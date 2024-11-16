В России разработали ДНК-конструкцию против рака

Таргетная терапия — одно из главных оружий против рака. Её особенность заключается в том, что она позволяет ослаблять или разрушать раковые клетки точечно, без вреда для здоровых клеток человека. Что выгодно отличает её от химиотерапии, которая уничтожает всё что видит: и раковые клетки, и здоровые.

Работает эта терапия так: с помощью биопсии медики выявляют, какой онкомаркер находится в опухолевых и нормальных клетках. Например, это будет белок HER2/neu, который участвует в делении и в жизни клеток. Если этого белка в злокачественных клетках много, а в здоровых его меньше или вовсе нет, то он может послужить онкомаркером.

И уже после этого врачи понимают, какой таргетный препарат нужно давать пациенту (в нашем случае трастузумаб, который препятствует выработке белка HER2/neu). И всё, развитие опухоли останавливается.