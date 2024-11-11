Наука и технологии
Опубликовано 11 ноября 2024, 16:13
8 мин.

Дороги в России: смогут ли учёные исправить ситуацию?

Может хоть они избавят нас от одной вечной беды
Дороги — одна из основных проблем нашей страны: люди постоянно жалуется на возвращение трещин и ям, которые латали буквально полгода назад. Да и перекрытые из-за ремонта чуть ли не на месяц магистрали — счастье сомнительное, пробок на трассах и так хватает. В чём же причина такого положение дел? Возможно, учёные смогут найти выход из ситуации?
Дороги в России: смогут ли учёные исправить ситуацию?
© Freepik / wirestock

Каждый год в России ремонтируют тысячи километров дороги, только вот почему-то ямы на них появляются быстро, ещё и на старых местах. Кто-то говорит, что асфальт «из грязи и палок» делают, а кто-то намекает на жадность и безответственность компаний, которые прокладывают эти самые дороги. Так как и из чего строят дороги? Давайте разбираться.

Особенности дорожного строительства

Кратко о строительстве дороги с нуля

Строительство начинается с проектирования. Ещё на этой стадии стремятся учесть буквально всё: почву и грунт, особенности рельефа и климата, какое у дороги будет назначение и т. д.

А уже потом идут подготовительные работы, которые включают в себя полную очистку выделенного участка: вырубку деревьев, демонтаж ограждений, осушение болот и даже снос домов.

Слои дороги

Слои дороги

© Monopoly.Online

Далее идут земляные работы: завоз грунта, укрепление земли, создание земляных насыпей, водоотводов и т. д. После прокладывают средства инженерной коммуникации (воду, газопровод, электропроводку).

Теперь самое время перейти к основе. Основа состоит из песка, щебня или бетона, которые перемешивают между собой и фиксируют. И после самое главное — асфальтирование. Асфальт заливают, утрамбовывают (для качества ещё могут дополнительно положить геосетку), а затем всё опять покрывают асфальтом. В самом конце работники наносят разметку, устанавливают бордюры, освещение и прочее необходимое.

Главная причина частых ремонтных работ кроется как раз в асфальте и дорожных слоях.

Корень проблемы

Ключевой элемент любой дороги — конечно же, асфальт, который ещё называю «слоем износа». Именно от его качества во многом и зависит, сколько по итогу прослужит трасса (ну и от того, насколько ответственно были проведены работы по его укладке, разумеется).

Как правило, для «слоя износа» используют асфальтобетон, который состоит из щебня, песка, каменной муки разной фракции и расплавленного битума в перемешку. Вся эта смесь крайне уязвима к погодным воздействиям: зимой активно трескается из-за морозов (и не забываем, конечно, про нагрузку от автомобилей), а летом просто она плавится и деформируется.

Хорошо, что это просто фотошоп, а не реальность

Хорошо, что это просто фотошоп, а не реальность

© JoyReactor

Помимо этого, проложенный асфальт может быть банально не рассчитан на то, что по нему будут кататься фуры, хотя, сами понимаете, в городе это явление довольно частое. Вот и получается, что состав асфальтобетонной смеси от идеала далёк.

В Европе для лучшего заполнения пустот используют пять-шесть фракций щебня, а в России же всего три. Более того, процент щебня в европейской смеси может достигать 70%, а у нас показатель доходит лишь до 45%. Всё это, конечно, не добавляет качества отечественной смеси: в экономии тут дело, или только так и можем сделать дорогу — вопрос.

Теперь поговорим о слоях. Плотность и количество слоев также сказываются на сроке службы дороги: грунт под основанием дороги может размякнуть из-за проливных дождей и «поплыть», что приведёт к образованию колеи. Помимо этого, слои могут попросту перемешиваться, а затем под воздействием машин верхние слои начинают прогибаться и ломаться, что и приводит к появлению ям. Или же вода попадёт в щели, замерзнёт и расширится, что приведёт к образованию трещин.

Ну и пойдем скролить вниз

Ну и пойдем скролить вниз

© Pikabu

Необъятность — не всегда хорошо

Вроде бы всё просто: проверяй качество трассы, не давай слоям разойтись, укрепляй дорожное покрытие, и всё будет хорошо. Для укрепления, например, используют геосинтетическую сетку, которая мешает слоям разойтись, так как перераспределяет нагрузку. Ещё создали специальные грунтовые добавки, в частности из полимеров, которые делают грунтовые смеси плотнее и стабильнее.

