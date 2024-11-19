Еда от учёных без вредных добавок

Еда от учёных без вредных добавокИ так ли они вредны?
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Для начала разберём, действительно ли эти Е-шки и прочие добавки такие вредные. В целом, добавка с приставкой «Е» означает, что она соответствует стандарту Европы, а цифры — характеристика пищевой добавки. Многие из них полезны, как, например, Е101 — это простой витамин В2. Или же каротин Е160а — полезен для зрения, помогает работе мозга, единственный минус: он может вызвать аллергическую реакцию.
Собственно, основную угрозу Е-шки представляют для людей с аллергией на тот или иной продукт. Так что, внимательно читайте состав того, что покупаете.
Классификация добавок по номерам:
- Е100−182 — окрашивают нашу пищу в яркий и привлекательный для цвет.
- Е200−280 — увеличивают срок годность продукта.
- Е300−391 — не дают продукту скиснуть.
- Е400−481 — стабилизаторы, которые сохраняют форму продукта.
- Е500−585 — эмульгаторы (для консистенции).
- Е600−637 — усилители вкуса.
- Е900−967 — подсластители и всевозможные модификации муку.
С Е700 по Е899 — запасные номера для будущих новинок.
Помимо аллергии, опасность представляет потенциальная зависимость, как бы страшно это не звучало. Всеми любимый глутамат натрия — тот самый усилитель вкуса, из-за которого азиатская лапша, всякие бургеры и прочий фастфуд безумно вкусный (но именно он и порождает потребность в такой пище). Помимо этого, глутамат натрия повышает давление, может вызывать тошноту и проблемы с дыханием.
Как мы видим, у добавок есть свои плюсы и минусы. Благодаря ним продукты можно дольше хранить, повысить их качество и добавить в пищу витаминов, но аллергикам следует быть предельно внимательными.
Не стоит забывать и то, что какая-то добавка может быть не до конца изученной и скрыто влиять на наш организм. Например, супер-популярная компания Coca-Cola использовала в своих напитках E443 до 2014 года. E443 — это бромированное масло, которое нарушает работу нервной системы и щитовидной железы, и отказалась они от такой практики только из-за давления общества (была создана петиция на запрет добавки E443 в продукции и её подписало более 200 тысяч человек).
Если бы не гражданская активность, люди могли бы и дальше травиться бромом, благо сейчас эту добавку запретили более чем в 100 странах.
Существуют ли продукты без всяких непонятных добавок, которые можно включить в свой рацион без каких-либо опасок? Вообще, да. Встречайте — еда, которую разработали учёные. Как вам витаминный рассол или особое детское печенье?
Полезная еда из России
Витаминный рассол
Технологи из России решили разработать специальный витаминный рассол — альтернативу газировкам и другим сладким и вредным напиткам. Состоять он будет из магния, солей калия, полезных бактерий и некоторых пряностей.
По словам разработчиков, напиток поможет восполнить дефицит витаминов и наладить водно-соляной баланс в человеческом организме.
Гипотетически, рассол будет особенно полезен для спортсменов — с их нагрузками важно получать витамины, но также пригодится и простым потребителям: напиток способен улучшить самочувствие человека и помочь с сердечными заболеваниями.
Такой перспективной новинкой уже заинтересовались несколько предприятий из Москвы: так что, он может появиться на полках магазинов в ближайшее время (ещё и с разными вкусами).
Действительно полезный батончик
Сейчас набирают популярность злаковые батончики: здоровое питание снова в моде. Сотрудники Российского биотехнологического университета не прошли мимо такой тенденции и начали разрабатывать свой вариант востребованной сладости.
Главное отличие аналога от конкурентов в том, что при изготовлении используют экспандированный рис — никакого сахара и глютена. В то время как обычные злаковые батончики содержат большое количество сахара, не натуральных и не особо полезных компонентов (непонятно, как производители вообще относят свой продукт к категории «здоровых сладостей»).
Прежде всего необходимо было подобрать сырье в качестве основного наполнителя, которое не содержит глютен. Свой выбор я остановила на экспандированном рисе. Экспандирование — процесс, во время которого зерно поддаётся воздействию горячего пара при высоком давлении
Экспандированный рис усваивается намного легче, помимо этого, в состав входит сироп цикория, который является хорошим пребиотиком и источником пищевых волокон. Также, добавляют сублимированные ягоды и семена кунжута.
Кроме того, в составе батончика отсутствуют белый сахар и глютен, а также присутствует инулин. Калорийность разработанного батончика снижена на 35% по сравнению с традиционным. Кроме того, разработанный батончик усыхает медленнее традиционного образца, что способствует продлению срока свежести изделия в рамках срока хранения
Потенциально этот злаковый батончик из РОСБИОТЕХ может оказаться отличной заменой нашим привычным вкусняшкам. Возможно, не такой сладкий или вкусный, как тот же Сникерс, но почему бы и не попробовать? Здоровье, всё-таки, важнее.
Разработки из Беларуси
В Беларуси решили выпустить сразу много разнообразных вариантов полезной продукции: от детского питания и вплоть до энергетиков.
К примеру, обычное детское печенье стало кладезю витаминов: для него специально разрабатывали технологию производства, чтобы сбалансировать углеводы и жиры, а ещё добавили большое количество витаминов. Ничего лишнего, только польза. Благодаря этим печенюшкам можно будет восполнить дефицит витаминов группы В, А, Е, D, кальция и т. д., теперь обычное чаепитие с печенькой станет куда полезнее.
Или как вам энергетик, который тонизирует, но кофеина не содержит (да и зубную эмаль побережёт). Белорусский напиток состоит из органических кислот, витаминов и минеральных веществ. В энергетике действительно будет что-то полезное: немного сахара с витамином B для кислинки и небольшим количеством кофеина.
Ну и как же без стереотипного картофеля. Для диетического и специального питания разработали особые смеси, которые будут использовать для приготовления картофельного пюре, клецок и выпечки. По данным клинических исследований, смеси не влияют на нервную систему человека и даже улучшают когнитивные функции. В основном, это пригодится людям, у которых проблемы с почками, расстройством кишечника и др.
Впрочем, человек без этих заболеваний также сможет употреблять их в пищу. Более того, специалисты уверяют, что никаких сомнительных добавок в этих смесях не содержится — всё полностью безопасно.
И это только верхушка айсберга…
На самом деле, таких разработок полным полно: в Китае хотят разработать рис, который не будет вредить здоровью от чрезмерного употребления, ещё учёные пытаются синтезировать безвредный сахар и так далее. Когда-нибудь это может прийти в нашу жизнь и стать нормой, главное чтобы люди захотели.
А насчёт тех самых добавок и Е-шек: от них не убежишь, так или иначе их всё равно будут использовать. В противном случае любой продукт вырастет в цене, будет портиться за считанные дни и прочее в таком духе. Да, кто-то скажет, что раньше было лучше, но сейчас другое время.
Главное смотреть на состав, особенно если у вас аллергия или проблемы со здоровьем. И желательно хорошо питаться — исключить из своего рациона фастфуд или дешёвые сладости.