Подписание договора о мире или коллапс ВСУ: что случится раньше?Планы и реалии
Российские войска берут под контроль Покровск и Купянск, а Украина больше шокирована коррупционным скандалом, в котором замешано высшее политическое руководство. И то, и другое было ожидаемо, и то, и другое может быть серьёзным ускорителем мирного процесса.
При посредничестве Дональда Трампа (а с учётом отмашки на публикации «плёнок Миндича», тут тоже без него вряд ли обошлось) составлен новый план мирных переговоров. Его пункты, военный и политический контекст… сейчас и обсудим.
Российское продвижение
На конец ноября Россия контролирует всю Луганскую область, примерно на ¾: Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Под контролем есть территории Днепропетровской и Харьковской области. Продвижения в Харьковской (Купянск) на севере и Донецкой (Покровск) стали главными событиями в зоне СВО за прошедшую осень.
Донецк
Особенно острой ситуация стала на Донецком направлении. После взятия Покровска группировка ВСУ под Мирноградом рискует попасть в окружение (в клещах они уже сейчас), способное в короткие сроки перерасти в полноценный котёл. По разным данным, в нём могут оказаться до 500 военнослужащих. С учётом специфики современной войны, это весьма крупные силы.
Севернее продвижение к Новосёлкам, и угроза охвата Лимана — этот небольшой город находится в очереди на охват и новые клещи. Российские войска продолжают методично работать на осторожные, но поступательные движения, отрезая украинские очаги обороны у крупных населённых пунктов. На оперативно-стратегическом уровне видно стягивание кольца вокруг Славянско-Краматорской англомерации — последние крупные города Донецкой области под украинским контролем.
Запорожье
Параллельно событиям вокруг Покровска российские силы активизировались южнее. Севернее города Гуляйполе начинаются продвижения (с выходом на территорию Днепропетровской области) по уже известному сценарию, с перспективой на новые клещи и котёл.
Линия соприкосновения в этих местах достаточно стабильна с 2023 года. От Херсонской области фронт вдоль Днепра, однако, южнее города Запорожье широкие днепровские лиманы — вязкая заводненная местность, которая служит естественной линией обороны армии Украины. Обходы укрепрайонов Гуляйполя и Орехова, с последующим разгромом украинских сил, по факту не оставят вокруг регионального центра никаких серьёзных узлов обороны.
Во многом начало наступательных действий в этом районе связано с тем, что ВСУ остро не хватает резервов, которые стягивали для удержания Покровска. Российское военно-политическое руководство, помимо военных приемов, нащупало слабое место и в стратегии противника — по сути её нет, круг Зеленского остро зависит от пиара. Накрутив ажиотаж вокруг Покровска, российская сторона заставила украинскую сыграть в очередную «фортецю», что по традиции привело к оголению фронта на «тихих» участках.
На текущий момент появилась информация о том, что российские войска подступили к Гуляйполю и могут начать его штурм в ближайшее время.
Общие действия российских сил
Войска работают ограниченными, но множественными продвижениями на охват, используя тактики просачивания. Украинское командование, весьма умело действующее на тактическом уровне, гораздо слабее на оперативном уровне. Помимо дефицита людей и техники, налицо слабость в организации мобильной обороны, особо ценной в условиях низкой концентрации сил на переднем крае (из-за действий дронов и образования kill zone).
Важным сезонным фактором стал туман, который так много обсуждали после кадров с заходом российских солдат в Покровск. Туман значительно ограничил эффективность дронов – а это не только активные ударные FPV, но и разведывательные аппараты и корректировщики огня. Полуслепота украинского командования, позволила произвести каскадные успехи на фронте.
Помимо ухудшения оперативной обстановки для ВСУ, это серьёзный удар и по другим фронтам. Первый – моральное состояние самих солдат противника. Второе – удар по политическому руководству, зависящему от инфополя, и собирающего в глазах зрителя (скорее потребителя) искусственную картинку стабильной ситуации.
Коррупционный скандал
Словно мало было Зеленскому ухудшения военной ситуации, как подкатил другой нежданчик — публикация пресловутых «пленок Миндича». Не то чтобы этого не ждали совсем, и не то чтобы про это не знали совсем, просто сейчас данные факты коррупции вышли из тени, получив официальный статус.
Подробно останавливаться не будем, тема и так уже изрядно обсосана. Миндич — давний знакомый действующего президента (что также было известно и достоверно доказано позднее), совладелец «Студии Квартал 95» — большой медиаимперии Зеленского, выросшей из команды КВН. После прихода к власти Зеленского вокруг него сформировалось некое теневое правительство — группа приближённых, часто даже без формальных должностей, но с огромным влиянием на институты и органы власти Украины. Миндич был известен как «кошелёк» президента.
Большая часть опубликованных материалов касалась коррупции в сфере энергетики (госпредприятие «Энергоатом») — схемы откатов приближённым Зеленского, а также давление на чиновников и бизнесменов-подрядчиков, если те не готовы были играть по правилам коррупционеров. Давление включало срыв контрактов, снятие брони от мобилизации с сотрудников. В схеме задействован ряд министров, советников президента и других крупных чиновников Украины.
