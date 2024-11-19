Наука и технологии
Опубликовано 19 ноября 2024, 16:24
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Еда от учёных без вредных добавок

И так ли они вредны?
В последнее время полки магазинов полны продуктов, состав которых может вызвать сомнения: непонятные Е-шки, какие-то странные добавки и целая куча ароматизаторов. «А стоит ли вообще такое есть?» — подумает придирчивый потребитель. Большинство производителей уверяет, что это всё безобидно, никаких последствий не будет. Конечно же, если не злоупотреблять. Но действительно ли это всё так безопасно? А есть ли какая-то альтернатива? К счастью, наука не стоит на месте, и учёные как раз пытаются разработать что-то более полезное.
Еда от учёных без вредных добавок

© Ferra / Kandinsky

Для начала разберём, действительно ли эти Е-шки и прочие добавки такие вредные. В целом, добавка с приставкой «Е» означает, что она соответствует стандарту Европы, а цифры — характеристика пищевой добавки. Многие из них полезны, как, например, Е101 — это простой витамин В2. Или же каротин Е160а  — полезен для зрения, помогает работе мозга, единственный минус: он может вызвать аллергическую реакцию.

Собственно, основную угрозу Е-шки представляют для людей с аллергией на тот или иной продукт. Так что, внимательно читайте состав того, что покупаете.

Классификация добавок по номерам:

  • Е100−182 — окрашивают нашу пищу в яркий и привлекательный для цвет.
  • Е200−280 — увеличивают срок годность продукта.
  • Е300−391 — не дают продукту скиснуть.
  • Е400−481 — стабилизаторы, которые сохраняют форму продукта.
  • Е500−585 — эмульгаторы (для консистенции).
  • Е600−637 — усилители вкуса.
  • Е900−967 — подсластители и всевозможные модификации муку.

С Е700 по Е899 — запасные номера для будущих новинок.

Помимо аллергии, опасность представляет потенциальная зависимость, как бы страшно это не звучало. Всеми любимый глутамат натрия — тот самый усилитель вкуса, из-за которого азиатская лапша, всякие бургеры и прочий фастфуд безумно вкусный (но именно он и порождает потребность в такой пище). Помимо этого, глутамат натрия повышает давление, может вызывать тошноту и проблемы с дыханием.

Как мы видим, у добавок есть свои плюсы и минусы. Благодаря ним продукты можно дольше хранить, повысить их качество и добавить в пищу витаминов, но аллергикам следует быть предельно внимательными.

Не стоит забывать и то, что какая-то добавка может быть не до конца изученной и скрыто влиять на наш организм. Например, супер-популярная компания Coca-Cola использовала в своих напитках E443 до 2014 года. E443 — это бромированное масло, которое нарушает работу нервной системы и щитовидной железы, и отказалась они от такой практики только из-за давления общества (была создана петиция на запрет добавки E443 в продукции и её подписало более 200 тысяч человек).

Как в идеале выглядели пищевые добавки

Как в идеале выглядели пищевые добавки

© Freepik

Если бы не гражданская активность, люди могли бы и дальше травиться бромом, благо сейчас эту добавку запретили более чем в 100 странах.

Существуют ли продукты без всяких непонятных добавок, которые можно включить в свой рацион без каких-либо опасок? Вообще, да. Встречайте — еда, которую разработали учёные. Как вам витаминный рассол или особое детское печенье?

Полезная еда из России

Витаминный рассол

Технологи из России решили разработать специальный витаминный рассол — альтернативу газировкам и другим сладким и вредным напиткам. Состоять он будет из магния, солей калия, полезных бактерий и некоторых пряностей.

По словам разработчиков, напиток поможет восполнить дефицит витаминов и наладить водно-соляной баланс в человеческом организме.

Гипотетически, рассол будет особенно полезен для спортсменов — с их нагрузками важно получать витамины, но также пригодится и простым потребителям: напиток способен улучшить самочувствие человека и помочь с сердечными заболеваниями.

Такой перспективной новинкой уже заинтересовались несколько предприятий из Москвы: так что, он может появиться на полках магазинов в ближайшее время (ещё и с разными вкусами).

