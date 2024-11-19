Еда от учёных без вредных добавок

Если бы не гражданская активность, люди могли бы и дальше травиться бромом, благо сейчас эту добавку запретили более чем в 100 странах.

Существуют ли продукты без всяких непонятных добавок, которые можно включить в свой рацион без каких-либо опасок? Вообще, да. Встречайте — еда, которую разработали учёные. Как вам витаминный рассол или особое детское печенье?

Полезная еда из России

Витаминный рассол

Технологи из России решили разработать специальный витаминный рассол — альтернативу газировкам и другим сладким и вредным напиткам. Состоять он будет из магния, солей калия, полезных бактерий и некоторых пряностей.

По словам разработчиков, напиток поможет восполнить дефицит витаминов и наладить водно-соляной баланс в человеческом организме.

Гипотетически, рассол будет особенно полезен для спортсменов — с их нагрузками важно получать витамины, но также пригодится и простым потребителям: напиток способен улучшить самочувствие человека и помочь с сердечными заболеваниями.

Такой перспективной новинкой уже заинтересовались несколько предприятий из Москвы: так что, он может появиться на полках магазинов в ближайшее время (ещё и с разными вкусами).

Действительно полезный батончик

Сейчас набирают популярность злаковые батончики: здоровое питание снова в моде. Сотрудники Российского биотехнологического университета не прошли мимо такой тенденции и начали разрабатывать свой вариант востребованной сладости.

Главное отличие аналога от конкурентов в том, что при изготовлении используют экспандированный рис — никакого сахара и глютена. В то время как обычные злаковые батончики содержат большое количество сахара, не натуральных и не особо полезных компонентов (непонятно, как производители вообще относят свой продукт к категории «здоровых сладостей»).