психическое расстройство, при котором нарушается развитие функционирования нервной системы, вследствие чего у человека могут возникнуть проблемы с общением, поведением и социализацией. Главное помнить, что это не заболевание, а именно расстройство. Первые признаки появляются уже в младенчестве или раннем детском возрасте.
Признаки аутизма:
- Проблема с коммуникацией: нет зрительного контакта, почти не жестикулирует, неинтересно взаимодействовать с людьми.
- Агрессия по отношению к себе и окружению: ребёнок может начать царапать себя или разносить дом.
- Плохо развивается речь: повторение одних и тех же слов и фраз, возможно сохраняется детское «угуканье».
- Нет контакта с окружающим миром: ребёнок с аутизмом может испытывать тревогу при физическом контакте, не идти на руки, а также игнорировать игрушки.
- Реакция на резкие запахи и громкие звуки.
А вот причины появления РАС точно не определены. Учёные считают, что оно может возникнуть из-за противосудорожных препаратов, которые женщина принимала во время беременности, недоношенности плода, маниакально-депрессивного психоза и даже мигрени. Но чаще всего главным виновником называют генетическую предрасположенность.
После исследований тройной вакцины от кори люди начали говорить,что вакцины вредны, и из-за них может развиться аутизм. Так вот, это не так: работу эту давным давно разбили в пух и прах, но люди всё ещё продолжают верить.
Да и лечения никакого нет: только педагогика и работа с психологом. Действительно, работающих препаратов толком нет, выписывают только лекарства из группы антидепрессантов, но и то для восстановления сна и снижения раздражительности. И как же быть в такой ситуации? Российские учёные предприняли первые шаги для создания реального лекарства и начали изучать мозг детей с аутизмом.
Изучение функционирования мозга
Российские учёные-психологи решили сравнить, чем отличается функционирование мозга детей с РАС и детей без отклонений. Они хотят выяснить, есть ли связь между генами, нервной системой и психологическими функциями (мышление, воображение, речь и т. д.). И при этом, нельзя упускать важную деталь: мозг с возрастом-то меняется, и необходимо фиксировать динамику развития от раннего детства до подросткового возраста.
Для этого записали мозговую активность 321 ребёнка: у 148 с аутизмом и 173 без отклонений, а затем сравнили особенности функционирования мозга.
Как оказалось, у детей без расстройства более сильные связи в мозге между областями, которые отвечают за контроль эмоций и двигательную активность. У детей с РАС в возрасте до 7 лет наблюдалась гиперактивация мозга, а в подростковом возрасте, наоборот, его гипоактивация.
Возможно поэтому нейроотличным людям (то есть с РАС) сложнее усваивать новую информацию и реагировать на изменения вокруг.
Из-за таких изменений в работе мозга у нейроотличного ребенка могут возникнуть проблемы с концентрацией внимания и выражением своих эмоций, и даже ощущать себя в пространстве ему может быть сложнее. Сейчас учёные хотят разработать особую терапию, которая позволит нормализировать связи в мозгу у детей с РАС: например, попробовать транскраниальной магнитной стимуляцией, которая способствует восстановлению нервных связей.
Первые шаги
Расстройство аутистического спектра как самостоятельный диагноз появился только в 1981 году. До этого его относили к расстройствам личности , к которым в том числе относят шизофрению. Может быть, именно поэтому РАС так мало изучен, ведь раньше его не диагностировали.
Сейчас этот диагноз ставят чаще: с одной стороны, это хорошо, т.к. нейроотличные люди могут не винить себя, что они иногда неловкие и хуже понимают, как выражать эмоции. С другой стороны, учёным нужно активнее изучать суть этого расстройства, чтобы помочь людям с РАС адаптироваться в этом мире.
Важно понимать и стараться принимать таких людей, а не сторониться их и стигматизировать это расстройство.