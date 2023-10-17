Вы не поверите, но от скандалов в «чатах дома/района» есть польза

Вы не поверите, но от скандалов в «чатах дома/района» есть пользаТак утверждают российские учёные
Думаете, что домовые чаты — это лишь рассадник треша, угара и глупых шуток от соседок-пенсионерок? Раздражены истериками в родительских конференциях в соцсетях? Возможно, вы видите не все возможности, которые дают эти чаты горожанину. Они всё же полезны — в недавнем исследовании это доказали.
Любите ли вы своих соседей? А часто ли общаетесь с ними вживую?
Для многих наших читателей вопрос довольно-таки щекотливый. Уже долгое время города в России расширяются, становятся сложнее и запутаннее. И вместе с этим неизбежно уходит та простота в общении между соседями, по которой так часто ностальгирует старшее поколение.
Процесс этот, в общем-то, логичный и закономерный: невозможно поддерживать старую культуру добрососедства, когда изменились сами города. Связано это не только с огромным притоком людей, но и с новыми технологиями, недоступными каких-то лет десять-двадцать назад.
Бабушки, которые сидят целыми днями на лавочках. Знакомая ситуация, правда? Но даже это, казалось бы незыблемое для России явление, уходит в прошлое. А все потому что технологии дают нам новые, доселе невиданные способы общения.
Если раньше для того чтобы большая группа людей могла пообщаться, нужно было заранее договориться и встретиться в одном месте, то теперь просто достаёте смартфон, устанавливаете несколько приложений, регистрируетесь и всё — общения хватит с головой.
При этом, когда общения стало больше, люди… перенасытились им. При этом все по-разному: одни говорят, что общение по интернету — это эрзац, фальшивка и пародия на настоящий разговор. И что ситуация, когда все сидят по домам и текстом со смайликами перебрасываются вместо живого общения — это деградация.
Другим в интернет-общении не нравится безнаказанность и распущенность. В интернете люди (и знакомые друг с другом и, тем более, не знакомые) говорят такие вещи, которые вживую перед собеседником никогда бы не произнесли. И даже если собеседник рядом и может очень быстро постучаться в дверь за сказанное, это никого не останавливает. Вспомните те же общедомовые чаты в WhatsApp* (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) или Telegram — это просто ад на Земле. С перепалками такого уровня, что чаты стали настоящим мемом и большинство людей стараются в них не попадать априори.
Но так ли все плохо на самом деле? Есть ли от новых цифровых способов общения реальная польза для горожан? Ученые считают, что есть. Какая именно? Давайте разбираться!
Что на этот раз исследовали ученые?
Социологов из Белгородского национального исследовательского университета заинтересовало, способствуют ли новые цифровые технологии процессу консолидации (т.е. сплочению) городских сообществ.
Это ещё не окончательные, а предварительные данные. Потому что люди в городах пока не настолько часто и много объединяются в сообщества (группы в мессенджерах или соцсетях), чтобы постановить по такому общению что-то раз и навсегда.
Какую методику выбрали социологи для исследования?
Социологи решили разбить исследование на две части.
- Первая из них — это экспертный опрос, то есть опрос работников разных сфер деятельности. Сначала учёные узнали, как люди разных профессий относятся к интернет-общению в группах. Потому что, если какие-нибудь строители поголовно ненавидят коллективные чаты, а кассиры поголовно выступают за них — это уже «звоночки», чтобы копать глубже.
В этой категории ученые решили общаться с другими учеными, с журналистами, государственными служащими, работниками муниципальных органов, общественными деятелями, а также с депутатами. Всего в опросе приняло участие около 50 человек.
- Вторым направлением был опрос фокус-групп. В этом случае внимание социологов привлекли представители молодежи, бюджетники, работники органов муниципального управления, бизнесмены, самозанятые, а также безработные, частично занятые и пенсионеры.
Почему такие категории? Выбор этих категорий в качестве фокусных учёные обосновали тем, что именно они лучше всего разбираются в том, как современные технологии используются в цифровом общении, какие трудности при этом возникают, способны адекватно оценить решения, которые регулируют эти инструменты. Да и вообще, они способны дать адекватную оценку влиянию этих технологий как на их повседневную жизнь, так и на жизнь общества в целом.
В этой категории всего было опрошено 57 человек.
Какие результаты получили социологи?
Результаты опроса получились… странными.
С одной стороны, никто не назвал интернет-общение и новые технологии бесполезными или не влияющими на жизнь.
С другой — очень многим эти технологии действуют на нервы или не нравятся. Например, работники бюджетной сферы (учителя и т.д.) считают, что интернет-общение приведёт к деградации более «естественных» форм коммуникации — люди «не смогут договориться даже вживую, а только в Интернете».
При этом почти никто не считает общение в интернете каким-то отдельным видом общения. Наоборот, для людей это будничный процесс, который помогает сплотиться и найти общий язык.
Ученые сделали вывод о том, что цифровизация общества имеет двойственную, амбивалентную природу — она выступает одновременно как фактор-провокатор и фактор-стимулятор. Что это значит?
Цифровизация выступает как фактор-провокатор, потому что подталкивает людей сплотиться — на почве ненависти к «искусственному интернет-общению для тупых!». Да и не только к общению в ватсаппах-телеграмах — к соцсетям и компьютерным играм тоже. То есть люди объединяются для общения в интернете зачастую для того, чтобы… обсуждать, как они не любят общение в интернете. Ударим автопробегом по бездорожью, как говорится.
При этом всё то же интернет-общение оценивается наукой ещё и как фактор-стимулятор. Потому что люди стремятся переписываться, отправлять голосовые и видеосообщения ещё и для созидательной деятельности — от обсуждения ремонта в доме или на детской площадке до знакомств, обсуждения новостей или хобби и так далее.
Итог исследования? Он учитывает аргументы обеих из сторон. Но, если вас интересует, кого в обществе больше — любителей ругать «эти ваши переписки в интернете» и запрещать или тех, кто за новые функции интернета в общении, то вторых больше.
И ещё по итогам исследования учёные теперь знают, что «консерваторы» чаще способны стать лояльными к интернету людьми, чем «любители прогресса» мутировать в «консерваторов». Так что не волнуйтесь по поводу развития интернета — оплот сторонников свободы (вплоть до вседозволенности) в нём всегда большой, поэтому никто ничего никогда полностью не перекроет и не запретит.
Какая польза от этого исследования? Что нас ждёт дальше?
Зачем проделали всю эту работу? Ну, например, для того, чтобы законы о развитии, регулировании интернета и т.д. рисовать не с потолка и не по хотению дедов с деменцией, а (в идеале) с учётом того, сколько людей какой позиции придерживаются.
И чтобы быть в курсе, как с течением времени меняется соотношение групп людей, которые выступают за цифровизацию и тех, кто выступает против неё. Нам ещё с вами в будущем референдум за или против подключения своих голов к «Матрице» проводить (шучу), поэтому такая информация никогда не будет лишней.