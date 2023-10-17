Вы не поверите, но от скандалов в «чатах дома/района» есть польза

Любите ли вы своих соседей? А часто ли общаетесь с ними вживую?

Для многих наших читателей вопрос довольно-таки щекотливый. Уже долгое время города в России расширяются, становятся сложнее и запутаннее. И вместе с этим неизбежно уходит та простота в общении между соседями, по которой так часто ностальгирует старшее поколение.

Процесс этот, в общем-то, логичный и закономерный: невозможно поддерживать старую культуру добрососедства, когда изменились сами города. Связано это не только с огромным притоком людей, но и с новыми технологиями, недоступными каких-то лет десять-двадцать назад.

Бабушки, которые сидят целыми днями на лавочках. Знакомая ситуация, правда? Но даже это, казалось бы незыблемое для России явление, уходит в прошлое. А все потому что технологии дают нам новые, доселе невиданные способы общения.

Если раньше для того чтобы большая группа людей могла пообщаться, нужно было заранее договориться и встретиться в одном месте, то теперь просто достаёте смартфон, устанавливаете несколько приложений, регистрируетесь и всё — общения хватит с головой.