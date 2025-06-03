Дронам конец? Израиль впервые испытал лазер в боевых условиях

Ещё недавно мы писали о лазерном оружии как перспективном. Теперь это прошлое — лазеры отныне нормальная часть современных комплексов вооружений. Израиль отчитался о применении системы «Железный луч» против боевиков Хезболлы в Ливане. Если точнее — против дронов на их оснащении (на Ближнем Востоке дроны вошли в обиход даже раньше чем в зоне СВО).

Маген Ор (Железный луч) — так называется тактический лазерный комплекс, который должен штатно поступить на вооружение Цахал к концу этого года. На самом деле это далеко не первый реализованный боевой лазер — удачные испытания в ВМС США прошли уже более десятилетия назад, свои системы испытывают Россия и Китай. Однако, Маген Ор первый, чьё широкое боевое применение подтверждено.

Сегодня разберёмся, что это значит для войн обозримого будущего, случилась ли революция в военном деле и вообще как оно может поменяться в новых обстоятельствах.