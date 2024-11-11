Дороги в России: смогут ли учёные исправить ситуацию?

Далее идут земляные работы: завоз грунта, укрепление земли, создание земляных насыпей, водоотводов и т. д. После прокладывают средства инженерной коммуникации (воду, газопровод, электропроводку).

Теперь самое время перейти к основе. Основа состоит из песка, щебня или бетона, которые перемешивают между собой и фиксируют. И после самое главное — асфальтирование. Асфальт заливают, утрамбовывают (для качества ещё могут дополнительно положить геосетку), а затем всё опять покрывают асфальтом. В самом конце работники наносят разметку, устанавливают бордюры, освещение и прочее необходимое.

Главная причина частых ремонтных работ кроется как раз в асфальте и дорожных слоях.

Корень проблемы

Ключевой элемент любой дороги — конечно же, асфальт, который ещё называю «слоем износа». Именно от его качества во многом и зависит, сколько по итогу прослужит трасса (ну и от того, насколько ответственно были проведены работы по его укладке, разумеется).

Как правило, для «слоя износа» используют асфальтобетон, который состоит из щебня, песка, каменной муки разной фракции и расплавленного битума в перемешку. Вся эта смесь крайне уязвима к погодным воздействиям: зимой активно трескается из-за морозов (и не забываем, конечно, про нагрузку от автомобилей), а летом просто она плавится и деформируется.