Правда ли, что армия ДНР круче и компетентнее армии РФ?

За полгода конфликта мы узнали о многих «сюрпризах» и то ли ещё узнаем после того, как всё закончится… а оно ведь рано или поздно закончится.

Сегодня поговорим о материях более возвышенных — о том, как вообще меняется война и взгляд не неё. Нет, заг не для заманухи, об этой теме тоже порассуждаем, просто начать придётся издалека.

Армия ЛДНР

Ещё недавно все смотрели на вооружённые силы непризнанных (кроме как нами, Сирией и Северной Кореей) республик со снисхождением. Все понимали, что это что-то наподобие упрощённых филиалов армии РФ, или, как их стало модно называть, «прокси». Ну как бы за рубежом принято считать, что воюет Россия по факту, а де-юре не Россия, поэтому предъявить ей никто ничего не может.