Усугубляет негодование почти катастрофическая ситуация в энергетике страны — одной из приоритетных целей в ходе боевых действий, как инфраструктуры двойного назначения. Перебои с подачей электричества, простои и потеря прибыли, бытовые неудобства, наконец, угроза срыва отопительного сезона.
С другой стороны, скандал прямо не указывает на самого президента, его пока нет в деле (хотя все всё понимают). Многие политические эксперты сходятся на том, что НАБУ (неподконтрольный властям антикоррупционный орган, де-факто контролируемый США) получили отмашку «Капитолия». Скандал — теперь основной рычаг давления Трампа на украинского президента.
«Дело Миндича» касается довольно малой части «коррупционной империи» Зеленского, с отмыванием «всего» 100 млн. долларов. Реальные коррупционные обороты оцениваются в миллиарды — особенно в сфере разворовывания иностранной финансовой помощи, и отмывание денег на оборонных подрядах. Поговаривают, что на очереди Fire Point — компания, занятая разработкой беспилотников и крылатых ракет ( пресловутые «Фламинго»), и там тоже всё ооооочень не чисто.
Дональд Трамп и его окружение исчерпали открытые политические рычаги давления на Зеленского и теперь разыгрывают «коррупционную карту», оказывая уже персональное давление. «Дело Миндича» действует как первая ступень ракеты — если она не позволит продавить, в дело пойдут всё новые и новые «ступени» до тех пор, пока рейтинги Зеленского внутри Украины, а также его репутация среди союзников и «партнеров», не упрутся в дно.
Уже на сегодня регистрируют обвал рейтингов президента на Украине с 50 – 60% до около 20% одобрения. У этого есть и обратная сторона — правительство всё более раскручивает авторитарный каток внутри. Помогает этому и статус Зеленского как политического клиента Евросоюза, отчего еврочиновники готовы закрывать глаза и на коррупцию, и на репрессии, и на демонтаж демократических институтов на Украине.
План Трампа
В итоге мы видим весьма неплохо разыгранную политическую комбинацию — коррупционный скандал выстрелил аккурат к российским успехам на фронте. По замыслу, сложившаяся ситуация должна сковать украинские инициативы по мирному урегулированию и перенести Зеленского из стадии «гнев-торг» в стадию «депрессия-принятие».
Выдвинуты пункты нового (на самом деле старого) плана урегулирования украинского конфликта. Всего он содержит 28 пунктов, по-трамповски кратко и по делу, ключевые тезисы:
-
фактическое признание Крыма, Донецкой и Луганской областей российскими территориями
-
закрепление суверенитета Украины и её безъядерный статус
-
Украина не становится членом НАТО — данное положение закрепляет конституция страны с одной стороны, и устав НАТО с другой
-
численность ВСУ ограничивается в диапазоне от 85 тысяч (российское требование) до 250 тысяч (как компромисс с Украинской стороной)
-
вывод Российской Федерации из санкционного мешка и постепенная реинтеграция в мировую экономику
Помимо этого, оговорены новые выборы на Украине, экономические компенсации и программа восстановления и развития индустриально-экономического сектора.
Перспективы разрешения
В целом, мирный план вполне в духе «Стамбул-2022». Он выглядит относительно справедливым и обоснованным, хотя и нельзя сказать, что полностью устраивает российскую сторону. Россия сегодня имеет пусть и долгий, но стабильный успех и продвижение, вполне логично делать ставку на коллапс украинской армии и обороны, и гораздо бОльшие выгоды по итогам СВО. Особенно в связи с успехами на Запорожском направлении, хотя говорить о перспективах взятия, или хотя бы осады самого Запорожья очень рано.
Другой вопрос, как далеко во времени этот предел стойкости ВСУ. Так или иначе, Россия к мирным переговорам готова здесь и сейчас.
Однако тут кроются следующие подводные камни:
-
территориальные уступки и общий флёр поражения озлобят радикально-националистические круги Украины
-
отказ от мирных соглашений в 2022 году, и подписание почти тех же, или скорее несколько хуже, соглашений в 2025 – 2026 годах, озлобит обывательскую массу
В первом случае: «как мы могли проиграть москалям, когда должны были до последнего драться за Неньку». Во втором случае: «и в чём был смысл гибели такого колоичества украинцев почти четыре года подряд, если в итоге мы принимаем условия хуже». Это большой стратегический провал украинских властей — Зеленский рискует не угодить вообще всем и стать козлом отпущения. Добавим к этому коррупцию на крови, и вуаля… по кому-то плачет суд и пожизненное.
В подобных условиях Украина, её население, экономическое и политическое будущее в руках загнанного в угол, упрямого вопреки всем тенденциям, совсем недальновидного, и, как теперь выяняется, даже и нечистого на руку человека. Очевидно — в интересах Зеленского и его круга саботировать и этот заход на мирный трек.
Конечно, так же, как мы не верили, что СВО надолго, сейчас мы не верим, что конец конфликта близко. Это вполне разумно, далеко не все обстоятельства благоволят скорому завершению. Поэтому стоит ожидать развитие коррупционного скандала украинских властей, наращивание Трампом давления на обе стороны. Однако, едва ли стоит ожидать реализацию мирного плана без полной политической дискредитации Зеленского и его приближённых в глазах мировой общественности.