Но не смотря на это, необходимо всё же учитывать тип почвы на прокладываемом маршруте, климат региона и интенсивность движения. А теперь представьте, сколько всего нужно мониторить, чтобы учесть все возможные факторы в России.

На начало 2023 года протяженность дорог в России составляет 1,5 миллиона километров: попробуй-ка уследи за всем. Климат в стране у нас тоже очень разнообразный: от степного до влажно-континентального на юге, от субарктического до тундрового в Сибири. Неудивительно, что у такой необъятной страны качество дорог может варироваться от региона к региону.

Но может всё же существует способ повысить качество и срок службы дорог и при этом не поднять их стоимость до заоблачных высот? Давайте посмотрим, что на это нам ответят учёные мужи.

Даже голуби опасны

Даже голуби опасны

© Joyreactor

Наука спешит на помощь

Напоминалка для дорожников

Например, учёные создали программу для умного ремонта дорог, которая помогает составить график работ. Смысл её в том, чтобы магистрали ремонтировались заранее, а не тогда, когда огромная яма уже образовалась.

Подобная разработка позволит делать ремонт своевременно и избежать перегрузки: никаких заторов и пробок. А это и экономия средств, и снижение нагрузки на дорожную сеть муниципалитета. Кроме того, улучшится и городская среда: токсичных выбросов станет меньше, а уровень шума снизится.

Для создания базы использовали теорию графов, расчёты для которой проводили на основе транспортных сетей Петергофа и Коломны.

Если объяснить просто, мы изучаем, какие есть кратчайшие пути между теми или иными двумя пунктами. Потом определяем, насколько важны эти две точки для соединения друг с другом прочих вершин. Таким образом выявляются магистрали и перекрестки, которые играют ключевую роль для связности всей сети городских дорог.

Денис Федянин
Сотрудник ИПУ РАН

Затем в программу внесли данные о погоде и сколько техники возможно выделить на ремонт определённого участка. На основе этих данных алгоритм выдает оптимальный график работ. Судя по расчетам, такие плановые работы сократят расходы бюджета на 15%. Так что, потенциально магистрали будут чиниться вовремя, а рабочие не будут стоять в час пик и создавать километровые пробки.

Сода не только для быта

Оказалось, что и отходы содового производства могут пригодиться при создании дороги.

В процессе производства соды образуется большое количество отходов, которые отправляют в так называем шламохранилища. Такие хранилища загрязняют атмосферу, портят почву и загрязняют подземные воды, но учёные из Перми нашли применение шламу. Они предложили использовать его для укрепления и стабилизации грунтовой составляющей наших дорог.

Мы провели предварительные эксперименты и выяснили, что таким способом возможно упрочнение грунта на 6−18% в зависимости от его кислотности и гранулометрического состава: пылеватый, песочный, крупнообломочный и др. Это повышает устойчивость грунта к внешним нагрузкам, которые создают транспортные средства и вес вышележащих конструктивных слоев дорожной одежды.

Константин Пугин
Доктор технических наук

Единственное, что вызывает некоторые опасения, — хлорид ионы, которые содержится в отходах такого производства: они могут выделиться и уйти в почву, особенно в сезон дождей.

Но, как говорится, клин клином вышибают: тут тоже можно воспользоваться отходами, например, летучей золой, которая образуется при сжигании твердого топлива. Зола поглощает хлорид ионы и не даёт им выходить за пределы шлама. Уже сейчас во всю проводят эксперименты, которые позволят определить оптимальное соотношение грунта, золы и шлама, чтобы дорога стала прочнее и не выделяла вредные вещества в почву.

Анализ химического состава показал, что твердая часть шлама состоит из смеси карбонатов магния и кальция, их сульфатов. Это указывает на высокий ресурс и потенциальную способность использоваться в технологиях получения строительных материалов. Замена природных материалов в дорожных конструкциях на отходы содового производства соответствует современным принципам ресурсосбережения и устойчивого развития. Отказ от укрепления грунтов цементами, которые широко используются в настоящее время, и переход на карбонатный шлам также сократит выбросы углерода, образующихся при выпуске цемента.

