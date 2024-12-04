Как учёные продлили жизнь донорскому сердцу?

В России за 2022 год было выполнено более 2000 трансплантаций органов: чаще всего пересаживали почки — 1562 раз, сердца же — 310. По сравнению с 2021 годом, число трансплантаций выросло примерно на 10% .

Так как же хранят донорские сердца? После извлечения органа медики обрабатывают его специальным консервирующим криогенным раствором, что позволяет сохранить его функции на определённый срок. Затем сердце помещают в стерильную упаковку, а уже после в специальный бокс.

Температуру в нём поддерживают в пределах 4−8 градусов: всё для того, чтобы ткани органа не переохлаждались и не перегревались. Иначе все старания насмарку — орган функционировать не будет. Так например, сердце в состоянии консервации может продержаться всего 4 часа.