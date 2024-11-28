Зачем медицине драгоценные металлы?

Драгоценные металл с давних времён использовали как валюту, материал для украшений и много другого. Мало кто ожидает, что серебряная стружка поможет от болезней, а не только от вампиров.

К примеру, даже в 400 году до н. э. додумались использовать серебро как средство против заражения ран. А уже через тысячу лет, в Европе открыли свойство нитрата серебра избавлять людей от язв и бородавок. Да и в Первой Мировой войне его использовали как основное средство лечения и антисептик. Правда, затем открыли пенициллин, и он стал основным антибиотиком, а серебро начало терять свой статус «главного помощника» врачей.

А сейчас-то как драгоценные металлы, серебро и золото, могут оказаться в нашем лекарстве? Вроде бы век технологий, и препараты настолько сложные и продуманные, что же там делать железкам?