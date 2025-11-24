Подписание договора о мире или коллапс ВСУ: что случится раньше?

Российские войска берут под контроль Покровск и Купянск, а Украина больше шокирована коррупционным скандалом, в котором замешано высшее политическое руководство. И то, и другое было ожидаемо, и то, и другое может быть серьёзным ускорителем мирного процесса.

При посредничестве Дональда Трампа (а с учётом отмашки на публикации «плёнок Миндича», тут тоже без него вряд ли обошлось) составлен новый план мирных переговоров. Его пункты, военный и политический контекст… сейчас и обсудим.

Российское продвижение

На конец ноября Россия контролирует всю Луганскую область, примерно на ¾: Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Под контролем есть территории Днепропетровской и Харьковской области. Продвижения в Харьковской (Купянск) на севере и Донецкой (Покровск) стали главными событиями в зоне СВО за прошедшую осень.