Действительно полезный батончик

Сейчас набирают популярность злаковые батончики: здоровое питание снова в моде. Сотрудники Российского биотехнологического университета не прошли мимо такой тенденции и начали разрабатывать свой вариант востребованной сладости.

Главное отличие аналога от конкурентов в том, что при изготовлении используют экспандированный рис — никакого сахара и глютена. В то время как обычные злаковые батончики содержат большое количество сахара, не натуральных и не особо полезных компонентов (непонятно, как производители вообще относят свой продукт к категории «здоровых сладостей»).

Прежде всего необходимо было подобрать сырье в качестве основного наполнителя, которое не содержит глютен. Свой выбор я остановила на экспандированном рисе. Экспандирование — процесс, во время которого зерно поддаётся воздействию горячего пара при высоком давлении

Инга Беляева
Преподаватель международного технологического колледжа университета РОСБИОТЕХ

Экспандированный рис усваивается намного легче, помимо этого, в состав входит сироп цикория, который является хорошим пребиотиком и источником пищевых волокон. Также, добавляют сублимированные ягоды и семена кунжута.

Кроме того, в составе батончика отсутствуют белый сахар и глютен, а также присутствует инулин. Калорийность разработанного батончика снижена на 35% по сравнению с традиционным. Кроме того, разработанный батончик усыхает медленнее традиционного образца, что способствует продлению срока свежести изделия в рамках срока хранения

Инга Беляева
Преподаватель международного технологического колледжа университета РОСБИОТЕХ

Потенциально этот злаковый батончик из РОСБИОТЕХ может оказаться отличной заменой нашим привычным вкусняшкам. Возможно, не такой сладкий или вкусный, как тот же Сникерс, но почему бы и не попробовать? Здоровье, всё-таки, важнее.

Так сказать, напитки будущего

Так сказать, напитки будущего

© Freepik

Разработки из Беларуси

В Беларуси решили выпустить сразу много разнообразных вариантов полезной продукции: от детского питания и вплоть до энергетиков.

К примеру, обычное детское печенье стало кладезю витаминов: для него специально разрабатывали технологию производства, чтобы сбалансировать углеводы и жиры, а ещё добавили большое количество витаминов. Ничего лишнего, только польза. Благодаря этим печенюшкам можно будет восполнить дефицит витаминов группы В, А, Е, D, кальция и т. д., теперь обычное чаепитие с печенькой станет куда полезнее.

Или как вам энергетик, который тонизирует, но кофеина не содержит (да и зубную эмаль побережёт). Белорусский напиток состоит из органических кислот, витаминов и минеральных веществ. В энергетике действительно будет что-то полезное: немного сахара с витамином B для кислинки и небольшим количеством кофеина.

Ну и как же без стереотипного картофеля. Для диетического и специального питания разработали особые смеси, которые будут использовать для приготовления картофельного пюре, клецок и выпечки. По данным клинических исследований, смеси не влияют на нервную систему человека и даже улучшают когнитивные функции. В основном, это пригодится людям, у которых проблемы с почками, расстройством кишечника и др.

Впрочем, человек без этих заболеваний также сможет употреблять их в пищу. Более того, специалисты уверяют, что никаких сомнительных добавок в этих смесях не содержится — всё полностью безопасно.

Так питаться точно не нужно

Так питаться точно не нужно

© Freepik

И это только верхушка айсберга…

На самом деле, таких разработок полным полно: в Китае хотят разработать рис, который не будет вредить здоровью от чрезмерного употребления, ещё учёные пытаются синтезировать безвредный сахар и так далее. Когда-нибудь это может прийти в нашу жизнь и стать нормой, главное чтобы люди захотели.

А насчёт тех самых добавок и Е-шек: от них не убежишь, так или иначе их всё равно будут использовать. В противном случае любой продукт вырастет в цене, будет портиться за считанные дни и прочее в таком духе. Да, кто-то скажет, что раньше было лучше, но сейчас другое время.

Главное смотреть на состав, особенно если у вас аллергия или проблемы со здоровьем. И желательно хорошо питаться — исключить из своего рациона фастфуд или дешёвые сладости.