Константин Пугин
Доктор технических наук
Нужно быть добрее

Нужно быть добрее

© Joyreactor

Канистры и масло тоже подойдут

И вновь отходы могут стать полезны: канистры от моторного масла отлично подойдут для укрепления асфальта.

Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) протестировали использование загрязненной маслом тары в составе асфальтобетона. Они взяли измельченные емкости по 1, 4, 10 и 30 литров и моторное масло, которое широко применяется в техническом сервисе автомобилей (его остаточное содержание в таре составило примерно 8%). Затем всё это перемололи и смешали с песком, щебнем и битумом.

Как оказалось, размолотый пластик хорошо забивает пробелы между гравием и щебнем, а масло помогает равномерно перемешать все компоненты. Такой состав хорошо сопротивляется воздействию воды и выдерживает большие нагрузки при разных температурах.

Форма частиц используемой тары и шероховатая поверхность позволяют ей работать в качестве армирующего элемента. Это уже плюс, потому что снижается потребление вяжущих компонентов и увеличивается срок службы асфальтобетона. Мы изучили полученный состав на токсичность, используя зеленые одноклеточные водоросли и низшие ракообразные. Готовые образцы испытали на соответствие требованиям ГОСТ и определили, что асфальтобетон с тарой и моторным маслом не токсичен и отвечает всем требованиям.

Кирилл Тюрюханов
Доцент ПНИПУ

В общем, такая пластико-масляная смесь сможет сделать дорожное строительство дешевле и качественнее, да и окружающей среде поможет.

Клей-момент для дорог

В МГУ разработали специальный клей, который может склеить все компоненты асфальта, да так, что бы они спокойно выдерживали легковой автомобиль.

В нашей стране много дорог без покрытия. Причем бывает, что из-за одного короткого отрезка, размытого дождем или талыми водами, такая дорога становится непроезжей. В результате прекращается транспортная доступность целых городов и поселков. Разработка поможет решить эти проблемы.

Дмитрий Иванов
Руководитель направления Биоматериалы, Университета «Сириус»

В целом, эта разработка заточена под те регионы, в которых сам асфальт не очень-то применим. Ведь для него требуется поддерживать определенную температуру, да и перевозка в некоторых случаях может влететь в копеечку. А тут происходит как — взяли песок, гравий, супеси и так далее, всё смешали и спрессовали.

Так что, действительно, из «грязи и палок» можно будет построить дорогу, причём за короткий промежуток времени. В теории, это будут использовать для прокладки временных проездов и укрепления уже существующих дорог в отдалённых уголках нашей страны (а ещё клей позволит укрепить берега и насыпи).

Звучит здорово, но пользуются ли такими открытиями?

Идеи учёных действительно применяют, а не убирают в стол. Как пример можно привести разработку учёных из Сибирского автомобильно-дорожного университета (СибАДИ), которые использовали промышленные отходы для создания дорожного покрытия.

Под их непосредственным контролем построили две крупные развязки в Московской области. Помимо этого, в списке их заслуг числится изобретение специального дорожного покрытия с жидким стеклом и противоморозными добавками.

Развитие технологий морозостойких влагонепроницаемых дорожных покрытий нашло своё отражение в разработках геополимерных бетонов, в которых не используется цемент. Эта работа больше востребована в области промышленно-гражданского строительства.

Александр Лунёв
Доцент кафедры проектирования дорог СибАДИ

Пример с СибАДИ далеко не единственный, существует множество научных разработок, которые применяются в наше время. Так что, большинство идей учёных не прикола ради наука ради науки, а действительно полезные и применимые штуки.

В светлое будущее

В светлое будущее

© Freepik

Дороги-то станут лучше?

Перспективы довольно оптимистичные: у российских магистралей есть все шансы стать лучше уже в обозримом будущем. Новые материалы, специальные программы, которые призваны оптимизировать работу дорожников — всё это наверняка улучшит ситуацию.

Да и государство всерьёз взялось за проблему: финансирование проектов выросло, а контроль ужесточился. Так что, все предпосылки есть, осталось только подождать. Кто знает, возможно, избитая фраза, что в России две беды, дураки и дороги, совсем скоро станет наполовину менее актуальна.